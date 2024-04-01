Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу переніс хірургічне втручання

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Він прокинувся, одужує і розмовляє зі своєю сім'єю", - зазначив хірург, який проводив операцію, професор Алон Пікарський.

За його словами, операція пройшла за планом.

Згідно з заявою канцелярії прем'єр-міністра, грижа була виявлена під час планового огляду в суботу ввечері. У офісі Нетаньягу не повідомили, в якій саме частині тіла була виявлена грижа.

Під час операції Нетаньягу перебував під повним наркозом.

Обов'язки Нетаньягу тимчасово виконував міністр юстиції Ярів Левін, який також обіймає посаду віцепрем'єр-міністра.