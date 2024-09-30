У бундестазі хочуть заборонити проросійську партію AfD

Про це повідомляє Welt.

У виданні зазначили, що бундестаг просить Федеральний конституційний суд визнати AfD неконституційною відповідно до статті 21 Основного закону і статті 43 Закону про Федеральний конституційний суд. Як альтернатива Конституційний суд може оголосити, що AfD повинна бути виключена з державного фінансування.

Обґрунтуванням звернення є численні заяви представників AfD, які, на думку ініціаторів, порушують гарантію людської гідності, закріплену в Основному законі.

Крім того, депутати звинувачують AfD у войовничому ставленні до демократичного устрою країни та в дискримінації мігрантів, мусульман та ЛГБТК+.

Згідно з повідомленням, заяву підтримали щонайменше 10 депутатів від СДПН, ХДС/ХСС, Зелених та Лівої партії. Для ініціювання процедури заборони необхідна підтримка 5% членів бундестагу (37 депутатів).