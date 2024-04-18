Чому Трамп "ненавидить" Україну та які плани у Джонсона щодо американської допомоги. Акценти світових ЗМІ 18 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 квітня.

Чому Трамп "ненавидить" Україну

Колишній і, можливо, майбутній президент США звинувачує країну у своїх політичних негараздах, пише Politico у своєму матеріалі, розміщеному на першій шпальті видання.

"Дональд Трамп легко не прощає або не забуває", – підкреслює Politico.

У медіа зазначають, що оскільки республіканські союзники Трампа в Конгресі США блокують військову допомогу, яка вкрай необхідна Києву, щоб уникнути поразки у війні з російськими військами, стає зрозуміло, що недоброзичливе ставлення колишнього президента США до України має глибоке коріння.

"Зрештою, саме телефонна розмова із Зеленським призвела до першого імпічменту Трампа в грудні 2019 року, після того, як його звинуватили в намаганні вплинути на вибори 2020 року, схиляючи українського лідера до розслідування щодо чинного президента Джо Байдена та його сина Хантера", – нагадує видання.

Є всі ознаки того, що країні це все ще не дає спокою. Коли цього місяця Конгрес прийняв рішення про перезатвердження Закону про нагляд за зовнішньою розвідкою – закону, що регулює нагляд за підозрюваними міжнародними супротивниками, – Трамп виступив у соціальних мережах проти цього рішення.

Те, що Трамп, імовірно, мав на увазі прослуховування колишнього голови своєї передвиборчої кампанії Пола Манафорта, навряд чи залишилося непоміченим в Україні, яка уважно стежить за перебігом передвиборчої кампанії у США.

Як імовірний кандидат від Республіканської партії, Трамп уже викликав страх у Києві, вихваляючись, що може закінчити війну за 24 години, і розмірковуючи про те, що він сподівається, що вона закінчиться до того, як він буде змушений вирішувати, чи віддавати Україну в руки Москви.

Згадка про Манафорта, якою б непрямою вона не була, наголошу Politico, лише посилить занепокоєння в Україні тим, що експрезидент США та можливий майбутній президент все ще тримає образу на країну, яку він вважає безпосередньо причетною до делегітимізації його президентства.

"Трамп ненавидить Україну, – говорить українсько-американський бізнесмен Лев Парнас, який колись був посередником в Україні для адвоката Трампа Руді Джуліані, а згодом виступив проти колишнього президента. – Він і люди з його оточення вважають, що Україна була джерелом усіх проблем Трампа".

Тут Politico пригадує історію, яка розпочалася ще за часів Революції Гідності та Януковича, на якого працював колись Манафорт. Під час протестів у штаб-квартирі партії Януковича була знайдена книга видатків, так звана "чорна бухгалтерія" – список таємних виплат партії Януковича українським чиновникам, телеведучим, депутатам і журналістам. За даними Національного антикорупційного бюро України, прізвище Манафорта згадується щонайменше 22 рази, і він отримав близько 12,7 мільйона доларів. Бюро заявило, що включення його прізвища до книги не обов'язково означає, що він отримав згадані суми, сам Манафорт отримання цих грошей заперечував.

Вперше про появу Манафорта в цій книзі повідомили у New York Times у серпні 2016 року, всього за кілька місяців до того, як Трамп мав зійтися з Гілларі Клінтон у президентських перегонах.

"Це була одна з перших історій, яка пов'язувала Трампа з Україною і, можливо, з Росією та її союзниками – питання, яке переслідуватиме його протягом усього часу перебування на посаді президента", – додає видання.

Союзники Трампа називають "чорну бухгалтерію" несправжньою і змовою Демократичної партії, спрямованою на підрив її опонентів. У 2019 році Джуліані описав цей документ як "чорну книгу, яка була визнана шахрайською і [ніколи] не використовувалася, оскільки саме шахрайська, викривальна заява не відповідала дійсності".

Антипатія Трампа до України також ґрунтується на його переконанні, що саме Україна, а не Росія, втручалася у президентські вибори в США 2016 року, вважає Лев Парнас.

