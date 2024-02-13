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Трамп робить послугу Європі, виснажена Україна шукає людей на фронт, а Росія запустила сучасну гіперзвукову ракету по Києву. Акценти світових ЗМІ 13 лютого

Андріана Стахів
13 лютого, 2024 вiвторок
11:35
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань "послуга" Трампа Європі, намагання України знайти нових людей на фронт, а також інформація про те, що Росія запустила сучасну гіперзвукову ракету

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 лютого.

Трамп робить послугу Європі

Така думка лунає на шпальтах Politico, де вважають, що одним махом за вихідні Дональд Трамп звільнив Європу з тенет американської безпекової бульбашки.

"Я не захищатиму вас, насправді я заохочуватиму їх робити все, що вони захочуть", – цитує медіа заяву Трампа європейським лідерам про те, як би він відреагував, якби їхня країна зазнала нападу з боку Росії. – Ви заплатите!"

Поставивши під сумнів відданість Америки НАТО в такий прямий і фундаментальний спосіб, він фактично встромив осиковий кілок у серце Альянсу. Можливо, це не стратегічна, але принаймні автономія. Тут Politico підкреслює, що на цьому етапі майже не має значення, чи виграє він переобрання, Європа все одно сама по собі.

"Єдине реальне питання, яке вибори вирішать для європейської безпеки, – це час розпаду НАТО. Звичайно, адміністрація Байдена буде заперечувати це, стверджуючи, що, якщо їхня людина виграє переобрання, НАТО буде в безпеці, як ніколи. Але чи надовго", – запитують у виданні.

Хто скаже, що республіканський спадкоємець Трампа не відновить свій антинатовський курс? Це ризик, який Європа не може дозволити собі ігнорувати. Ще кандидат Трамп продемонстрував ступінь свого впливу на Республіканську партію, змусивши її минулого тижня заблокувати законодавчий пакет, який містив чергову партію вкрай необхідної військової допомоги Україні. Конгрес США ще може надіслати більше допомоги Україні, але може і не надіслати.

"У підсумку, розраховувати на Америку стало ризиковано", – переконані у Politico.

З огляду на те, що поставлено на карту – підпорядкування Росії, у Європи немає іншого вибору, окрім як почати готувати "план Б". Однак поки що європейські лідери все ще перебувають на стадії гніву та заперечення.

Як видання підкреслює, правда полягає в тому, що Європа може звинувачувати в цій плутанині лише саму себе. Трамп роками торочить про відсталість НАТО, але навряд чи він винайшов цей жанр. Американські президенти, починаючи з Дуайта Ейзенхауера, скаржилися на те, що європейські союзники наживаються на американській обороні.

"Правда полягає в тому, що Європа була заколисана теплими обіймами Байдена і знову відчула себе в хибному почутті безпеки. Замість того щоб перейти на військові рейки, змусивши промисловість нарощувати виробництво озброєнь, і відновити призов до армії в таких країнах, як Німеччина, де він був поетапно скасований, Європа вмостилася під спідницею в Америки", – пише Politico.

Натомість останні заяви Трампа повинні допомогти переорієнтувати стратегічний компас Європи. Європі потрібно не лише відбудувати свої армії, але й перепрограмувати своє колективне мислення. Навіть з наближенням другої річниці невдалого походу Володимира Путіна на Київ, війна та її наслідки для європейської безпеки залишаються занадто абстрактними для багатьох європейців, особливо в Західній Європі.

Заміна американського потенціалу, який НАТО втратить без США, займе десятиліття і незліченні мільярди. А більшість європейських лідерів навіть не прийняли холодної реальності, що американського захисту вже фактично немає.

"Уявіть собі, що Трамп буде інавгурований на початку 2025 року, а Путін вирішить перевірити рішучість НАТО тієї ж весни, ввівши війська в Естонію. Чи ризикне Трамп піти на ядерну конфронтацію з Путіним через маленьку Естонію? Ми вже знаємо відповідь", – моделює ситуацію медіа.

Зараз Європа має шанс довести, що Байден помилявся, коли у своїй промові в сенаті в 1995 році під час кризи в Боснії сказав, що Європа не може залишатися єдиною без Сполучених Штатів, оскільки не має морального центру.

