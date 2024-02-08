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Огляд

Німеччина буде змушена взяти на себе лідерство в допомозі Україні, чи існує запасний план, якщо угоду про кордон не приймуть, та проблеми з піхотою на передовій. Акценти світових ЗМІ 8 лютого

Ірина Запотічна
8 лютого, 2024 четвер
11:29
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань обговорення того, яку роль візьме на себе Німеччина як союзник України, законопроєкт про допомогу від США та нестача бійців на фронті

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 8 лютого.

На Шольца падає дедалі більший тягар взяти на себе лідерство

Фото: Анна Манімейкер

У виданні POLITICO вийшов текст під назвою "Для європейців Трамп уже повернувся, а Америка покинула Україну". Журналісти згадують запланований візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Вашингтона й пишуть, що "Шольц прибуває саме в той момент, коли республіканці в Конгресі, діючи за вказівкою Трампа, блокують військову допомогу Києву, ставлячи під загрозу долю країни, що опинився в бойовому стані".

Події у Вашингтоні стаються тоді, коли українські війська на передовій скаржаться на нестачу боєприпасів, а російські сили роблять серйозний поштовх, щоб захопити руїни Авдіївки.

Це особливо похмурий сценарій для німців, які побоюються, що тепер вони опиняться на гачку як головні поборники Києва - ролі, якої вони ніколи не хотіли, віддаючи перевагу лише ролі поплічника Вашингтона.

"Відколи Росія вторглася в Україну майже два роки тому, США були найбільшим постачальником військової допомоги Києву з великим відривом. Оскільки ця підтримка зараз призупинена, і немає впевненості, що вона незабаром відновиться, світ перевернуто для європейських союзників України".

Шольц і президент Джо Байден, які мають хороші стосунки, планують зустрітися сам на сам у Білому домі приблизно на годину в п’ятницю. Там Шольц, ймовірно, запитає у Байдена про ймовірність того, що Конгрес зрештою схвалить нову допомогу Україні на мільярди, зокрема очікується, що відповідь не сподобається німецькому лідеру.

Незважаючи на неодноразові запити з боку України, Шольц досі відмовлявся надати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, побоюючись, що українці можуть використати їх для нападу на цілі в Росії. Великобританія і Франція тим часом надали крилаті ракети.

"Тепер на Шольца падає дедалі більший тягар взяти на себе лідерство. Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, Німеччина поступається лише США у наданні військової допомоги Україні, надавши 17,1 мільярда євро допомоги до жовтня минулого року. Великобританія, навпаки, надала 6,57 млрд євро, тоді як Франція внесла лише 0,54 млрд євро", - зазначають журналісти.

У Німеччині також громадськість неоднозначно ставиться до втручання - тільки 38 відсотків німців хотіли б бачити сильнішу участь Німеччини на світовій арені, згідно з опитуванням Körber Foundation.

"Німеччина та Європа набагато більше залежать від виживання України, ніж США. Для європейців поразка України може стати катастрофічною для безпеки континенту", - підсумовують у статті.

План Б для України існує, однак чи спрацює він?

Фото: Валері Плеш/Bloomberg

Разом з тим, в України все ж є шанси отримати допомогу без угоди про кордон. Про це пише Bloomerg.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що очікує широкої підтримки голосування в середу щодо пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без фінансування кордонів США. Інший законопроєкт, план Б, який Шумер представив демократам і Білому дому минулого тижня, не містить коштів на охорону кордону, про які раніше просив президент Джо Байден.

Багато республіканців у Сенаті, включаючи лідера меншості Мітча Макконнелла, цього тижня закликали до законопроєкту про допомогу Україні без угоди про кордон після того, як спікер Майк Джонсон оголосив компромісний пакет мертвим після прибуття, а колишній президент Дональд Трамп розірвав його.

Однак, наприклад, Сенатор Майк Лі, різкий критик допомоги Україні, розкритикував пакет плану Б у заяві, опублікованій на X. Його опозиція може затягнути дебати щодо законопроєкту.

