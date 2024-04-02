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Огляд

Крихка оборона України, вітчизняне виробництв 155-мм боєприпасів на підході та як Китай може вплинути на Путіна. Акценти світових ЗМІ 2 квітня

Юрій Мартинович
2 квітня, 2024 вiвторок
10:50
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань ситуація на лінії фронту поблизу Авдіївки, як Україна посилює виробництво зброї та чому Китай може мати вирішальне значення у закінченні війни, яку розпочав Володимир Путін

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 квітня.

Просування російських сил продовжується

Авдіївка

Фото: Getty Images

 

У CNN написали про посилення штурму російських військ на "крихку українську оборону". Згідно з заявою британської оборонної розвідки та інформацією військових блогерів, минулого тижня ключовий український оборонний рубіж на східному фронті міг частково перейти під контроль російських військ.

У суботу оборонне розвідувальне управління Сполученого Королівства оприлюднило надзвичайно негативну оцінку стану Києва поблизу міста Авдіївка, яке в середині лютого було захоплене російськими військами. У заяві Великої Британії йдеться: "Російські сили продовжували поступове просування на захід від Авдіївки. Наприкінці березня 2024 року вони майже напевно взяли під свій контроль два села – Тоненьке та Орлівку – і продовжують боротися з іншими в районі".

У відомстві додали, що Росія має в цьому районі значно більше особового складу та боєприпасів, ніж Україна, і може поповнювати свої сили 30 тис. військових на місяць.

Хоча ці населені пункти самі по собі не мають стратегічного значення й до війни там проживало небагато мешканців, але вони були частиною оборонної лінії, за яку Київ завзято боровся після їх примусового відходу з Авдіївки.

"Їхнє очевидне падіння трохи більше ніж через місяць після тривалого та жорстокого російського нападу свідчить не лише про російський імпульс, але й про крихкість оборонних ліній України. Заява Великої Британії є особливо жахливим аналізом долі України в той час, коли перспективи Києва в конфлікті виглядають дедалі похмурішими", - вважають у CNN.

Українські військові відмовилися коментувати CNN, хто зараз контролює село Тоненьке.

Інститут вивчення війни (ISW), аналітичний центр США, повідомив у неділю, що російські війська здійснили "великомеханізований штурм" біля Тоненьке в суботу, за участі 36 танків і 12 бронетранспортерів. ISW зазначила, що українські сили, схоже, відбили російську механізовану атаку на Уманське.

Подальші ознаки погіршення позиції України з’явилися, коли як українські, так і російські блогери заявили, що російські війська досягли значного прогресу біля Часового Яру, головного українського опорного пункту за містом Бахмут, який Росія захопила після багатомісячної виснажливої ​​битви в травні минулого року.

Українські військові відчайдушно потребують зброї та грошей, оскільки військова допомога на суму близько 60 мільярдів доларів була затримана у Вашингтоні республіканцями-ізоляціоністами, які приєдналися до колишнього президента США та нинішнього фаворита кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Як швидко Україна виготовляє потрібну зброю

САУ "Богдана"

Фото: defence-ua

 

У New York Times написали статтю про те, що збройна промисловість України розвивається, але чи достатньо швидко це відбувається? Київ прагне створити власну зброю, щоб нав’язати боротьбу з Росією, та на це потрібен час, якого Україна може не мати.

Українські військові мали на озброєнні лише одну артилерійську гармату "Богдана", власної розробки, коли Росія вторглася в країну два роки тому. Однак ця єдина зброя, створена в Україні в 2018 році і здатна стріляти снарядами калібру НАТО, виявилася настільки ефективною в перші дні війни, що її вантажівками возили на місця битв по всій країні, від північно-східного міста Харкова до південно-західного узбережжя вздовж Чорного моря.

Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні.

Зростання відбувається в ключовий момент. Російська військова машина вже вчетверо збільшила виробництво зброї і робить її цілодобово. Українські війська втрачають територію на деяких ключових напрямках, включаючи стратегічне східне місто Авдіївка, звідки вони вийшли в лютому. Пакет допомоги США все ще висить у Конгресі. І в той час як європейські оборонні фірми обережно відкривають виробництва в Україні, великі американські виробники зброї ще не взяли на себе зобов’язання відкрити свої заводи в розпал війни.

