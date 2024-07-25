Президентство Трампа може полишити Україну напризволяще і чи зможе Китай стати миротворцем у глобальних конфліктах. Акценти світових ЗМІ 25 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 25 липня.

Президентство Трампа може полишити Україну напризволяще

Українці сповнені рішучості боротися за будь-який результат, але без підтримки США їхнє становище було б під загрозою, а президентство Трампа може залишити Україну напризволяще, адже у нього на прицілі Китай.

Таку думку на шпальтах the Guardian висловлює почесний професор міжнародних відносин у Міському коледжі Нью-Йорка та старший науковий співробітник Інституту досліджень війни і миру ім. Зальцмана Колумбійського університету Раджан Менон.

Менон переконаний, що жоден лідер за межами Сполучених Штатів не стежить за нинішніми американськими виборами уважніше, аніж президент України Володимир Зеленський - і небезпідставно. Якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах у США в листопаді, вона майже напевно продовжить політику Джо Байдена щодо України. Але, якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому, він може припинити військову підтримку України, а це означатиме, що в неї зрештою закінчиться зброя, необхідна для протистояння Росії. Або ж Трамп може продовжити озброювати Україну на деякий час, але в перспективі врегулювання війни - в ідеалі, під його головуванням.

"На думку Трампа, озброєння України не відповідає жодним важливим національним інтересам США і вливає мільярди доларів у війну, яку вони не можуть виграти, витрачаючи гроші, які мали б бути витрачені на нагальні потреби всередині країни та відбиття реальних загроз ззовні. На його думку, Росія не належить до останніх, і основна увага має бути зосереджена на Китаї, який він вважає головним ворогом", – пояснює професор.

Важливим також ще є вибір Трампа на посаду віце-президента, сенатора від штату Огайо Джея Ді Венса. У лютому під час свого виступу на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки Венс серед іншого зазначив, що мільярди доларів додаткової американської допомоги "не зможуть докорінно змінити реальність на полі бою".

Як зауважує Раджан Менон, колись Республіканська партія мала сильне інтернаціоналістичне крило, яке виступало за лідерство США на різних фронтах і відкидало все, що було схоже на ізоляціонізм. Натомість Трамп відкинув цей сегмент партії.

"Трамп, по суті, володіє Республіканською партією, в якій сьогодні немає жодного інакомислячого голосу, що мав би вплив на зовнішню політику і, звичайно, на Україну", – каже експерт.

Трамп дуже переймається громадською думкою, але навряд чи це змінить його погляди на Україну. За винятком затяжних воєн або після терористичних атак, американці не зациклюються на зовнішній політиці, і, як правило, вона не має сильного впливу на їхні голоси. Крім того, заява Трампа-Венса про те, що неповороткі європейські союзники Вашингтона повинні взяти на себе основну відповідальність за допомогу Україні, оскільки її доля має для них набагато більше значення, ніж для США, знаходить відгук у мільйонів виборців.

"Опір України не закінчиться раптово, якщо Трамп переможе на виборах. Українці залишаються рішуче налаштованими продовжувати боротьбу і мають достатньо зброї для цього на місяці. Крім того, європейські країни, які підтримують Україну, не покинуть її. Проте станом на кінець квітня США надали Україні військову допомогу на суму $50,4 млрд, проти $42 млрд від 10 найбільших прихильників Києва з інших країн НАТО разом узятих. Якби військова допомога США припинилася, вони не змогли б заповнити цю порожнечу", – відзначає Менон.

І тут він ставить питання: чи може безмежна самовпевненість Трампа і його одержимість перемогою спонукати його продовжувати озброювати Україну, побоюючись, що її поразка змусить його виглядати слабким порівняно з Путіним? І сам відповідає: можливо, але більш імовірно, що і без того складне становище Києва погіршиться, якщо він переможе в листопаді.

"Не дивно, що Зеленський так уважно стежить за виборами в США. Можливо, його дещо втішив коментар Трампа про те, що виживання України важливе для США, а не лише для Європи; але це не зменшить його страхів. І не повинно", – підсумовує професор.

Фото: Getty Images

Чи зможе Китай стати миротворцем у глобальних конфліктах

Цього тижня Китай приймає палестинську та українську делегації, на тлі чого CNN роздумує над тим, чи зможе він стати миротворцем у глобальних конфліктах.

