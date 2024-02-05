Президент Казахстану ухвалив відставку уряду та призначив тимчасового прем'єр-міністра
У понеділок, 5 лютого, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду. Тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра став Роман Скляр
Про це повідомляє Orda.kz із посиланням на пресслужбу Акорди.
Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан президент постановив:
- прийняти відставку уряду РК;
- назначити тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Романа Скляра;
- членам кабміну продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу.
У виданні зазначили, що указ набуває чинності з дня підписання.
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Казахстанський оператор супутникового та інтернет-телебачення TVCOM повідомив, що з початку січня виключив із сітки мовлення деякі російські телеканали, зокрема Перший канал.
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