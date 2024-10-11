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Огляд

Перенесення "Рамштайну" – це невдача для України, яку хочуть зробити "арсеналом демократії". Акценти світових ЗМІ 11 жовтня

Юрій Мартинович
11 жовтня, 2024 п'ятниця
11:04
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чому для України невигідним є перенесення засідання у форматі "Рамштайн" та чи готовий Захід до радикальних кроків, щоб закінчити російсько-українську війну

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 жовтня.

Для України сам час відкладення засідання у форматі "Рамштайн" є невдачею

Зеленський Рамштайн

Фото: reuters

 

Чимало іноземних ЗМІ продовжили аналізувати європейське турне президента України Володимира Зеленського, під час якого він представив лідерам Європи український "план перемоги".

В Associated Press дещо зневажливо назвали це "стрибанням Зеленського по Європі".

"Своїх пропозицій щодо перемоги Зеленський ще не представив публічно. Але сам час його спроб заручитися європейською підтримкою, здавалося, говорить саме про наближення виборів у США. Адже колишній президент Дональд Трамп тривалий час критикував допомогу США Україні. Зеленський планував представити свій проєкт на зустрічі західних лідерів у Німеччині на вихідних, але її відклали, бо Байден залишився вдома через ураган, що зійшов на Флориду. Потім Зеленський розпочав свій екстремальний тур європейськими столицями, які були одними з найвірніших союзників України", - пишуть у виданні.

У Парижі Володимир Зеленський сказав, що "всі подробиці" будуть відомі в листопаді, і що він веде переговори з союзниками щодо забезпечення додаткової військової допомоги та дозволу українським силам завдавати ударів на великі відстані по території РФ.

"Росія насправді не шукає дипломатичного шляху", — сказав президент Зеленський. "Якщо ми зможемо реалізувати "план перемоги", Росія не зможе продовжувати війну".

Однак експерти мають інші думки. Зокрема, старша наукова співробітниця Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова відзначила, що ситуація виглядає похмурою для всіх сторін:

"Захід вагається серед внутрішніх розбіжностей, Україна бореться, готується до суворої зими, а Росія просувається вперед без будь-яких стратегічних зрушень на її користь, але стає все більш нетерплячою".

У The New York Times відзначили, що тепер незрозуміло, коли відбудеться український саміт на авіабазі Рамштайн і чи візьмуть участь у ньому ті ж високопоставлені делегації, включаючи президента Байдена.

"Для України сам час відкладення є невдачею, оскільки Зеленський поспішав заручитися підтримкою свого плану напередодні виборів президента США наступного місяця. Здавалося, намагаючись врятувати тиждень, Зеленський натомість вирушив у європейський тур до Лондона, Парижа, Берліна та Риму, щоб представити деталі своєї стратегії. План передбачає членство України в НАТО, дозвіл на використання західних ракет для більш глибоких ударів по території Росії та збільшення кількості зброї", - пишуть у виданні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз К. Браун-молодший заявив у середу, що "план перемоги" Зеленського містить деякі речі, про які українські посадовці "вже певною мірою просили", а офіційні особи США переглядають план, "що насправді є в ньому можливим" для втілення.

Браун також сказав, що серед союзників по НАТО існують розбіжності щодо того, чи приймати Україну до Альянсу. Він додав, що представники США також будуть консультуватися з Україною щодо конкретної кількості та типів боєприпасів, які вона запитує за межами Сполучених Штатів.

"Нам доведеться сісти з українцями та попрацювати над тим, що вони насправді можуть зробити, порівняно з тим, що у них є в цьому списку", — сказав Браун.

В України зараз майже немає шансів вступити у НАТО

НАТО

Фото: Getty Images

 

У Politico зауважили, що під час турне Зеленського українські чиновники намагалися спростувати чутки про те, що президент України "продав перемир’я". Були чутки про обмін територією заради перемир’я.

"У нас є формула миру, у нас є план перемоги, який покликаний підштовхнути впровадження формули миру", — сказав виданню заступник голови офісу Зеленського Дмитро Литвин. "Це те, про що ми тут говоримо. Ніхто не говорить ні про що інше".

У виданні відзначили, що запрошення до НАТО для України зараз виглядає майже нереальним. Адже США та Німеччина досі не готові до цього. Так само у Politico вважають, що українським силам так і не дадуть дозволу бити далекобійними іноземними ракетами по території РФ через побоювання про ескалацію.

Натомість на думку журналістів Politico, іноземні союзники залучать ще більше інвестицій в розвиток української оборонної промисловості, щоб таким чином "зробити Україну арсеналом демократії". Такі оборонні компанії, як Rheinmetall, Nammo і Saab, вже домовилися про певну форму локальних програм виробництва артилерії та бронетехніки. А Данія, Канада та Литва також долучаються до українського ринку.

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Теги:
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Новини
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
НАТО
США
Військові новини
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