Чи можлива угода про мир після Курської операції та коли РФ може захопити Покровськ. Акценти світових ЗМІ 20 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 серпня.

Путін зосереджений на помсті, а не на мирних переговорах

Фото: Alexei Nikolsky (AFP)

Іноземні ЗМІ продовжують аналізувати, що може принести Україні операція ЗСУ на Курщині. У The New York Times написали статтю, яку назвали: "Україна каже, що її вторгнення принесе мир. Плани Путіна можуть відрізнятися". Президент Володимир Зеленський хоче утримувати територію Росії як важіль впливу на майбутніх переговорах, та у Москві багато хто сумнівається в такій стратегії, пишуть у виданні.

Американські журналісти відзначають, що раніше президент Зеленський публічно дав зрозуміти, що прагне переговорів про припинення війни. В інтерв'ю BBC він зазначив, що планує завершити "гарячу стадію" конфлікту цього року. Він відправив міністра закордонних справ до Китаю для покращення відносин з ключовим партнером Росії та ініціював міжнародні зустрічі, зокрема в Катарі, щоб згуртувати підтримку позицій України. Ці дії контрастують з його попередньою стратегією, коли Зеленський не робив поступок у відповідь на російське вторгнення. Особливо помітними ці зусилля стали після 6 серпня, коли українські війська увійшли в Курську область Росії.

"Київ робить ризиковану ставку: вторгнення дає йому нові важелі для вигідної угоди з Кремлем, навіть якщо його військові залишаються на обороні на більшій частині лінії фронту в Україні. Росіяни, які знають Путіна, очікують, що він накинеться у відповідь, вважаючи, що його армія має перевагу в особовому складі та озброєнні. Та вже є ознаки того, що зусилля з припинення вогню зазнали невдачі", - пишуть у The New York Times.

Дипломат, який брав участь у переговорах, сказав, що російські офіційні особи відклали зустріч, заплановану цього місяця в Катарі, щоб обговорити угоду, згідно з якою обидві сторони припинять напади на енергетичну інфраструктуру одна одної.

У коментарях, повідомлених у понеділок російськими державними ЗМІ, радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков сказав: "На нинішньому етапі, ми не збираємося говорити". Тривалість будь-якої паузи в переговорах, додав Ушаков, "залежить від ситуації, в тому числі на полі бою".

Григорій Явлінський, російський політик зі стажем, який зустрічався з Путіним у жовтні минулого року, щоб просувати ідею припинення вогню, сказав, що в російській столиці була надія, що "бої припиняться цього року".

"Обставини, які щойно склалися, вони знизили всі ці шанси, вони зняли їх з порядку денного", - відзначив він.

Двоє колишніх високопоставлених російських чиновників, близьких до Кремля, також заявили, що вважають, що перспективи переговорів про припинення вогню стали більш віддаленими. Один з них сказав американським журналістам, що Путін зараз зосереджується на "не мирі, а на помсті".

Натомість офіційні особи в Києві кажуть, що вторгнення в Курськ може допомогти створити важелі впливу, необхідні для досягнення угоди на умовах України. Вони кажуть, що лише змусивши більше росіян — і самого Путіна — відчути біль війни, вони зможуть змусити Кремль відступити. Адже більшість українців вважають, що Путіна ніколи не цікавив мир, а радше повне панування над Україною.

"Далеко не ясно, чи поєднання військового та дипломатичного тиску спрацює на Путіна, який досі стикався з політичними та економічними труднощами вдома та показав, що готовий нести велику ціну, щоб перемогти Україну", - відзначають у The New York Times.

У виданні додають, що попередній "шквал українських розмов про мир, можливо, послужив частково стратегічним обманом, спонукаючи керівництво Росії ослабити пильність".

Але українські офіційні особи також наполягали на тому, що дипломатія та перенесення війни на територію Росії не є суперечливими зусиллями. А українські аналітики зазначали, що українські удари по нафтопереробних заводах, які почалися минулої зими, дали важіль для переговорів щодо нападів Росії на українські електростанції, військової тактики, яка призвела до запланованих переговорів у Катарі.

"Щоб залучити Росію до чесного переговорного процесу, росіянам потрібно зіткнутися з тактичними поразками на полі бою", — сказав Михайло Подоляк, старший радник президента. "У міру того як ці поразки будуть накопичуватися, соціальні заворушення почнуть вибухати всередині Росії".

