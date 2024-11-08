Після перемоги Трампа темношкірі американці почали отримувати расистські повідомлення: справу розслідує ФБР

Про це інформує The Guardian.

Повідомлення отримували темношкірі жителі таких штатів, як Алабама, Південна Кароліна, Джорджія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Невада, округ Колумбія та інших. Повідомлення були надіслані чорношкірим дорослим і студентам, у тому числі старшокласникам у Массачусетсі та Нью-Йорку, а також студентам історично чорних коледжів та університетів (HBCU), таких як Університет штату Алабама та інші навчальні заклади, у тому числі в Огайо, Клемсонському університеті, Університеті Алабами та Університеті штату Міссурі. Деякі з цих повідомлень були підписані "прихильником Трампа".

Речник Трампа запевнив, що його "кампанія не має жодного стосунку до цих текстових повідомлень".

Наразі ФБР і генеральна прокуратура розслідують ці повідомлення.

"ФБР знає про образливі та расистські текстові повідомлення, надіслані окремим особам по всій країні, і перебуває в контакті з Міністерством юстиції та іншими федеральними органами влади з цього питання", - йдеться у заяві ФБР.

Брайан Г'юз, представник кампанії Трампа, заявив, що вони звернуться до суду, "якщо вдасться з'ясувати походження цих повідомлень, які пропагують подібну потворність від нашого імені".

"Президент Трамп створив різноманітну і широку коаліцію підтримки, до якої увійшли виборці всіх рас і походження, - заявив він. - Результатом стала переконлива перемога його мандату на зміни, заснованого на здоровому глузді. Це призведе до другого терміну, який принесе користь кожному працюючому чоловіку і жінці в нашій країні".