Перемога Трампа на виборах була затьмарена звинуваченнями, пізніше підтвердженими американськими спецслужбами, приватними розвідувальними фірмами та федеральними слідчими, що Росія зламала електронну пошту Національного комітету Демократичної партії, стратегічного та фінансового органу партії, і оприлюднила її у 2016 році з метою дискредитації Гілларі Клінтон.

А згодом сам Трамп послідовно просував теорію змови, що саме Україна здійснила злам, щоб підставити Росію, і що країна все ще приховує сервер з даними.

Очевидно, акцентує Politico, Трамп дотримувався цієї думки упродовж усього свого президентства, піднявши її в липні 2019 року під час "ідеальної" телефонної розмови із Зеленським, яку він згодом охарактеризує як "ідеальну" і яка призвела до його імпічменту.

Пізніше того ж року Трамп захищав своє рішення заморозити військову допомогу Україні, частково через підозри, що "українська компанія" володіє сервером. Натомість у 2022 році російський воєначальник Євген Пригожин визнав, що Росія втручалася в демократичний процес у США.

"Ми втручалися (у вибори в США), втручаємося і будемо втручатися, – сказав тоді Пригожин. – Обережно, акуратно, хірургічно і по-своєму, так, як ми вміємо".

Проте тоді у 2019 році телефонна розмова Трампа із Зеленським відіграла центральну роль в одному з найганебніших епізодів у його політичній кар'єрі: його першому імпічменті, який став наслідком спроб натиснути на президента України, щоб той розпочав розслідування проти Байдена.

Під час телефонної розмови з Трампом Зеленський пообіцяв перевірити, що можна зробити, але Україна так і не почала розслідування.

"Тож тепер Трамп пристрасно ненавидить Зеленського, – зауважує Лев Парнас. – І Зеленський це знає".

Україна ніколи не мала доказів того, що Байден або його син порушували закони країни, визнав в інтерв'ю Луценко.

Станом на зараз, із наближенням президентських виборів у США, український уряд робить усе можливе, щоб залишитися осторонь американської політики.

"Зеленський попросив Трампа приїхати в Україну, щоб на власні очі побачити, що Росія зробила з країною. У зв'язку з тим, що законопроєкт про військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів застряг у Конгресі, його офіс намагається задобрити республіканців, переконуючи їх, що допомога Україні – в національних інтересах Америки", – пише Politico.

У той час як Зеленський публічно занепокоєний можливістю президентства Трампа, Єрмак намагається дотримуватися більш оптимістичного тону, вважають у виданні.

"У нього нова команда. Крім того, є двопартійна підтримка України, і ми постійно спілкуємося з представниками обох партій", – цитує його медіа.

Натомість Лев Парнас говорить, що налаштований песимістично.

"Якщо Трамп програє, Україна отримає всі гроші та зброю, які їй потрібні. З Росією буде покінчено, – підкреслює він. – Якщо Трамп переможе, все буде дуже погано".

Фото: GettyImages

Плани спікера Палати представників Майка Джонсона щодо допомоги Україні

Тема допомоги Україні й надалі залишається однією із ключових на шпальтах міжнародних видань. У контексті цього The Guardian публікує пояснювальний матеріал про законопроєкти Майка Джонсона щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що довгоочікувані голосування щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону відбудуться вже в суботу, що ставить високопоставленого республіканця на шлях протистояння з членами його власної партії.

"На кону – $95 млрд американської безпекової допомоги, яка вже кілька місяців перебуває в підвішеному стані через запеклі заперечення з боку ультраправих республіканців. Рішення Джонсона наполягати на голосуванні також ставить під загрозу його власну посаду, оскільки щонайменше двоє республіканців погрожують висунути пропозицію про його відставку всього через шість місяців після того, як він вступив на посаду", – наголошує The Guardian.

Голоси ізоляціоністськи налаштованих республіканців стали гучнішими, підтримані колишнім президентом Дональдом Трампом, який заявив, що іноземна допомога має бути структурована як позика, а не "подачка", ставлячи під сумнів зобов'язання Америки перед союзниками по НАТО, які беруть участь в обороні України.