Загальновідомо, що Україні необхідно відновити свою національну оборонну промисловість, щоб її збройні сили протягом багатьох років не покладалися на Захід, який часом вагається надсилати складні системи озброєння, включаючи протиповітряну оборону, танки та ракети. Чи вдасться це зробити вчасно, щоб змінити траєкторію війни, покаже лише час.

Але українські військові інженери вже продемонстрували дивовижну майстерність у комплектуванні старих систем озброєння сучаснішою вогневою міццю. І тільки за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж вони виготовляли до війни, і в чотири рази збільшили виробництво протитанкових ракет, згідно з документами українського уряду, з якими ознайомилася The New York Times.

Деяку зброю в Україні виробляти важче, ніж іншу. Наприклад, 155-міліметрові артилерійські снаряди, які гостро потрібні на полі бою, але залежать від імпортної сировини та ліцензійних прав від західних виробників або урядів. В уряді України кажуть, що вітчизняне виробництво 155-міліметрових снарядів "на підході", але не сказав коли.

Колись основний постачальник Радянського Союзу українська оборонна промисловість скоротилася через три десятиліття скорочення бюджету після того, як країна проголосила незалежність у 1991 році. Уряд у Києві тепер планує витратити близько 6 мільярдів доларів цього року на зброю вироблену в Україні, включаючи один мільйон безпілотників.

Однак тривалий період занепаду може бути важко подолати. Щоб відновити виробництво артилерійської самохідної установки "Богдана", наприклад, чиновникам довелося розшукати оригінальних конструкторів та інженерів зброї.

Згідно з аналізом військового бюджету України до 2030 року, проведеним розвідувальною компанією Janes, фінансування досліджень і розробок цього року зросте у вісім разів — до 1,3 мільярда доларів. Військові закупівлі підскочили до у 10 разів до 10 мільярдів доларів у 2023 році.

Німецький збройовий гігант Rheinmetall і турецький виробник безпілотників Baykar будують заводи в Україні. У березні міністр оборони Франції заявив, що три французькі компанії, які виробляють безпілотники та обладнання для наземних військ, наближаються до подібних угод. Минулого місяця Німеччина та Франція оголосили про створення спільного підприємства через оборонний конгломерат KNDS для виготовлення деталей для танків і гаубиць в Україні та, зрештою, цілих систем озброєння.

Експерти кажуть, що українські військові розмістили системи протиповітряної оборони навколо деяких із своїх найважливіших збройних заводів. Цілком ймовірно, що заводи за підтримки іноземних держав будуть здебільшого побудовані на заході країни, далеко від лінії фронту, але також захищені засобами ППО.

Франція закликає Китай активніше впливати на Путіна

росія - китай

Фото: Getty Images

 

У Politico написали, що Франція хоче, щоб Китай надіслав "чіткі повідомлення" Росії щодо війни в Україні. Про це заявив у Пекіні міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Уряд Китаю "відіграє ключову роль у ... повазі міжнародного права, включно з суверенітетом України, і тому ми явно очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі повідомлення", — сказав Сежурне під час прес-конференції в китайській столиці, виступаючи разом зі своїм китайським колегою Ван І.

Сежурне також сказав, що Франція не хоче "від’єднуватися" від китайської економіки, а скоріше бере участь у "збалансуванні економіки", щоб переконатися, що торгові зв’язки є "здоровими та стійкими".

Коментарі Сежурне прозвучали під час очікуваної зустрічі президента Китаю Сі Цзіньпіна з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня.

Однак Китай позиціонує себе як нейтральну країну щодо війни в Україні і офіційно не засудив Росію за вторгнення. Натомість Пекін поглибив зв’язки з Москвою — навіть вирішив відмовитися від долара США для двосторонньої торгівлі.

Минулого місяця спеціальний представник Китаю у справах Євразії попередив про ескалацію війни та сказав, що і Україна, і Росія "погоджуються, що переговори, а не зброя, зрештою припинять цю війну". Китай хоче , щоб Європа дозволила Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів — інакше Пекін бойкотуватиме такі дискусії.

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Теги:
Статті
Новини
Росія
Китай
Франція
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
Економіка
зброя для України
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