Дональд Трамп

Фото: GettyImages

Виснажена Україна шукає людей на фронт

Коли Павло Жилін та його патруль виїжджають на вулиці Черкас, люди часто звертають убік, щоб їх уникнути, розповідає BBC офіцер-строковик Павло, який шукає солдатів для української армії.

"Більшість із тих, хто хотів воювати, або загинули, або поранені, або все ще залишаються на фронті, чекаючи, коли їх замінять новобранці. У центральному місті Черкаси, як і в інших місцях, знайти їх нелегко, оскільки перший сплеск ентузіазму та енергії згас. Україна виснажена", – пише медіа та продовжує свою розповідь історіями бійців.

Павло розчарований тим, що бачить байдужість у містах. Він наголошує на тому, що важливо аби всі об'єдналися, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Натомість служба безпеки в Черкасах постійно закриває місцеві соціальні мережі, які попереджають людей, коли в місті з'являються призовні команди, і вказують на місця, яких слід уникати.

"Я не розумію, що відбувається. Люди виходять на вулицю, ніби війна десь далеко. Але це повномасштабне вторгнення, і таке враження, що людям все одно", – каже Павло.

У свої 24 роки Павло багато чим пожертвував заради своєї країни. Він воював під Києвом, потім під Соледаром на східному Донбасі, де були жорстокі бої. Того першого літа його перевели до Бахмута.

"Ми потрапили під сильний обстріл. Поруч зі мною впав снаряд. Мені відірвало весь лікоть. Нічого не залишилося", – розповідає він.

Поранення Павла були важкими. Йому ампутували праву руку нижче плеча, він досі відчуває біль у місці відсутності кінцівки, а в нозі – осколки. Основний протез обмежує його рух. Але він хотів продовжувати служити, тому став офіцером-строковиком.

Після всього, що він пережив, цікаво, чи розуміє він, чому інші чоловіки ухиляються від призову, запитують у виданні:

"Колись їхні діти запитають, що вони робили під час війни, коли чоловіки воювали. Коли вони відповідатимуть: "Я ховався", - то впадуть в очах дітей", – твердо відказує військовий.

І все ж, підкреслюють у BBC, ціна, яку платить Україна, щоб захистити себе, вже величезна.

відкриття рекрутингового центру у Львові

Фото: Андріана Стахів

Росія запустила сучасну гіперзвукову ракету по Україні

Україна стверджує, що має докази того, що Росія вперше за майже дворічну війну випустила сучасну гіперзвукову ракету, яку, за словами експертів, майже неможливо збити, повідомляє CNN.

Уламки, знайдені після атаки на українську столицю 7 лютого, вказують на використання російськими військовими гіперзвукової крилатої ракети "Циркон".

"Маркування на частинах і фрагментах, ідентифікація вузлів і деталей, а також ознаки відповідного типу зброї вказують на перше в історії використання "Циркону" в бою, заявили у київському державному науково-дослідному інституті, який входить до складу Міністерства юстиції України.

Експерти кажуть, що "Циркон", якщо він відповідає тому, що говорить про нього російський уряд, є грізною зброєю.

Його гіперзвукова швидкість робить його невразливим навіть для найкращих західних систем протиракетної оборони, таких як "Патріот", згідно з даними Альянсу захисту протиракетної оборони (MDAA), що базується в Сполучених Штатах. Альянс заявляє, що швидкість ракети становить 8 Махів, або майже 9900 кілометрів на годину (6138 миль на годину). Гіперзвуковою вважається будь-яка швидкість, що перевищує 5 Махів (3836 миль/год).

"Якщо ця інформація є точною, то ракета "Циркон" буде найшвидшою у світі, що робить майже неможливим захист лише через її швидкість", – йдеться на сайті альянсу.

У CNN підкреслюють: якщо Росія застосує нову зброю у війні, це може означати проблеми для української протиповітряної оборони, яка намагається відбивати повітряні атаки Москви.

Попри це аналітики радять не перебільшувати вплив, який використання "Циркону" може мати на війну в цілому.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
мобілізація
Війна з Росією
Дональд Трамп
Військові новини
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