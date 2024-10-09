Через найбільший за сто років ураган перенесли "Рамштайн", а солдати КНДР вже в Україні. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 жовтня.

Ураган, який переніс саміт і допомагає позиціям Трампа напередодні виборів

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У США зараз вся увага прикута до мегаурагану "Мілтон", який прямує до узбережжя Флориди зі швидкістю вітру до 270 км/год. Президент США Байден і місцева влада радять жителям шукати безпечних місць, інакше вони можуть загинути. На трасах хаос. Очікується, що "Мілтон" вийде на Флориду в середу (за місцевим часом).

Через шторм Джо Байден скасував поїздки до Німеччини та Анголи. Він хотів вилетіти до Берліна в четвер, щоб взяти участь у засіданні у форматі "Рамштайн", однак Байден сказав, що ураган "Мілтон" може стати одним із найгірших, що вразили Флориду за останні сто років, тому залишився вдома, щоб ліквідовувати наслідки.

У німецькому Der Spiegel пишуть, що за їх інформацією, український саміт у Рамштайні перенесли та скоро буде оприлюднена нова дата.

"Запланований на цю суботу український саміт у Рамштайні скасовано. Речник Пентагону підтвердив це Spiegel. Відповідно, засідання перенесено і відбудеться в інший день. Причина – зміна планів подорожей Джо Байдена", - пишуть у виданні.

Раніше у суботу 12 жовтня президент США фактично запросив союзників України на український саміт у Рамштайні. Участь мали взяти близько 50 країн-членів НАТО та інших союзників України, деякі на рівні глав держав та урядів. Очікувалося, що і президент України Володимир Зеленський також візьме участь. Нова дата зустрічі поки не призначена.

У The Guardian написали, що німецький офіційний представник заявив у вівторок, що метою саміту в Рамштайні було продемонструвати довгострокову підтримку України.

"Повідомленням для України буде те, що наша підтримка є потужною та тривалою, а для Москви — що немає сенсу спекулювати про те, що ми можемо коливатися в нашій підтримці, і що час буде грати на користь російської агресивної війни", — сказав німецький чиновник перед оголошення Байдена про те, що його не буде в Німеччині цього тижня.

У CNN пишуть, що наслідки урагану можуть відчутно вплинути також на президентські вибори у США, зокрема, шторм такого масштабу може дати Трампу політичну вигоду. Адже той в черговий раз звинуватить адміністрацію Байдена-Гарріс у некомпетентності щодо розв'язання внутрішніх проблем американців.

"Потенційне стихійне лихо такого масштабу — це може бути гігантський монстр, викликаний зміною клімату. В останні тижні президентських виборів, наслідки "Мілтона" можуть виявитися наступним відкриттям для виру дезінформації експрезидента Дональда Трампа. Зазвичай політичні потрясіння, викликані ураганами, розгортаються лише після того, як шквальний вітер минає. Цього разу, частково через те, що Трамп так наполегливо використовував ураган "Хелен" минулого тижня для своєї політичної вигоди, спаринг розпочався рано", - відзначають у виданні.

Війська Кім Чен Ина в Україні

Фото: КНДР медіа

У Politico пишуть, що північнокорейські солдати, швидше за все, гинуть за Путіна в Україні. Принаймні, так стверджує Південна Корея. Міністр оборони Південної Кореї попередив, що у російсько-українській війні може бути все більше солдат з північнокорейських військ.

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий альянс, можливість такого розгортання є високоймовірною", — сказав голова оборони Південної Кореї в парламенті країни.

"Відносини між Росією та Північною Кореєю розвиваються, щоб стати майже такими ж близькими, як військовий альянс", – сказав він. "З огляду на те, як ми на це дивимося, у війні може бути розгорнуто більше північнокорейських військ".

Росія та Північна Корея поглибили свої зв’язки після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, кульмінацією якого став оборонний пакт, підписаний між двома країнами в червні, коли президент Володимир Путін відвідав цю азіатську країну вперше за 25 років. Цей договір, який є ознакою найміцнішого партнерства між двома з часів холодної війни, передбачає взаємну військову допомогу між Москвою та Пхеньяном, якщо один з них зазнає нападу.

Захід може чекати краху лінії українського фронту, щоб вдатися до радикальних методів

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

У The Guardian опублікували колонку старшого наукового співробітника Центру європейської політики Пола Тейлора, де він написав, що США та Європа не можуть надати вирішальної військової допомоги Україні, а перемога Трампа незабаром може виявити всю глибину цієї помилки.

"У брюссельських коридорах панує відчуття, що політична воля допомогти Україні перемогти російську агресію слабшає – по обидва боки Атлантики. Один високопоставлений західний чиновник сказав мені, що може знадобитися "другий шок" від масштабів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, щоб вивести західні країни з їхнього стану та підштовхнути європейців до більш радикальних кроків для посилення та інтеграції своїх власні оборони. Цей шок може включати раптовий крах української оборони на лінії фронту, ще одну бійню російських військ у стилі Бучі або, можливо, перемогу Дональда Трампа 5 листопада. Будь-який із них був би катастрофою для Києва", - констатує аналітик.

Він додає, що наразі США стурбовані своїми президентськими виборами та ескалацією війни на Близькому Сході, яка витіснила із заголовків прогрес Москви на полі бою на Донбасі. Францію ж відволікає політична та фінансова криза, влада президента Макрона вдома та вплив у Європі швидко падають. Німеччина паралізована ворожнечею в її вмираючій трипартійній коаліції, яка може не втримати до загальних виборів у вересні 2025 року. А Велика Британія бореться з власними бюджетними проблемами, оскільки новий лейбористський уряд зосереджується на реформі охорони здоров’я та громадських послуг. Тим часом ультраправі проросійські партії набирають переваги на багатьох європейських виборах, зокрема, в Австрії.

"Джо Байден, який стає дедалі слабішим, уникає будь-яких політичних кроків, які могли б скомпрометувати шанси Камали Гарріс утримати Трампа від Білого дому. Це обмежує не тільки його здатність приборкати Ізраїль у його боротьбі з ХАМАС, Хезболлою та Іраном, але і його готовність дозволити Україні завдати ударів глибоко всередині Росії ракетами, наданими США, або європейською зброєю, що містить американські компоненти. Байден як і раніше стурбований тим, що Володимир Путін може підвищити ядерні ставки або помститися Заходу таким чином, щоб розширити конфлікт і дати Трампу пропагандистську палицю, за допомогою якої він зможе бити демократів", - відзначає експерт.