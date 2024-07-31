Росіяни все ближче до Покровська, в Африці може спалахнути війна, а в Тегерані вбили лідера ХАМАСу. Акценти світових ЗМІ 31 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 31 липня.

Вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані може завадити припиненню війни в Ізраїлі

Фото: ANADOLU AGENCY

Головною темою обговорення великих іноземних ЗМІ стало вбивство в Тегерані під час інавгурації іранського президента однією з найважливіших фігур ХАМАСу – Ісмаїла Ханія. У ХАМАС одразу звинуватили Ізраїль у вбивстві Ханія, який, між іншим, був ключовим гравцем у переговорах про припинення вогню.

Це породжує побоювання, що війна між Ізраїлем та ХАМАС не завершиться незабаром, а може розпочатися новий її етап. Зокрема, як пишуть у The New York Times, іранське державне телебачення звинуватило Ізраїль у смерті Ісмаїла Ханія, заявивши, що це призведе до затримки припинення вогню в Газі на кілька місяців і спричинить помсту з боку підтримуваних Іраном бойовиків у регіоні.

"Заяви на іранському державному телебаченні мають значення, оскільки вони відображають точку зору аятолли Алі Хаменеї та уряду", - додають у виданні.

У CNN додають, що за даними державних ЗМІ, по Ханія було здійснено атаку із використанням "планового снаряда з повітряним керуванням". Напад стався близько другої години ночі за місцевим часом.

На запитання про причетність Ізраїлю до вбивства лідера ХАМАСу і про те, чи попереджали США про це заздалегідь, міністр оборони США Ллойд Дж. Остін відповів: "У мене немає нічого для вас з цього приводу".

У BBC пишуть, що представники ХАМАСу "в стані шоку". А в The Guardian відзначили, що за даними Nournews, а це видання, яке пов’язане з вищим органом безпеки Ірану Вищою радою національної безпеки, заявило, що вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані було "небезпечною авантюрою, щоб підірвати стримування Тегерана".

Ізраїль поки не прокоментував це вбивство. Однак точно відомо, що Ізраїль здійснив авіаудар по густонаселеному району на околиці ліванської столиці Бейрут у вівторок, за словами ізраїльтян, під час атаки був убитий високопоставлений командир Хезболли Фуада Шукра, відповідальний за смерть 12 дітей у минулі вихідні на Голанських висотах, пише The Washington Post.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що в результаті удару загинули жінка і двоє дітей.

В угрупованні "Хезболла" в середу підтвердили, що Шукр був у будівлі, але сказали, що все ще тривають пошукові роботи. Раніше Сполучені Штати запропонували винагороду за інформацію про Шукра, якого вони звинуватили в "головній ролі" у вибуху в 1983 році казарми Корпусу морської піхоти США в Бейруті, внаслідок чого загинув 241 американський військовий.

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В Африці може спалахнути нова Велика війна

Поки світові лідери намагаються запобігти повномасштабній війні між Ізраїлем і Хезболлою, є ще одна війна, масштаби якої навіть неможливо уявити. Як пише Bloomberg, в Африці може розпочатися своя війна з мільйонними жертвами.

Це повторення війни між Демократичною Республікою Конго (ДРК), Руандою та Угандою, що тривала із серпнем 1998 року по липень 2003 року. На момент її завершення дев’ять африканських країн і 20 повстанських груп були залучені. Щонайменше 5,4 мільйона людей загинули через бойові дії, хвороби та недоїдання. Сім мільйонів були переміщені. Світова війна в Африці — або Велика війна в Африці, як її стали називати — була найбільш смертоносним конфліктом у світі після Другої світової війни.

"Сьогодні конфлікт між конголезькими та руандійськими лідерами небезпечно загострився, мирні ініціативи зазнали краху, триває гонка озброєнь, і часто відбуваються смертельні сутички між обома сторонами та ополченнями, які їм підпорядковані. Блимають усі сигнальні лампочки про повторення війни 1998-2003 років", - пишуть у Bloomberg.