"Ми повинні виконати свою обіцянку: жодних доларів платників податків для України, перш ніж забезпечити безпеку нашого кордону", — сказав Лі.

Голова Комітету Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс, який є найбільшим прихильником України, заявив у середу, що спікер Майк Джонсон не зможе поставити законопроєкт на голосування. Він сказав, що Палата не схвалить військову допомогу Україні, якщо Байден не погодиться з вимогами Республіканської партії щодо імміграції.

Демократи Палати представників можуть змусити прийняти законопроєкт за допомогою парламентської процедури, яка рідко використовується, якщо до них приєднається достатня кількість республіканців, які підтримують Україну.

Зусилля Джонсона ухвалити законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю провалилися у вівторок, оскільки більшість демократів відстоювали більший пакет, а невелика республіканська більшість розділилася.

Українські військові стикаються з критичною нестачею піхоти - це знижує моральний дух

Фото: Войцєх Гжедзінський для The Washington Post

Своєю чергою в Україні на полі бою виникає не лише проблема зі зброєю, а й із піхотою. Так у The Washington Post опублікували репортаж із Краматорська на Донеччині.

Журналісти зазначають, що українські військові стикаються з критичною нестачею піхоти, що призводить до виснаження та зниження морального духу на передовій. Дефіцит особового складу зараз є найгострішою проблемою, оскільки Росія відновила наступальну ініціативу на полі бою та посилює свої атаки.

Один командир батальйону механізованої бригади, яка воює на сході України, сказав, що його підрозділ наразі має менш як 40 піхотинців — солдатів, розміщених у передових окопах, які стримують російські напади. За словами командира, повністю оснащений батальйон мав би понад 200 осіб.

Повідомлення про гостру нестачу військ надійшли, коли президент Володимир Зеленський готується замінити військового командувача генерала Валерія Залужного, причому головна розбіжність полягає в тому, скільки нових солдатів Україні потрібно мобілізувати.

Дебати в Києві про мобілізацію — і до якої міри країна має її посилити — розлютили солдатів на передовій.

Командир батальйону Олександр сказав, що роти в його підрозділі в середньому укомплектовані приблизно на 35 відсотків від належного. Командир другого батальйону десантно-штурмової бригади розповів, що це характерно для підрозділів, які виконують бойові завдання. 

Олександр зазначає, що за останні п’ять місяців до його батальйону прислали п’ять осіб. Він та інші командири сказали, що новобранці, як правило, погано навчені, створюючи дилему щодо того, чи відправляти когось негайно на поле бою, оскільки підкріплення дуже потрібне, навіть якщо вони, ймовірно, будуть поранені або вбиті через брак досвіду.

У серпні Зеленський звільнив керівників усіх обласних військкоматів України, мотивуючи це корупцією. Але оскільки деякі з цих посад залишилися вакантними, мобілізація призупинилася, сказав високопоставлений військовий чиновник. Командири на місцях підтвердили, що з осені прибуло мало нових людей.

"Я розмовляю зі своїми друзями, теж офіцерами в інших частинах, і з піхотними; скрізь майже однакова ситуація", - говорить заступник командира стрілецького батальйону Микита.

Взимку, коли погодні умови важкі, піхоту слід замінювати приблизно через три дні. Але оскільки частинам не вистачає військ, розгортання подовжується — або особовий склад, призначений для тилу, змушений нести службу на передовій, незважаючи на те, що він погано підготовлений до цього. Війська, які морально і фізично виснажені через перевтому, іноді не можуть захистити свої позиції, що дозволяє Росії — з більшою живою силою та боєприпасами — просуватися вперед.

"Кожен солдат думає про того хлопця, який ходить у Дніпрі, або у Львові, чи в Києві. Про них думають і теж хочуть відпочити. Звичайно, в їхніх головах виникає думка: якісь хлопці там просто гуляють, а ми тут", - додає Микита.

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Німеччина
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Олаф Шольц
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