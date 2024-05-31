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Газа затьмарює Україну для країн, які не є членами НАТО, а Орбан пропонує Ле Пен і Мелоні створити ультраправу групу в ЄС. Акценти світових ЗМІ 31 травня

Андріана Стахів
31 травня, 2024 п'ятниця
12:05
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – Газа затьмарює Україну для країн, які не є членами НАТО, а Орбан пропонує Ле Пен і Мелоні створити ультраправу групу в ЄС

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 31 травня.

Газа затьмарює Україну для країн, які не є членами НАТО

Київ намагається переконати країни, які не є членами НАТО, підтримати Україну та припинити вести бізнес із Росією. Проте війна на Близькому Сході зробила це ще складнішим, пише Politico.

Це було нелегке завдання, пояснює видання, адже довга історія колоніального правління в деяких країнах, що не входять до НАТО чи групи індустріально розвинених країн G7, у поєднанні з розчаруванням відстороненням Заходу від інших глобальних конфліктів, від Судану до Ємену, призвели до звинувачень у подвійних стандартах, коли Європа і США стали на захист України. Але все ж інформаційні зусилля Києва мали певні успіхи.

Проте  так було до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року із подальшою ізраїльською та західною реакцією. Це зашкодило зусиллям України заручитися міжнародною підтримкою, враховуючи традиційно пропалестинську позицію багатьох країн Африки, Азії та Південної Америки. 

"Існує чітка лінія розмежування: До 7 жовтня Україна і європейські країни досягли прогресу в роботі з країнами так званого Глобального Півдня, представляючи російське вторгнення в Україну як незаконний напад Росії на свого меншого, незалежного сусіда, – говорить колишній німецький політик Ніко Ланге, який зараз є старшим науковим співробітником Мюнхенської конференції з безпеки. – Зараз деякі з цих країн ставлять під сумнів рішучий захист Ізраїлю такими країнами, як Німеччина. Це проблема для української політики".

Як підкреслює Politico, виклик, який стоїть перед Києвом, буде видно наочно на головній конференції з питань безпеки і оборони в Азії "Діалог Шангрі-Ла", яка розпочнеться в п'ятницю в Сінгапурі. Лише за два тижні до мирного саміту з питань України, який відбудеться в нейтральній Швейцарії.

Хоча в центрі уваги в Сінгапурі буде безпековий ландшафт в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, очікується, що Україна надішле делегацію високого рівня, оскільки вона продовжує свої зусилля, спрямовані на те, щоб переконати країни, які не є членами НАТО, припинити вести бізнес з Росією.

"Україна бореться не лише на полі бою, але й за серця та голови людей по всьому світу, – заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню. – Українці борються за свободу, в той час, як росіяни прагнуть підкорити інший народ. Наша боротьба глибоко резонує з багатьма в Азії, Африці та Латинській Америці".

Залучення ширшого світу на свій бік є ключовим напрямком діяльності президента України Володимира Зеленського з моменту початку війни. Він зустрічався з лідерами країн від Південної Африки до Гватемали, часто в кулуарах міжнародних зустрічей. Він також відвідав такі країни, як Саудівська Аравія, яка позиціонує себе як посередник, оскільки Україна наполягає на мирному плані.

Інтенсивні дипломатичні переговори активізувалися напередодні мирного саміту у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня, і Зеленський закликає країни світу, включно з Китаєм і США, надіслати своїх лідерів.

Але війна в Газі створює складну динаміку для Києва, який намагається заручитися підтримкою міжнародної спільноти на похмурому військовому тлі. В умовах, коли увага прикута до Близького Сходу, а розбіжності щодо Гази поглиблюються, Україна докладає зусиль, щоб переламати ситуацію.

Україна

Фото: gettyimages

Орбан пропонує Ле Пен і Мелоні створити ультраправу групу в ЄС

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтримав пропозицію лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен до Джорджії Мелоні створити ультраправу групу в Європейському парламенті, пише Politico.

Орбан заявив, що "майбутнє прихильників суверенності в Європі і правих в цілому зараз перебуває в руках двох жінок", стверджуючи, що якщо французька ультраправа діячка і італійська лідерка будуть працювати разом "в рамках єдиної групи або коаліції, вони стануть силою для Європи".

Угорський прем'єр-міністр переконаний, що імпульсу партнерства Мелоні та Ле Пен "може бути достатньо, щоб змінити конфігурацію європейських правих або навіть витіснити Європейську народну партію" (ЄНП).

Партія Мелоні "Брати Італії" наразі входить до фракції Європейських консерваторів і реформістів (ЄКР) у Європарламенті, тоді як "Національне об'єднання" Ле Пен є частиною групи "Ідентичність і демократія" (ІД).

Партія Орбана "Фідес" вийшла з ЄНП у 2021 році і веде переговори про приєднання до ЄКР. Однак угорський лідер заявив, що "Фідес" вимагатиме від ЄКР прояснити свою позицію щодо майбутніх відносин з "Національним об'єднанням" Ле Пен, якому угорці надають перевагу, та ЄНП, яку Орбан критикував за те, що вона перебуває під німецьким впливом.

"Окрім кількості місць, які отримає та чи інша партія, найважливішим, на мою думку, буде кількість депутатів Європарламенту, готових піти далі у війні в Україні, і кількість тих, хто виступатиме за її припинення", – сказав Орбан, який, як підкреслює Politico, часто виступав проти європейських санкцій проти Росії та пакетів допомоги Україні, яка бореться з повномасштабним вторгненням Росії.

Орбан також підтвердив, що Угорщина виступає проти того, щоб Марк Рютте очолив НАТО, вказавши на минулі висловлювання голландського прем'єр-міністра, в яких він заявив, що "Угорщині більше немає місця в ЄС".

Теги:
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Світ
Україна
Росія
ЄС
Війна з Росією
Марін Ле Пен
Віктор Орбан
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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