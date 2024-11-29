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Огляд

Чи варто називати "ескалацією" удари України по Росії та що чекати від представника Трампа Кіта Келлога щодо миру в Україні. Акценти світових ЗМІ 29 листопада

Ірина Запотічна
29 листопада, 2024 п'ятниця
11:14
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – розмови про те, як схвалення використання Україною систем дальнього удару проти Росії дозволяє Україні нарешті вирівняти свої можливості, та реакція українців на обрання Кіта Келлога спецпредставником США щодо миру

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 29 листопада.

Чи можна вживати термін "ескалація" щодо удару України по Росії

Тактичні ракети MGM-140 ATACMS та M142 HIMARS, Фото: відкриті джерела

У CNN пишуть, що погрози Путіна стали ще більш жорсткими цього місяця після того, як адміністрація Байдена дала Києву дозвіл запускати американську зброю більшої дальності по цілях у глибині Росії. У відповідь Путін оновив російську ядерну доктрину і запустив по Україні нову балістичну ракету, здатну нести ядерний заряд. Повідомлення сприйняли як явну погрозу прихильникам України: не випробовуйте нас.

Але після майже трьох років війни ці події набули звичного ритму. Кожного разу, коли Україна зверталася з проханням – спочатку танки, потім винищувачі, касетні боєприпаси, зброю великої дальності – її союзники агонізували, чи задовольнити його, побоюючись, що це призведе до ескалації конфлікту та спровокує відповідь Росії.

Щоразу, коли Захід нарешті приймав прохання України, найбільш катастрофічні загрози Росії не виправдовувалися. Те, що було табу одного тижня, наступного стало нормою.

Аналітики кажуть, що тривожна реакція на нещодавно надані Україні повноваження є ще одним прикладом успішної стратегії Кремля змусити Захід побачити конфлікт на умовах Росії, плутаючи кожну нову спробу України протистояти російській агресії як велику "ескалацію".

Після того, як Росія розпочала широкомасштабну атаку, націлену на енергомережу України, Путін сказав, що атака була "відповіддю з російського боку" на рішення адміністрації Байдена щодо зброї більшої дальності, але Росії не потрібен був привід для таких ударів у минулому.

Росія почала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну і регулярно посилювала війну, щоб зберегти свою ініціативу на полі бою. Схвалення використання Україною систем дальнього удару проти Росії дозволяє Україні нарешті вирівняти свої можливості.
 

З травня Вашингтон також дозволив Києву використовувати американські ракети меншої дальності для ударів по цілях у Росії через кордон із північно-східної Харківської області України. До того, як президент Джо Байден дав зелене світло цьому рішенню, Путін висловив подібні ядерні погрози, попереджаючи, що цей крок може призвести до "серйозних наслідків" для "малих і густонаселених країн". Це не сталося.

"Знову і знову ми доводимо, що коли ви перетинаєте фальшиву червону лінію, насправді нічого не відбувається. Погроз було достатньо, щоб завадити Заходу дати Україні те, що їй потрібно для захисту", — сказав колишній директор Центру НАТО з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення Вільям Альберк. 

Серед деяких українців пролунала обережна нотка оптимізму щодо минулих висловлювань генерала у відставці Кіта Келлога, який підтримав Україну в її прагненні захистити себе

Кіт Келлог

Кіт Келлог, Фото: gettyimages

The Washington Post пише, що за кілька годин після того, як Дональд Трамп обрав нового спеціального представника для виконання головної передвиборчої обіцянки щодо припинення війни між Росією та Україною, Росія випустила новий шквал ракет по енергомережі України, занурюючи частини країни в темряву.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що це бомбардування було помстою за українські удари по території Росії ракетами, доставленими США.

Разом з тим, у тому, що Трамп призначив генерала армії у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії, був певний обережний оптимізм через минулі вирази підтримки Києва генералом. 

Минулого тижня в інтерв’ю Fox News Келлог стверджував, що нещодавнє схвалення президента Джо Байдена Україні на використання наданих США ракет більшої дальності для глибших ударів по Росії — те, у чому Байден місяцями заперечував Україні, попри її прохання — було позитивною подією і насправді дало Трампу більше важелів впливу.

Трамп здебільшого відмовився надати подробиці своєї стратегії згортання війни, і деякі українські чиновники стежили за його попередньою риторикою передвиборчої кампанії з побоюванням, що він буде надто прихильним до Росії на будь-яких мирних переговорах. Келлог був керівником апарату Ради національної безпеки під час першого терміну Трампа.

Народний депутат України Мустафа Найєм, заявив, що запропонований Келлоггом план, який, як очікується, буде переглянутий, вже викликає значне занепокоєння. 

"Поступки Росії, на яких він базується, лише заохочують подальшу агресію", - сказав Найєм.

Зокрема, хоча люди в Києві критично ставилися до меседжів Трампа щодо України під час його кампанії, офіційні особи були оптимістично налаштовані, що непередбачуваність Трампа після обрання стане бажаною зміною обережної стратегії Байдена щодо розподілу допомоги США.

Теги:
Статті
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Світ
Європа
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
США
ракетний удар
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