Однак джерела The New York Times, які знають Путіна, сказали, що вони сумніваються, що вторгнення до Курська і будь-які подальші громадські заворушення можуть змусити російського лідера змінити курс. Вони зазначили, що основи бойових дій залишилися незмінними, а Путін переконаний, що він має ресурси, щоб пережити Україну та Захід. Росія продовжує домінувати на більшій частині фронту в Україні та здобувати успіхи на сході, наближаючись до стратегічно важливого українського міста Покровська.

Натомість у Bloomberg відзначили, що президент Володимир Зеленський закликав союзників України зняти обмеження на використання їхньої зброї для ударів усередині Росії, заявивши, що двотижневе вторгнення української армії в сусідню країну поставило під сумнів погрози Володимира Путіна вжити заходів у відповідь.

А у Politico вважають, що Україна хоче мирних переговорів, але не безпосередньо з Путіним. Київ все більше звертається до моделі чорноморської зернової угоди, де Росія та Україна уклали окремі домовленості з посередниками, пишуть у виданні.

"Модель мирного договору, яку все частіше обговорюють у Києві, черпає натхнення з угоди від липня 2022 року, яка дозволила Україні відновити експорт зерна з Чорного моря. У цьому дипломатичному форматі Росія і Україна працювали над окремими угодами під наглядом ООН і Туреччини як посередників без прямої домовленості Москви і Києва. У Києві вважають, що блискавичний удар його військ через кордон у російську Курську область зміцнив позицію України на переговорах", - відзначають у Politico.

Київ найближчим часом може втратити Покровськ з 50 тис. населення

У The Washington Post написали, що Росія наближається до Покровська, попри успіхи України в Курську. "Сподівання на те, що вторгнення України в Росію зменшить тиск на східному фронті, не справджуються, оскільки війська Москви наближаються до Покровська", - відзначають у виданні.

Офіційні особи у Покровську кажуть, що евакуюють населення на випадок, якщо місто впаде після ударів російського наступу. Росіян вже зараз менше ніж за 9 км від міста. Якщо Покровськ впаде – це буде найбільший населений пункт, захоплений росіянами після Бахмута в травні 2023 року.

Російські війська "рухаються до околиць Покровська. Ми бачимо — це не секрет", — повідомила телефоном начальник відділу інформаційної політики Покровської військової адміністрації Катерина Янжула, додавши, що доля міста залишається незрозумілою. "Можливо, ситуація там якось зміниться — ми сподіваємося, що противник зупиниться десь на підступах до Покровська, що наші війська дадуть їм відсіч".

У понеділок голова Донецької ОДА Вадим Філашкін заявив, що влада починає примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровська. За його словами, у місті залишилося близько 4 тисяч дітей. Та попри зростання загрози, велика частина населення міста чинить опір евакуації. Чиновники змушені "ходити по домівках, розмовляти безпосередньо з кожною родиною, з кожним мешканцем особисто, збирати старших жителів", повідомляючи їм про необхідність тікати з міста.

З 86 000 населення до повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишилося близько 53 000.

"Є певні докази того, що росіяни фактично пробивають останню належну оборонну лінію за межами міста Покровськ", — сказав Франц-Стефан Гаді, військовий аналітик Центру нової американської безпеки, що працює у Відні.

У The Washington Post відзначають, що втрата Покровська, матеріально-технічного центру на перехресті двох основних доріг у східній Україні, відкриє двері для подальшого просування Росії в цьому східному промисловому регіоні.

Але навіть у той час, коли російські війська просуваються на сході, президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська "досягають своїх цілей"» у західній Курській області Росії, за сотні кілометрів на північ.

Та стабільний прогрес Росії на Донбасі вказує на можливу слабкість стратегії Києва, кажуть аналітики, оскільки його сподівання обмежити російські успіхи на сході поки що не реалізуються.

"Мені картина на Донбасі виглядає досить тривожною", — сказав військовий аналітик Гаді. За його словами, Росія продовжує мати значну перевагу в живій силі та вогневій силі над українськими силами.

"Найважливіше питання полягає в тому, яких резервів зараз більше немає" в Покровську, які були б доступні, якби не було операції в Курську, сказав Гаді.

"Війна — це завжди вибір", — сказав Геді. "Питання в тому, чи це правильний вибір направити сили для розширення лінії фронту" на Росію, "чи було б розумніше цими резервами стабілізувати лінію фронту на Донбасі?"

Також українські військовослужбовці в Покровському районі кажуть, що вторгнення на Курськ не змінило російської атаки — у всякому разі, останніми днями тиск лише посилився.

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