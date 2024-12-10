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Огляд

Чи відправить Європа свої війська в Україну та чому Зеленський не має Telegram у телефоні. Акценти світових ЗМІ 10 грудня

Юрій Мартинович
10 грудня, 2024 вiвторок
11:15
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – в Україні заговорили про створення нової Контактної групи країн, щоб обговорити можливість відправлення європейських військ на лінію розмежування, а також - наскільки безпечно мати додаток Telegram в телефоні

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 грудня.

Європейські війська в Україні: нові питання безпеки до вступу в НАТО

НАТО

Увагу західних медіа привернула заява президента України Володимира Зеленського, що Київ розглядає можливість залучення іноземних військ до запрошення у НАТО. Зокрема, у The Guardian написали, що Володимир Зеленський у понеділок "висловив таку ідею" під час спільної пресконференції в Києві з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцем.

"Оскільки швидке повернення Дональда Трампа в Білий дім активізує розмови про можливу угоду щодо припинення 33-місячної війни Росії", - пояснюють у виданні.

Ще у лютому президент Франції Еммануель Макрон викликав суперечки в Європі, коли підняв питання про можливість відправлення військ європейськими країнами в Україну, хоча він попередив, що немає консенсусу з цього питання.

"Серед найближчого оточення Зеленського зростає усвідомлення того, що, оскільки Росія продовжує досягати успіхів на полі бою, незабаром знадобляться певні переговори. Але український лідер хоче більше зброї від союзників – і гарантій безпеки – щоб він міг вести переговори з Москвою з позиції сили, якщо до цього дійде", - відзначають у The Guardian.

У Politico пишуть, що ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що Європа повинна бути готова підтримати мирний план для України незалежно від США. Мерц вважає, що головні європейські союзники України повинні створити альянс, спрямований на узгодження "спільного бачення" миру в Україні.

"Мерц, який має найкращу позицію, щоб стати наступним канцлером Німеччини перед федеральними виборами, запланованими на 23 лютого, припустив, що європейським лідерам разом з Україною потрібна буде власна стратегія, як покласти край війні. Він підтримує створення так званої контактної групи європейських союзників України, здатних, у разі необхідності, діяти незалежно від США у координації мирного плану, до складу якої увійдуть Франція, Велика Британія та Польща", - зауважують у Politico.

Цікаво те, що президент Зеленський підтримав таку ініціативу, лише запропонував додати до неї Данію. Спеціальна група головних європейських союзників України могла б працювати над пошуком "справедливого та тривалого миру в Україні", сказав Зеленський.

Хоча у німецькому Der Spiegel вважають, що всі ці заяви Фрідріха Мерца важливі йому лише для передвиборчої кампанії, тому він "говорить те, що подобається українському президенту".

Падіння Асада підкреслює крихкість правління Путіна

Звісно, що вся увага медіа зараз зосереджена на Сирії, де всього за тиждень впав режим Асада, який десятиліттями там правив. У CNN написали, що падіння Асада є "величезним ударом для Путіна, підкреслюючи крихкість його власного правління". 

"Тепер світ знає кольори парашута сирійського диктатора Башара Асада: російський триколор. Втеча Асада до Москви після швидкого краху його режиму означає для Кремля більше, ніж просто втрату держави-клієнта. Падіння дому Асада завдає серйозного удару по прагненнях російського президента Володимира Путіна стати потужним посередником на Близькому Сході – і піднімає нові питання про крихкість його власного режиму", - зауважують американські журналісти.

У CNN додають, що для спостерігачів за війною Росії проти України відхід Асада викликає кілька разючих історичних паралелей. Адже тепер Асад приєднується до колишнього українського колеги у вигнанні: експрезидент Віктор Янукович втік з України до Росії в 2014 році після тижнів вуличних протестів, які завершилися кривавим розгоном.

Зараз сирійці блукають покинутим президентським палацом Асада в Дамаску, подібно до того, як українці змогли відвідати територію Межигір’я, яскравого маєтку, який колись займав Янукович.

"Янукович не повертався в Україну після свого повалення, хоча Росія зараз фактично контролює понад 20% території України після повномасштабного вторгнення в країну в 2022 році. І на відміну від Асада, чиї сили, здається, здали Дамаск без бою, президент України Володимир Зеленський тримався, коли російські війська наближалися до Києва. Втеча Асада з Сирії була для українців більше, ніж моментом насолодитися символічною невдачею для Путіна", - пишуть у виданні. 

Чи є загроза для українців через користування Telegram

На фото людина, яка користується мобільним телефоном

Ілюстративне фото, Фото: Freepic

 

У The New York Times написали статтю про те, чи є сплячим агентом улюблений додаток українців – Telegram. 

"Популярність додатка для обміну повідомленнями різко зросла під час війни з Росією Але те, що було порятунком, усе більше перетворювалося на головне джерело занепокоєння. Останніми місяцями українські чиновники стали більш стривожені залежністю країни від Telegram, оскільки побоювання, що додаток використовується як вектор дезінформації та інструмент шпигунства для Росії, почали рости як гриби", - пишуть у виданні. 

Хоча зараз Україна намагається відмежуватися від Telegram. У вересні влада наказала військовим, урядовцям і тим, хто працює над критичною інфраструктурою, обмежити використання цієї програми на робочих телефонах. Більш конфіденційні комунікації перенесено в зашифровані програми, такі як Signal. Деякі високопосадовці запропонували нові обмеження для Telegram, зокрема правила щодо розкриття інформації про те, хто стоїть за анонімними каналами з великою кількістю підписників.

У The New York Times відзначають, що досвід України з Telegram ілюструє переваги та недоліки зв’язку з одним додатком. Адже дуже рідко буває так, що країна настільки покладається на платформу, яку вона не може контролювати, особливо в умовах війни. 

Паралельно зростає і глобальний вплив платформи, яка наближається до мільярда користувачів. Додаток, який колись вважався притулком для активістів і тих, хто живе за авторитарних урядів, розлютив ті ж уряди, оскільки став осередком незаконних і екстремістських матеріалів. Як нагадують американські журналісти, Павла Дурова, засновника Telegram, заарештували у Франції в серпні за звинуваченнями у нездатності компанії подолати злочинну діяльність на платформі. 

"Для України дистанціюватися від Telegram буде нелегко. Згідно з нещодавнім опитуванням, приблизно 70% українців використовують Telegram як основне джерело новин. Коли виють сирени повітряної тривоги і ракети падають на українські міста, люди стікаються в групи Telegram, щоб отримати оновлення в режимі реального часу. Через додаток уряд також транслює офіційні повідомлення та збирає розвіддані на окупованих Росією територіях", - пишуть у виданні.

Цього року на таємних зустрічах з питань кібербезпеки українські чиновники обговорювали можливі обмеження для Telegram. Як стало відомо The New York Times, розвідка вважає, що додаток становить загрозу національній безпеці, оскільки використовується Росією для дезінформації, кібератак, злому, поширення вірусів, відстеження та коригування ударів. Хоча Telegram у своїй заяві запевнив, що Росія не має доступу до даних користувачів, наголосивши, що додаток залишається безпечним для українців та інших користувачів у світі.

Цікаво те, що президент Володимир Зеленський, маючи понад 700 000 підписників у Telegram, не використовує додаток на особистому телефоні з міркувань безпеки. 

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Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
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переговори з РФ
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