Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу переніс хірургічне втручання
У ніч на понеділок, 1 квітня, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу переносить успішну операцію з видалення грижі у єрусалимській лікарні "Хадасса" в Ейн-Керемі
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Він прокинувся, одужує і розмовляє зі своєю сім'єю", - зазначив хірург, який проводив операцію, професор Алон Пікарський.
За його словами, операція пройшла за планом.
Згідно з заявою канцелярії прем'єр-міністра, грижа була виявлена під час планового огляду в суботу ввечері. У офісі Нетаньягу не повідомили, в якій саме частині тіла була виявлена грижа.
Під час операції Нетаньягу перебував під повним наркозом.
Обов'язки Нетаньягу тимчасово виконував міністр юстиції Ярів Левін, який також обіймає посаду віцепрем'єр-міністра.
- Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ готує евакуацію понад мільйона цивільних палестинців з Рафаха перш ніж атакувати залишки бойових батальйонів ХАМАСу.
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