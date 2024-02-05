Президент Казахстану ухвалив відставку уряду та призначив тимчасового прем'єр-міністра

Про це повідомляє Orda.kz із посиланням на пресслужбу Акорди.

Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан президент постановив:

прийняти відставку уряду РК;

назначити тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Романа Скляра;

членам кабміну продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу.

У виданні зазначили, що указ набуває чинності з дня підписання.