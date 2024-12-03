Байден збільшив поставки зброї в Україну через побоювання щодо дій Трампа, а українські солдати тримають оборону на Курщині. Акценти світових ЗМІ 3 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 грудня.

Байден збільшив поставки зброї в Україну через побоювання щодо дій Трампа

Байден збільшив поставки зброї в Україну, побоюючись, що Трамп припинить допомогу США, пише The Washington Post.

Директива викликала дебати, оскільки деякі чиновники побоюються, що вона занадто глибоко скоротить американські запаси та поставить під загрозу військові потреби в інших країнах.

Ініціатива була частково підштовхнута динамікою бойових дій Росії та побоюваннями головних прихильників України, що після вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа 20 січня відбудеться різка зміна американської політики щодо війни.

Проте дехто в адміністрації вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, київські військові залишаться в меншості, не маючи набагато більшої кількості солдатів, щоб продовжувати боротьбу. І навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування українськими лідерами, які чинять опір закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років.

Упродовж останніх тижнів російські війська захоплюють українську територію найшвидшими темпами з 2022 року, що викликає тривогу у Вашингтоні. Представники адміністрації заявляють, що їхній поштовх озброєнь наприкінці терміну разом із рішенням президента Джо Байдена дати зелене світло ракетним ударам вглиб російської території та розгортанням протипіхотних мін, які давно критикують правозахисні групи, може дати Києву певний простір для маневру. Але вони закликають українських лідерів скористатися моментом і розширити свої збройні сили.

"Ми абсолютно точно продовжимо надсилати Україні зброю та обладнання. Ми знаємо, що це життєво важливо. Але так само важливі і людські ресурси на цьому етапі, – заявив минулого тижня речник Білого дому Джон Кірбі. – Насправді, ми вважаємо, що людські ресурси – це найбільш життєво важлива потреба, яку вони мають. Тому ми також готові посилити наші навчальні можливості, якщо вони зроблять відповідні кроки для поповнення своїх лав".

Радник з національної безпеки Джейк Салліван нагадав, що Байден у вересні оголосив про намір виділити все фінансування на військову допомогу Києву до свого відходу з посади. Салліван повідомив, що до інавгурації Трампа адміністрація відправить Києву сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет.

"Президент прагне поставити Україну в якомога сильнішу позицію", – сказав він.

Українські лідери кажуть, що на призов негативно вплинуло скорочення військової допомоги на початку цього року, оскільки потенційні солдати не бажають йти добровольцями, якщо вони не впевнені, що матимуть зброю, щоб стріляти у ворога, і що західні поставки зброї продовжують затримуватися.

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше анонсоване обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів", – написав у соціальних мережах радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Тим часом Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за "24 години", як тільки вступить на посаду. Минулого тижня він оголосив, що призначить генерала у відставці Кіта Келлога своїм спеціальним посланником у справах Росії та України. Келлог, високопосадовець з питань національної безпеки в першій адміністрації Трампа, запропонував обумовити майбутню підтримку України з боку США її участю в переговорах щодо припинення конфлікту, але він також запропонував озброїти Київ ще більш агресивно, щоб підштовхнути Кремль до поступок.

Майбутнє безпекової допомоги з боку Вашингтона, який сьогодні є головним військовим донором України, після інавгурації Трампа залишається під питанням.

Військові успіхи Росії занепокоїли адміністрацію Байдена, хоча високопосадовці та інші представники адміністрації заявили, що не очікують серйозного прориву оборонних ліній України в найближчі місяці, навіть якщо Москва продовжуватиме наступати. Однак вони застерегли, що перегони за використанням решти коштів із 61 мільярда доларів додаткової допомоги можуть призвести до перенапруження американських збройних сил.

Один високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що головним ризиком короткострокового прискорення надання допомоги Україні передовсім буде загроза для інших місій, оскільки військові спрямовують більше повітряних засобів і особового складу на перекидання величезної кількості обладнання до Європи. Високопоставлений представник адміністрації сказав, що Білий дім зважує ці суперечливі вимоги, просуваючи свої плани щодо допомоги Україні.

