Лондон таємно домовляється з Трампом про мир в Україні, а США готові підписати безпекову угоду з Києвом. Акценти світових ЗМІ 14 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 травня.

Блінкен прибув до Києва, щоб обговорити безпекову угоду

Чимало світових ЗМІ звернули увагу на неанонсоване прибуття держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва про яке стало відомо у вівторок зранку. У CNN пишуть, що за словами високопоставленого представника США, головний дипломат США зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і виступить з промовою, щоб наголосити на незмінній підтримці України з боку США у всіх сферах, включаючи військову, економічну, енергетичну та розбудову демократичних інституцій.

На тлі українських невдач на полі бою Блінкен має намір надіслати українцям "сильний сигнал заспокоєння", сказав чиновник.

Головний дипломат США також обговорить "інші кроки", які вживають американці, щоб "надати українцям довгострокові гарантії та зобов’язання на фронті безпеки, включаючи двосторонню угоду про безпеку". У Bloomberg додають, що переговори щодо двосторонньої угоди про безпеку між США та Україною знаходяться на завершальній стадії та мають бути завершені до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

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У The Washington Post відзначають, що дводенна поїздка Блінкена є першим візитом високого рівня представника адміністрації Байдена після того, як Конгрес минулого місяця схвалив пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

"Візит був задуманий як прояв солідарності, оскільки Пентагон посилює протиповітряну оборону, артилерію та інші ключові аспекти безпеки України, щоб спробувати стабілізувати лінію фронту Києва. Але офіційні особи визнають, що з огляду на значні виклики, які стоїть перед Україною, її військові можуть не відновити перевагу на полі бою щонайменше до 2025 року", - кажуть у виданні.

Останніми тижнями Блінкен заявив, що Вашингтон та інші прихильники Києва хочуть допомогти Україні зупинити просування Росії і, зрештою, допомогти їй бути більш здатною протистояти Росії самостійно. Вони сподіваються, що Київ зможе міцно утримати свої оборонні лінії, укомплектувати нові батальйони, зберегти Чорне море відкритим для комерційного судноплавства та "зв’язати руки" росіянам у Криму.

Якщо Київ зможе відновити силу своєї армії, наступного року Україна буде в кращому становищі, щоб дати відсіч Росії, кажуть офіційні особи та аналітики США.

Скандал у Британії через "мирний план" для України

Фото: www.president.gov.ua

У Великій Британії обговорюють британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона, який зустрівся з Дональдом Трампом в його маєтку у квітні, щоб спробувати переконати кандидата в президенти схвалити більше військової допомоги Україні всупереч опору республіканців. Посилаючись на "високопоставлене джерело", газета Sunday Times повідомила, що Кемерон стверджував, мовляв, більше зброї допоможе Україні утримати свої лінії фронту, що дасть Трампу "найкращі можливі умови", щоб спробувати досягти угоди між ворогуючими сторонами.

За словами джерела газети, Кемерон запитав Трампа: "Які найкращі умови, за яких ви як президент можете укласти угоду в січні? Обидві сторони дотримуються своєї лінії і платять за це ціну". А такі слова були б далекими від офіційної лінії Великої Британії, тому цей злив інформації викликав шквал запитань у Вестмінстері в понеділок.

Британський уряд давно стверджував, що мирна угода є справою України, і сам Кемерон публічно заявив, що "мир приходить через силу, а не через умиротворення та слабкість".

Як пише Politico, під тиском журналістів у понеділок речник прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака заявив, що позиція Лондона щодо війни не змінилася. "Я не визнаю ці звіти... наша позиція не змінилася. Путін повинен зазнати поразки", – сказав речник.

"Надзвичайно важливо, як ніколи в цьому конфлікті, щоб Путін отримав дуже чітке повідомлення про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — сказав речник і додав, що в уряді "не визнають звітів цього анонімного джерела" про поїздку очільника МЗС Великої Британії.

Українська протиповітряна оборона все менше справляється з російськими ракетами

Фото: gettyimages

Раніше українська ППО перехоплювала більшість ракет, але останніми місяцями ситуація змінилася. Дані, отримані The New York Times з аналізу щоденних українських військових звітів, демонструють серйозні зміни: Україні все частіше не вдається зупинити російські ракети, що підриває її здатність захищати основну інфраструктуру та занурює міста в темряву.

Російська авіація завдає ударів по важливих українських збройових заводах і залізниці, що використовується для постачання фронту. Росіяни також обстрілюють українських військових на лінії фронту. Нова західна допомога допоможе. Але можуть пройти місяці, перш ніж надійде достатньо зброї, щоб значно посилити українську ППО. І деякі проблеми, як-от використання Росією більш досконалих ракет, ймовірно, залишаться навіть після доставки допомоги.

"Поява системи Patriot та іншої західної зброї породила надію, що українські міста тепер будуть краще захищені. Її союзники наразі надали Україні щонайменше три системи Patriot і щонайменше 15 інших систем протиповітряної оборони. Але цієї зими, коли Росія знову посилила свої ракетні атаки, Україна не могла їх зупинити", - пишуть у виданні.

Росія вдосконалила свою тактику, стріляючи комбіновано, включаючи крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети, щоб збити з пантелику українську оборону. Крім того, Росія часто починає з запуску ударних безпілотників, за якими йдуть хвилі ракет, випущених з різних місць. Зокрема, Росія посилила використання зброї, яку Україна довго не могла перехопити, як-от балістична ракета "Іскандер-М" і ракета "Х-22".

Але українські командири кажуть, що є простіша причина різкого падіння показників перехоплення Києвом: дедалі більша нестача боєприпасів. Тому командуванню доводиться приймати складні рішення, що варто збити, а що – ні.

"Потреба України в сортуванні своїх систем протиповітряної оборони робить деякі міста набагато більш уразливими, ніж інші. І Росія максимально використала цю ситуацію в останні місяці, вдаривши по містах і регіонах, які не користуються захистом патріотів, як Київ", - пишуть у The New York Times.

Та варто підкреслити, що Україна набагато успішніше перехоплює ударні безпілотники. Дані свідчать про те, що протягом минулого року українці збили близько 80 відсотків з них. Це тому, що вони повільніші, ніж ракети, і їх можна збивати зенітними гарматами чи навіть кулеметами.