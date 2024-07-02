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Орбан їде до Києва вперше за два роки, а Зеленський просить дозволу США на удари по російських аеродромах. Акценти світових ЗМІ 2 липня

Андріана Стахів
2 липня, 2024 вiвторок
11:31
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань перший імовірний візит Орбана до Києва від початку повномасштабного вторгнення Росії, а також заклики Зеленського до Байдена надати дозвіл бити по російських аеродромах на тлі бомбардувань від Кремля

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 липня.

Орбан їде до Києва вперше за два роки

Очікується, що у вівторок один із найбільш проросійських лідерів Європи Віктор Орбан відвідає Київ. Це відбудеться у той момент, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС на ротаційній основі, повідомляє The Guardian із посиланням на три свої джерела. 

За інформацією медіа, два джерела в Будапешті розповіли, що Орбан, як очікується, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Тим часом помічник Зеленського Михайло Подоляк відмовився коментувати будь-який можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило плани:

"Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину". Натомість ще одне джерело видання у Києві підтвердило плани Орбана.

Як поділились джерела в Будапешті, плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає поблизу кордону між двома країнами.

"Передумовою зустрічі було вирішення питання прав нацменшин. Протягом останніх тижнів домовленість була досягнута. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – повідомило джерело в Будапешті, знайоме з підготовкою до візиту.

Як підкреслює The Guardian, хоч питання прав нацменшин було однією з найголосніших претензій Будапешта щодо України, скептики Орбана звинувачують його у використанні цього питання як димової завіси для сприяння просуванню російських тез щодо конфлікту.

На відміну від більшості європейських країн, Угорщина неодноразово ставила під сумнів необхідність військової підтримки України і натомість закликала до припинення вогню. Після перемоги на парламентських виборах у 2022 році Орбан включив Зеленського до списку "опонентів", які нібито змовилися проти нього і підтримали опозицію.

Тим часом Будапешт тримає канали зв'язку з Москвою відкритими, нагадує видання, а міністр закордонних справ Орбана, Петер Сіярто, з початку війни здійснив щонайменше п'ять поїздок до Росії, востаннє відвідавши минулого місяця економічний форум у Санкт-Петербурзі.

У понеділок Угорщина перебрала на себе головування в ЄС на ротаційній основі до кінця року, що викликало жах у багатьох інших європейських політиків, зважаючи на часті сутички країни з Брюсселем щодо внутрішніх питань верховенства права та зовнішньої політики.

Високопоставлений дипломат ЄС нещодавно підсумував рівень занепокоєння з приводу того, що Угорщина перебирає на себе головування в ЄС, сказавши: "Я приймаю таблетки, щоб заспокоїтися, коли говорю про це питання, тому що це стає дійсно смішним ... на кожному кроці ви бачите угорців, які заважають Україні боротися з агресором".

Джерело в Києві повідомило, що існує невизначеність щодо того, чи їде Орбан до Києва у двосторонньому порядку, чи як представник ЄС.

Віктор Орбан

Фото: gettyimages

Зеленський просить дозволу США на удари по російських аеродромах

Україні потрібен дозвіл Байдена на використання системи ATACMS для того, щоб завдавати ударів по російських базах, де розташовуються бомбардувальники, пише Politico.

За словами Зеленського, Україна не зможе зупинити смертоносний дощ російських бомб, якщо США не дадуть дозволу на використання ракет дальнього радіусу дії для ураження аеродромів у Росії.

"Найбільша проблема – це планерні бомби", – каже український президент.

Вони швидкі, невеликі й не мають теплового випромінювання, що робить їх дуже складними для перехоплення. Росія запускає понад сотню таких бомб щодня, скидаючи їх з винищувачів-бомбардувальників, що літають у російському повітряному просторі.

Як зазначає Politico, у своєму новому інтерв'ю Зеленський закликав президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) з дальністю польоту 300 кілометрів для ударів по аеродромах у глибокому тилу Росії. Це означатиме подальше послаблення політики США щодо використання Києвом безоплатно наданої зброї. Адже досі США дозволяли Україні завдавати ударів лише по прикордонних районах Росії – у відповідь на російський наступ цієї весни на друге місто України Харків.

Україна просила про посилення протиповітряної оборони, щоб допомогти захиститися від регулярних атак російських безпілотників і ракет, які руйнують електроенергетичну інфраструктуру країни і завдають ударів по містах по всій країні. Однак навіть більша кількість ракетних батарей Patriot не вирішить проблему планерних бомб.

"Ракета Patriot коштує близько 3 мільйонів доларів. Ми не зможемо мати тисячі таких ракет або навіть сотні. Ніхто не може виробляти стільки. Ви можете виграти в короткостроковій перспективі, але росіяни все одно вичерпають ваші запаси ракет, а потім продовжать бомбити міста та енергетичну інфраструктуру, як зазвичай", – пояснює Зеленський.

Український президент відзначає, що найкращим рішенням буде дозволити Україні використовувати ЗРК більшої дальності для знищення російських бомбардувальників на аеродромах, розташованих далеко від українського кордону.

Український військовий аналітик, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков погоджується зі словами президента і зазначає, що єдиний спосіб знищити російську планерну бомбу – це або збити винищувач-бомбардувальник, який її несе, або вдарити по аеродрому, де він базується.

"Збивати бомбардувальники може тільки Patriot з його дорогими ракетами. Але для того, щоб дістати бомбардувальник, необхідно підвести "петріот" близько до лінії фронту, що робить пускову установку вразливою", – сказав Бєлєсков в інтерв'ю Politico.

За його словами, необхідно завдати удару по російських аеродромах, розташованих приблизно за 250 кілометрів від кордону. Якщо Росія не зможе використовувати ці аеродроми, це значно знизить інтенсивність бомбардувань і збільшить навантаження на літаки, якщо вони будуть змушені літати з більш віддалених аеродромів.

Росія скидає від 120 до 150 бомб на день на позиції українських військових. Крім того, вона регулярно запускає бомби вагою від 500 до 1500 кілограмів по великих прифронтових містах України.

"Якщо не буде ефективної відповіді, Росія отримає асиметричну перевагу, яка в поєднанні з іншими системами ускладнить успіх стратегічної оборонної операції Збройних сил України", – додає Бєлєсков.

Дозвіл на безперешкодні російські бомбардування є ключовою військовою проблемою для Києва.

"Для перемоги над російською операцією в Харківській області необхідно подолати загрозу російських планерних бомб, – йдеться в аналізі Інституту дослідження війни. – Російські військово-повітряні сили можуть безперешкодно завдавати ударів по широкій території України доти, доки російські ВПС продовжуватимуть користуватися перевагами у повітряному просторі Росії".
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Володимир Зеленський
Війна з Росією
Віктор Орбан
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ракетний удар
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