Ще одна перешкода виникла, коли деякі республіканці почали наполягати на тому, що законопроєкт про зовнішню допомогу має бути прив'язаний до вирішення потреб на американо-мексиканському кордоні, де кількість арештів за нелегальний перетин кордону сягнула рекордних позначок.

The Guardian пояснює, чим нові законопроєкти відрізняються від тих, що були схвалені Сенатом.

Джонсон представив свої пропозиції, які передбачали проведення голосування за три окремі пакети фінансування для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону, а також четвертий законопроєкт, який містить інші республіканські зовнішньополітичні пропозиції. Загальний обсяг видатків у пакеті становить $95,3 млрд, що відповідає сумі, яку Сенат ухвалив у лютому, але містить кілька відмінностей, покликаних схилити на свій бік деяких консерваторів у Палаті представників.

Допомога Україні становитиме близько $61 млрд, але більше третини цієї суми буде спрямовано на поповнення систем озброєння та боєприпасів для американської армії. Виділені Україні $13,8 млрд на закупівлю озброєнь у США є приблизно такими ж, як і в попередньому законопроєкті Сенату.

"Основна відмінність між двома пакетами полягає в тому, що законопроєкт Палати представників передбачає понад $9 млрд економічної допомоги Україні у вигляді "прощених кредитів". Законопроєкт Сенату не містив такого положення, яке б передбачало повернення коштів, – розповідають у виданні. – Ідея структурувати допомогу як позику є ключовою політичною пропозицією Трампа і підтримується низкою республіканців".

За словами Джонсона, пакет законопроєктів Палати представників також включає вимогу до адміністрації Байдена надати Конгресу план і стратегію щодо того, чого вона прагне досягти в Україні. План має бути наданий протягом 45 днів після підписання законопроєкт. Таке рішення виникло через те, що республіканці в Палаті представників часто скаржаться на те, що вони досі не бачать стратегії припинення війни.

Оскільки американська допомога Україні зупинилася, позиція Києва на полі бою досягла загрозливого становища. Недостатня кількість боєприпасів і зменшення кількості ракет ППО зробили оборону країни вразливою. У Вашингтоні занепокоєні погіршенням ситуації, і на слуханнях у середу керівники Пентагону засвідчили, що і Україна, і Ізраїль відчайдушно потребують зброї.

Згідно з повідомленнями у Washington Post, позиція Джонсона щодо допомоги Україні змінилася з того часу, як він став спікером і почав частіше отримувати брифінги розвідки.

Тепер усе залежить від того, чи пройдуть законопроєкти. Джонсон своєю чергою намагається об'єднати розколоту республіканську партію з найменшою більшістю в Палаті представників. Оскільки низка республіканців відкрито виступає проти законопроєктів, спікер залежатиме від підтримки демократів.

"Наші зобов'язання є залізобетонними, – говорить ти часом лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс. –Ми збираємося переконатися, що ми підтримуємо наших демократичних союзників в Україні, в Ізраїлі, в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Пропозиції вже отримали схвалення Джо Байдена, який заявив, що негайно підпише ці пакети законів, якщо Конгрес їх ухвалить. Ряд республіканців також заявили, що підтримають їх.

Намагаючись задовольнити консерваторів у власній партії, Джонсон заявив, що проведе окреме голосування щодо пакету законів про безпеку кордонів, однак деякі республіканці вже засудили цей план як недостатній.

Щонайменше двоє республіканських членів Палати представників пригрозили, що спробують усунути Джонсона, якщо він продовжить голосування.

"Я хочу когось, хто дійсно буде дотримуватися республіканського порядку денного і знає, як ходити по кімнаті і вести переговори, а не бути кинутим по кімнаті, як якась іграшка для вечірок", - сказала конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

Але вона додала, що не буде підтримувати пропозицію про відставку Джонсона з посади спікера до голосування щодо іноземної допомоги.