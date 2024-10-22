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Огляд

Чому в Європі заговорили про допомогу Києву військами та нова фінансова допомога Україні від Великої Британії. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня

Андріана Стахів
22 жовтня, 2024 вiвторок
12:16
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – розмови про відправку європейських військ на допомогу Києву відроджуються після заяв про війська КНДР, а Велика Британія надасть Україні додатково 2,26 млрд фунтів стерлінгів на зброю

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 жовтня.

Заяви про війська КНДР відроджують розмови про відправку європейських військ на допомогу Києву

Північна Корея

Фото: gettyimages

Повідомлення про те, що тисячі північнокорейських солдатів можуть незабаром приєднатися до Росії, щоб воювати в Україні, відроджують розмови про відправку європейських військ в країну на допомогу захисникам Києва, пише Politico.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив виданню, що європейським країнам час повернутися до ідеї президента Франції Емманюеля Макрона про розгортання військ в Україні.

"Якщо інформація про те, що російські ескадрони вбивць оснащені північнокорейськими боєприпасами і військовослужбовцями підтвердиться, ми повинні повернутися до "чобіт на землі" та інших ідей, запропонованих Макроном", – сказав Ландсбергіс, який є одним із найбільш відвертих європейських політиків щодо України, в письмових коментарях.

Президент Франції висунув цю пропозицію в лютому, але її швидко відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що жодні європейські чи натівські війська не будуть розгорнуті в Україні.

"На жаль, ми знову відстаємо, реагуємо, але я вірю в нашу спільну здатність зробити всі необхідні проактивні кроки, щоб перетворити ідеї президента Макрона на дії", – додає Ландсбергіс.

Наразі західні лідери обережно реагують на повідомлення про те, що північнокорейські військові прямують в Україну. Ані глава НАТО Марк Рютте, ані міністр оборони США Ллойд Остін не підтвердили повідомлення, якими поділилися лідери Південної Кореї та України, хоча Остін заявив, що таке розгортання, якщо воно підтвердиться, "викличе занепокоєння" у США.

Південна Корея тим часом планує відправити делегацію до штаб-квартири НАТО під Брюсселем, щоб обговорити результати своєї розвідки щодо пересування північнокорейських військ. А деякі чиновники кажуть, що Захід проявляє надмірну обережність.

"Я думаю, що вони використовують це [заяву про неперевіреність розвідданих] як привід нічого не робити, – зазначає консервативний естонський депутат Європарламенту і колишній генерал Ріхо Терхас. – Я впевнений, що повідомлення будуть перевірені дуже скоро, тому що це дійсно так".

Проте, за його словами, інтеграція тисяч північнокорейських військ у російськомовні підрозділи виявиться величезним оперативним викликом з мінімальними наслідками на полі бою. Разом із тим він переконаний, що європейці повинні повернутися до ідеї розгортання військ в Україні.

"Важливо мати таку можливість хоча б як варіант, – пояснює Терхас, який був командувачем збройних сил Естонії з 2011 по 2018 рік. – Кожного разу, коли ми говоримо про війська в Україні, це дає Путіну трохи більше невизначеності щодо того, куди рухається конфлікт – і це добре".

Велика Британія надасть Україні додатково £2,26 млрд на зброю

Війна з Росією, ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Велика Британія надасть Україні додатково 2,26 млрд фунтів стерлінгів на зброю для боротьби з Росією. Кредити будуть погашатися відсотками, отриманими від $300 млрд заморожених російських активів, які утримуються на Заході, повідомляє The Guardian.

Велика Британія дозволить Києву витратити ці гроші на зброю для боротьби з російським вторгненням в рамках ширшої кредитної програми на суму 50 млрд доларів (38,5 млрд фунтів стерлінгів), яка, як очікується, буде затверджена членами G7 пізніше цього тижня.

Додаткові кошти обіцяють виділити напередодні президентських виборів у США, де підтримка України викликає розбіжності серед виборців. 

Британія вже взяла на себе зобов'язання виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на рік на військову допомогу Україні. За словами міністра оборони Джона Хілі, британська позика буде додатковою до цієї суми та, ймовірно, буде витрачена Києвом на вкрай необхідне озброєння, як тільки парламент ухвалить відповідне законодавство.

Як зазначає канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз, самі заморожені російські активи вони не використовуватимуть для фінансування цього кредиту.

"Ми використовуємо надприбутки від цих активів, і саме тому ми впевнені, що зможемо зробити це в рамках належного правового поля", – каже Рівз.

Рівз підкреслила, що заява Великої Британії була приурочена до щорічних зборів МВФ та Світового банку, які відбудуться цього тижня у Вашингтоні, округ Колумбія, за два тижні до президентських виборів у США.

Як зауважує The Guardian, Дональд Трамп висловив скептицизм щодо продовження фінансування України в майбутньому, поставивши під сумнів здатність України вести війну, враховуючи, що США досі були найбільшим донором Києва.

Частина з $50 млрд кредитів може бути використана для закупівлі зброї американського виробництва, і дипломати розглядають це як можливу альтернативу, якщо Трамп зупинить потік допомоги з американських резервів. Але саме Україна має визначити, на що вона хоче використати ці гроші, в ході обговорення з кожною країною G7, яка надає кредит.

 

Теги:
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Світ
Україна
Росія
КНДР
Європа
Війна з Росією
Велика Британiя
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