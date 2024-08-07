Україна атакувала Курську область та які виклики варто подолати українській економіці. Акценти світових ЗМІ 7 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 серпня.

Україна здійснила транскордонну атаку всередині Росії

Журналісти The Guardian написали про те, що близько 300 військових з України розпочали транскордонну атаку на досі спокійну ділянку фронту, повідомляючи про бої в місті на глибині 10 км усередині Росії.

У виданні зазначають, що м е тою атаки могла бути спроба України відвернути частку російських сил для захисту частини лінії фронту, яка в основному була бездіяльною з весни 2022 року, а також підняти моральний дух українців. Однак критики в Україні стверджують, що такі напади не мають довгострокової військової мети. Раніше антикремлівські російські групи атакували з України Білгородську та Курську області в березні, але були відбиті без стратегічної вигоди.

Політичні лідери в Україні та Міноборони не коментували ситуацію, але один молодший чиновник визнав, що атака мала місце, і зазначив, що її не вдалося подолати. Зокрема начальник відділу боротьби з дезінформацією РНБО Андрій Коваленко заявив, що "російські військові брешуть про контрольованість ситуації в Курській області. Росія не контролює кордон".

Фото: Губернатор Курської області

Українська економіка все ще потребує реформ та інвестицій

Фото: Клеменс Білан

Пенні Прітцкер, яка залишає посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України, сказала, що країна досягла прогресу, але все ще стикається з серйозними перешкодами, пише The New York Times.

Призначення Пенні на посаду підкреслило віру адміністрації Байдена, що аби пережити російську агресію в довгостроковій перспективі, Україна повинна продемонструвати економічну, а також військову силу — і що навіть з російськими військами, які все ще знаходяться глибоко в її межах, слід почати планувати фінансове майбутнє країни.

Минулого тижня Прітцкер повернулася зі своєї шостої поїздки в Україну, де вона має родинне коріння. За словами посадовиці, минулого року економіка України зросла на 5 відсотків і деякі великі компанії бачать у цьому можливості. За її словами, Uber розширив свої послуги до 18 міст України з 9 минулого року, а McDonald’s відкриває нові ресторани в країні.

Але хоча економіка України дещо відновилася, вона все ще перебуває у вкрай скрутному становищі. Її федеральний бюджет значною мірою субсидується іноземними державами, зокрема Сполученими Штатами. І інвестори повинні враховувати ризики, пов'язані з вкладенням грошей у країну, яка знаходиться в зоні досяжності російських ракет і ударних безпілотників.

Прітцкер також оприлюднила план економіки країни з п’яти пунктів, який вона обговорила з президентом Володимиром Зеленським і президентом Байденом. Серед них - заклик до уряду України створювати більше проєктів для інвестицій, реінтегрувати ветеранів війни та біженців в економіку та підключати іноземних донорів до економічних проєктів.

Крім того, Прітцкер назвала антикорупційні заходи життєво важливими для економічного майбутнього країни.