Зазначається, що часто надходять повідомлення про серйозні транскордонні зіткнення у східних провінціях ДРК. Розмови про війну та насильство зросли напередодні виборів у ДРК у грудні 2023 року та посилилися протягом останніх семи місяців. За кілька тижнів до голосування президент ДРК Фелікс Тшісекеді заявив, що президент Руанди Пол Кагаме поводиться як Гітлер і має амбіції розширити Руанду до східної ДРК. "Я обіцяю, що він закінчить, як Гітлер", — попередив він. Руанда заявила, що слова Чисекеді є "голосною та чіткою погрозою".

9 липня експертний звіт Організації Об’єднаних Націй підтвердив широко поширені звинувачення в тому, що Уганда та Руанда підтримують потужну повстанську групу M23 у східній частині ДРК. У звіті попередили, що криза "несе в собі ризик спровокувати більш широкий регіональний конфлікт". Речник уряду Руанди Йоланде Маколо відповіла, що Тшісекеді "послідовно погрожувала оголосити війну Руанді" і що її країна "продовжуватиме захищатися".

Війна може потенційно залучити й інші країни. Окрім ДРК, Руанди, Уганди та Бурунді, у регіоні вже знаходиться безліч озброєних груп. Миротворча місія ООН налічує 11 000 осіб і має залишити країну до кінця року, але конголезький уряд попросив її залишитися на невизначений термін. Південна Африка, Малаві та Танзанія вже мають війська в ДРК у рамках миротворчої місії Співтовариства розвитку півдня Африки, розгорнутої там у грудні 2023 року. Сусіди ДРК Ангола, Республіка Конго, Танзанія, Кенія та Замбія можуть бути залучені до бойових дій. Регіональні сили Східноафриканського співтовариства вийшли з ДРК у грудні 2023 року і можуть бути знову втягнуті в конфлікт.

Росіяни наближаються до стратегічно важливого міста

Фото: Генштаб ЗСУ

Щодо України, у CNN написали, що російські війська наближаються до стратегічно важливого міста Покровськ на сході України. А це загрожуючи життєво важливому українському маршруту постачання, оскільки Москва продовжує свій повільний, виснажливий наступ.

"Росія місяцями розтягувала українську оборону по всій східній лінії фронту, намагаючись захопити якомога більше території до того, як на поле бою почнуть надходити нові українські рекрути та нові партії західної зброї. Здобутки Росії були значною мірою поступовими – лінія фронту майже не рухалася за останні кілька місяців – але нещодавнє просування до Покровська стурбувало Україну та її союзників", - відзначають американські журналісти.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили у вівторок, що російські війська нещодавно досягли "значних тактичних успіхів" у цьому районі, який розташований на північний захід від Авдіївки. За даними ISW, у вівторок російські сили перебували приблизно за 20 кілометрів від Покровська, продовжуючи "інтенсивні зусилля з наступу та проведення обмеженого тактичного оточення українських сил на Покровському напрямку".

Покровськ не є великим містом – до війни там проживало близько 60 тисяч людей, і багато хто виїхав з початку повномасштабного вторгнення. Але він є ключовим вузлом для українських військових, завдяки легкому доступу до Костянтинівки, іншого військового центру. Дорогу, що з’єднує ці два, українці використовують для поповнення військ на передовій та евакуації втрат у бік Дніпра, відзначають у CNN.

Американські журналісти додають, що диктатор Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що його метою є захоплення всіх східних українських областей. Костянтинівка є найпівденнішою частиною смуги з чотирьох українських міст – з Дружківкою, Краматорськом і Слов’янськом – які утворюють кістяк оборони України в регіоні, тому будь-яке просування російських військ у бік Костянтинівки викликає занепокоєння.

Міноборони Росії повідомило, що його сили захопили українські села Лозуватське на вихідних і Вовче в понеділок. Обидва знаходяться приблизно за 15 кілометрів від траси Костянтинівка – Покровськ. У Києві заявиви, що його війська ведуть запеклі бої, щоб відкинути російські війська, додавши у вівторок, що за минулу добу Збройні сили України запобігли 52 атакам у напрямку Покровська.