На думку американських офіційних осіб, у довгостроковій перспективі розрив між російськими та українськими зусиллями з вербування, ймовірно, матиме набагато більше значення у визначенні ходу війни. Виснажена українська армія зіткнулася з проблемою вкрай недоукомплектованих фронтових підрозділів, а також з повільною мобілізацією і навчанням. Кремлю, тим часом, вдається дещо розширити свої сили, навіть попри те, що він зазнає значних втрат, сказав один із чиновників.

На думку американських офіційних осіб, у довгостроковій перспективі розрив між російськими та українськими зусиллями з вербування, ймовірно, матиме набагато більше значення у визначенні ходу війни. Виснажена українська армія зіткнулася з проблемою вкрай недоукомплектованих фронтових підрозділів, а також з повільною мобілізацією і навчанням. Кремлю, тим часом, вдається дещо розширити свої сили, навіть попри те, що він зазнає значних втрат, сказав один із чиновників.

Пентагон також уважно стежить за подіями в Курську, щоб виявити як нещодавнє рішення скасувати заборону на запуск ракет американського виробництва по цілях в глибині Росії впливає на перебіг бойових дій. Поки що, за словами одного з чиновників, ці ракети мали лише "дезорганізуючий" ефект на загальну боротьбу, сповільнюючи інтеграцію північнокорейських сил.

Кремль пообіцяв наслідки для західних прихильників Києва і нещодавно запустив нову потужну ракету по Україні після ударів, завданих всередині Росії. Проте представники адміністрації Байдена вважають, що жодна зі сторін не зацікавлена в тому, щоб грати в азартні ігри з прямою війною між двома ядерними державами.

Українські солдати тримають оборону на Курщині

Світанковий штурм у Курській області Росії так і не дійшов до перестрілки, але показав, наскільки напруженою була битва на території Кремля. П'ятеро росіян пішли вперед на сірому недільному світанку, але, як показали тепловізійні знімки з безпілотника, були вбиті або поранені безпілотником, коли намагалися сховатися в лісосмузі, розпочинає свій матеріал про Курщину CNN.

"У мене таке враження, що (росіяни) мають необмежену кількість людей, – сказав журналістам командир підрозділу 225 штурмового батальйону Олександр, описуючи бої вже з кафе в українському місті Суми 11 годин потому. – Вони посилають групи, і майже ніхто не залишається в живих. А наступного дня знову йдуть групи. Наступні росіяни, здається, не знають, що сталося з попередніми росіянами. Вони йдуть туди, в невідомість. Ніхто їм нічого про це не розповідає, і ніхто не повертається".

Як розповідають журналісти видання, Олександр і двоє його колег, з якими він сидить, погано чують через постійні обстріли. Вони дають змогу отримати рідкісне уявлення про майже чотиримісячну українську окупацію Курська.

Прихильники Курської операції вважають, що вона надала Києву життєво важливі важелі впливу на будь-які майбутні мирні переговори, які можуть бути ініційовані новообраним президентом США Дональдом Трампом, а це означає, що Україні необхідно утримати плацдарм у цьому регіоні щонайменше до весни.

"Ви забрали нашу ядерну зброю? Ви обіцяли нам дах над головою, – говорить Олександр. – Тримайте своє слово. Нас вбивають, а ви все ще намагаєтеся грати в ігри, відстоювати свої інтереси. Ви повинні були віддати все, що могли, щоб закінчити цю війну за два дні".

Нещодавні російські атаки в його районі Курська виявилися настільки ж неефективними, наскільки й дорогими, зазначив військовим. Окремо українські офіційні особи визнали, що 40% території, яку вони зайняли наприкінці літа, з того часу було відвойовано росіянами. За словами Олександра, його підрозділ не спав три дні, не залишав лінію фронту протягом восьми місяців і брав участь у запеклих боях в українських містах Бахмут, Авдіївка та Часів Яр. Російські війська, з якими українці зіткнулися в Курську, складалися з добре підготовлених десантників 76-ї бригади, а також менш організованих чеченців і африканських найманців. Але він не бачив жодних ознак 12 тисяч північнокорейських військових, які, за даними Пентагону, були направлені до Курська.

"Коли ми їх спіймаємо або побачимо тіло, – додав він. – Тоді я точно знатиму, що вони тут".

За його словами, трьома тижнями раніше його підрозділ зазнав нападу з боку 40 бронемашин і близько 300 піхотинців. Тоді вони знищили 50 росіян.