Ван Ї розпочав з того, що зібрав у Пекіні 14 палестинських фракцій для переговорів про примирення, в тому числі запеклих суперників ХАМАС і ФАТХ, а в середу зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ця дипломатична зустріч, під час якої переговори були тісно пов'язані з війнами в Газі та Україні, відбулася в той час, коли Пекін намагається представити себе геополітичним важковаговиком у світі, дедалі більше розділеному обома конфліктами", – зауважують у виданні.

На зустрічі з Кулебою Ван Ї заявив, що Пекін "підтримує всі зусилля, які сприяють миру", що знаменує останні зусилля Китаю позиціонувати себе як "нейтрального" мирного посередника в конфлікті, навіть попри посилення зв'язків з Росією.

На думку експертів, для китайського уряду тиждень дипломатії Вана надав шанс зіграти в бажаній оптиці: представити країну як продуктивного гравця у важкорозв'язних конфліктах, так би мовити, альтернативного брокера Сполученим Штатам.

Директор Інституту Китаю SOAS при Лондонському університеті Стів Цанг вважає, що Китай прагне, щоб його "визнали і прийняли як глобального лідера, якщо не як світового, і він прагне досягти цього, заручившись підтримкою Глобального Півдня, який є більш численним як за кількістю населення, так і за кількістю країн, ніж демократичний Захід".

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Поряд із тим CNN також підкреслює, що візит Кулеби став першим за майже 29 місяців війни Росії проти України візитом українського високопосадовця до Китаю. Натомість Путін відвідав Китай двічі, а кремлівські чиновники здійснили численні поїздки за той самий період.

Президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери раніше висловлювали сподівання, що Китай міг би використати свої тісні відносини з Росією для досягнення миру на умовах, прийнятних для Києва, який однозначно вимагає виведення російських військ і повернення до міжнародно визнаних кордонів. Але китайські офіційні особи не дали жодних публічних вказівок на це, а натомість наполягають на тому, що будь-які мирні зусилля повинні враховувати інтереси безпеки "всіх країн".

Візит Кулеби відбувається в той час, коли Пекін перебуває під дедалі більшим тиском Заходу через свої зв'язки з Росією і звинувачення в тому, що він допомагає Москві у воєнних діях, надаючи товари подвійного призначення. Що Пекін заперечує, заявляючи, що Захід підживлює конфлікт, постачаючи зброю для оборони України.

Тим часом Західна риторика також стає жорсткішою. Лідери НАТО раніше цього місяця заявили, що Пекін "рішуче" сприяє російській війні, підтримуючи оборонно-промислову базу. Це може стати темою розмови пізніше цього тижня, додають у CNN, коли Ван, як очікується, буде говорити з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час регіональної зустрічі в Лаосі.

На думку експертів, офіційні заяви Пекіна та Києва після переговорів Ван-Кулеби в середу не дали жодних ознак того, що український дипломат схилив Пекін до мирного бачення Києва. Натомість Ван Ї знову наголосив на попередніх заявах Пекіна та його заклику до "політичного врегулювання".

Ван Ї, схоже, залишив можливість для України покладатися на Китай як на посередника, заявивши, згідно з повідомленням МЗС Пекіна, що "хоча умови і терміни ще не готові", Китай "готовий і надалі відігравати конструктивну роль у припиненні вогню і відновленні мирних переговорів".

Кулеба, зі свого боку, підтвердив позицію України щодо готовності до мирних переговорів, "коли Росія буде готова до переговорів у дусі доброї волі", але підкреслив, що Київ не бачить такої готовності з боку Москви.

Спостерігачі кажуть, що Пекін може на певному етапі відігравати певну роль у будь-яких потенційних майбутніх переговорах, але навряд чи змінить свої відносини з Росією. Вважається, що Сі розглядає північного сусіда Китаю як критично важливого партнера у боротьбі проти світового порядку, в якому, на його думку, несправедливо домінує Захід, і не хоче, щоб Росія зазнала нищівної поразки.

Державне китайське видання Global Times також висвітлило коментарі експертів, які припускають, що Україна може усвідомити, що "зусилля з повної міжнародної ізоляції" Росії зазнали невдачі, оскільки, мовляв, такі гравці, як Індія та Бразилія не підтримали комюніке за підсумками мирного саміту за підтримки України в червні, в якому Росія не брала участі. Пекін заявив, що такі конференції повинні включати як Київ, так і Москву.

Тим часом отримала свою доху критики і спроба миротворчої ролі у питанні Гази, щодо чого експерти наголошують на тому, що Пекін не враховує усіх тонкощів, що стосуються різних поглядів.