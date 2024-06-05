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У США не знають, як закінчиться війна, а Україна об’єднала політиків перед виборами до Європарламенту. Акценти світових ЗМІ 5 червня

Юрій Мартинович
5 червня, 2024 середа
11:06
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як у Вашингтоні бачать закінчення війни в Україні, чи взагалі розуміють її фінал, а також, чому Україна стала об’єднавчою темою перед виборами до Європейського парламенту

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 червня.

Кровопролитні війни в Україні та Газі завдали великої шкоди президентській кампанії Байдена

Володимир Зеленський та Джо Байден

Фото: reuters

 

Міжнародні ЗМІ, багато писали про те, як президент Байден готується до своєї передвиборчої кампанії і яким чином війна в Україні та Ізраїлі впливає на це. У The New York Times написали статтю про те, як президент США керує двома найскладнішими союзниками Америки: Україною та Ізраїлем. Журналісти відзначають, що за збігом обставин обидві війни перебувають у критичних переломних точках, у той момент, коли стає очевидним, наскільки різко розходяться національні інтереси — не кажучи вже про політичні інтереси трьох лідерів, явно стурбованих власною владою.

"Проблему ускладнює те, що у Вашингтоні не знають, як саме може виглядати прийнятний фінал конфліктів в Україні чи в Газі. Офіційно Україна все ще говорить про повну перемогу, коли буде виштовхано Росію з кожного сантиметра території, яку вона захопила після вторгнення в лютому 2022 року. Ізраїль досі говорить про мету "повного знищення" ХАМАСу, єдиного способу гарантувати, що він ніколи більше не зможе здійснити атаку, подібну до нападу 7 жовтня, коли загинуло майже 1200 ізраїльтян і спричинило сім місяців жорстокої відплати", - пишуть у The New York Times.

Однак у владних кабінетах Вашингтону ці заклики звучать дедалі нереалістичніше. "Росія, схоже, відновлює оберти. Заклик до повної поразки ХАМАС звучить як обґрунтування безперервної війни", - йдеться у статті.  

Тому Байден взявся за врегулювання цих криз, намагаючись запобігти найгіршому, навіть якщо він не може відповісти на запитання, чим саме закінчуються ці війни. "В обох випадках містер Байден зробив великі ставки", - додають журналісти.

"Ми повністю інвестуємо в те, як перевести ці війни до наступної фази, фази, на якій ми зменшимо насильство, навіть якщо ми не можемо сформулювати реалістичне бачення того, як воно припиняється", - сказав Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі і учасник переговорів на Близькому Сході.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву після дозволу Києва на прибуття інструкторів із Франції для підтримки своїх військ, мовляв, французькі військові інструктори в Україні будуть "законною мішенню". З дозволом бити американською зброєю по території РФ біля Харкова, це є ще одним викликом для політики Байдена – як не привести світ до Третьої світової, але забезпечити перемогу України на полі бою.

У Politico написали, що війни в Україні та в Ізраїлі завдали великої шкоди президентській кампанії Байдена. Президент США під час своєї кампанії 2020 року пообіцяв відновити потужність Альянсу та лідерство Америки за кордоном. "Але якщо зовнішня політика Байдена служила ефективним контрастом з ізоляціонізмом Дональда Трампа "Америка перш за все", то тепер вона стала перешкодою для його кампанії 2024 року", - кажуть журналісти.

Оскільки цього тижня Байден розпочинає місяць міжнародних зустрічей із лідерами світу з поїздки до Франції, дві кровопролитні війни в Україні та Газі ускладнили роботу президента та, як показують опитування, сприяли хиткості його політичної позиції вдома.

"Існує відчуття глобального хаосу, яке йому не допоможе цієї осені", - сказав Метт Дусс, колишній старший політичний радник сенатора Берні Сандерса виконавчий віце-президент Центру міжнародної політики. - "Я думаю, що у людей виникають законні запитання: "Чи ми на правильному шляху?".

Або, як висловився один із давніх стратегів Демократичної партії: "Зовнішня політика є проблемою для Байдена, оскільки вона підриває головний принцип його кандидатури 2020 року, коли він сказав, що відновить Америку за кордоном і поверне нас до нормальність".

Російська загроза і війна в Україні об'єднує всіх центристів ЄС перед виборами

вибори у Європарламент

Фото: gettyimages

 

Також у фокусі видань ситуація перед виборами до Європарламенту. У The Guardian пишуть, що Україна стала лінією розмежування на європейських виборах, якою центристи сподіваються скористатися. Оскільки популісти як ліві, так і праві завойовують підтримку по всій Європі, помірковані знайшли єдине власне питання для проведення кампанії – війна в Україні.

Напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться 6-9 червня, Україна та наслідки російської загрози стали основною темою для центристів, оскільки вони намагаються "відбити" популістський виклик лівих і правих.

Прем'єр-міністра Польщі перед виборами в ЄС лаконічно підсумував, кою є ставка центристів: "Голосуйте або зіткніться з війною", пише BBC. Його команда головною темою виділяє безпеку, а точніше – загрозу російської агресії.

У зв’язку з тим, що партії, які симпатизують Росії, збираються досягти успіхів в інших місцях, зокрема в Центральній Європі, Громадянська коаліція Туска наголошує, що ЄС має твердо й об’єднано протистояти небезпеці з боку Москви. Він закликає поляків вийти і проголосувати, щоб захистити себе.

Журналісти відзначають, що європейські вибори не викликають великого ажіотажу у країнах ЄС. Явка традиційно набагато нижча, ніж на загальнонаціональних виборах, однак підсумкове значення – не менш важливе.

Теги:
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Світ
ЄС
вибори
Джо Байден
Війна з Росією
США
Війна в Ізраїлі
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