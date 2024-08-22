Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Українці прориваються у ще одну область РФ та для чого прем‘єр Індії їде в Київ. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
Огляд

Українці прориваються у ще одну область РФ та для чого прем‘єр Індії їде в Київ. Акценти світових ЗМІ 22 серпня

Юрій Мартинович
22 серпня, 2024 четвер
11:23
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – поїздка прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді до Києва вперше в історії двох країн, а також кого судять в Україні за колабораціонізм

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 серпня.

Що очікувати від візиту прем’єр-міністра Індії до України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді

Фото: reuters

 

У CNN написали, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з лідерами Польщі в четвер за день до свого очікуваного візиту в Україну – першого в історії цих країн. Поїздка Моді відбудеться через кілька тижнів після того, як він приїхав до Москви для переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним. Ця поїздка викликала критику з боку України.

Виступаючи перед представниками індійської діаспори у Варшаві після свого прибуття у вівторок, Моді сказав, що Індія наголошує на "дипломатії та діалозі".

" Погляд Індії абсолютно чіткий – це не епоха війни", – сказав Моді, додавши, що країна є "великим прихильником постійного миру в цьому регіоні".

"Настав час об’єднатися, щоб протистояти викликам, які становлять найбільшу загрозу для людства", — сказав він.

"Очікувані зустрічі Моді цього тижня – з лідерами Польщі, ключового члена НАТО, у четвер та з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю – відбуваються під час переломної точки у війні. Раніше цього місяця українські війська почали безпрецедентний наступ на територію Росії майже через два з половиною роки після вторгнення Москви", - відзначають у CNN.

Вони додають, що у Нью-Делі неодноразово закликали до припинення вогню в Україні, але утрималися від засудження нападу Росії, оскільки індійці прагнуть підтримувати відносини з Москвою – давнім партнером, якого вважають ключовим для збалансування напружених відносин з Китаєм.

Тож, у Польщі Моді зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та візьме участь у переговорах із прем’єр-міністром Дональдом Туском. Обговорення будуть зосереджені на зміцненні співпраці, а також на "регіональних і глобальних питаннях, що становлять взаємний інтерес", за словами міністерства закордонних справ Індії, яке повідомило, що це перший візит індійського прем’єр-міністра до східноєвропейської країни за 45 років.  

"Цей знаковий візит, звичайно, відбувається на тлі триваючого конфлікту в Україні, який також стане частиною дискусій", — сказала секретар міністерства у справах Заходу Танмая Лал під час брифінгу в понеділок.

Раніше Індія взяла участь у підтриманому Україною міжнародному мирному саміті у Швейцарії в червні, але, як і кілька великих економік Глобального Півдня, не схвалила спільного комюніке наприкінці зустрічі. Моді та Зеленський двічі зустрічалися на полях самітів G7 з початку війни, включно з червнем цього року в Італії.

Очікується, що під час свого візиту в Україну Моді зустрінеться із Зеленським і обговорить те, що міністерство закордонних справ Індії назвало "всією гамою двосторонніх відносин", включаючи економічні зв’язки, інфраструктуру та оборону.

Спроба ЗСУ прориватися у ще одну область РФ

У Der Spiegel написали, що за словами Росії, ті перешкодили вторгненню українських "диверсантів" у сусідню з Курською область.

"Росія каже, що зірвала просування українців до прикордонного з Росією району Брянська, який межує з Курськом.  Вторгненню "української розвідувально-диверсійної групи" запобігли сили російської спецслужби ФСБ і підрозділи російської армії, повідомив у середу губернатор Брянська Олександр Богомаз. Українських військових применшують як "диверсантів", - пишуть у німецькому виданні.

У Der Spiegel додають, що інший російський губернатор також повідомив про атаку безпілотників. У Волгоградській області на півдні Росії після атаки українців загорівся військовий об'єкт. Губернатор області Андрій Бочаров повідомив, що на об'єкт впав дрон. Жертв не було. Бочаров залишив незрозумілим, який військовий об'єкт постраждав. Однак він пояснив, що обстріл був спрямований на село Маринівка. Росія має там авіабазу.

Як Україна карає за колабораціонізм та чи справедливо всіх засуджують

тюрма

Фото: pixabay

 

У BBC написали репортаж про те, як в Україні відбувають покарання колаборанти. У виданні зазначають, що злочини колабораціонізму варіюються в Україні від простого заперечення незаконності російського вторгнення або підтримки його особисто чи онлайн до виконання політичної, чи військової ролі на користь окупаційних держав. Покарання – до 15 років позбавлення волі.

З майже 9000 справ про співпрацю на сьогодні правозахисниця Тетяна Синюк та її команда проаналізували більшість вироків і кажуть, що вони стурбовані "надто широким законодавством" стосовно колабораціонізму.

"Тепер за цим законодавством відповідатимуть і люди, які надають життєво важливі послуги на окупованих територіях", – каже Синюк.

На її думку, законодавці повинні враховувати реальність життя та роботи в окупації за понад два роки повномасштабної війни.

"Я взагалі не заслуговую тут бути" – говорить Тетяна Потапенко, яка родом з Лиману і є однією з 62 засуджених колабораціоністів у в'язниці поблизу Дніпра, яку утримують ізольовано від інших ув'язнених.

Тетяна пояснює журналістам, що вона 15 років була волонтером, підтримувала зв’язки з місцевими чиновниками, але виконання цих обов’язків після прибуття росіян обійшлося їй дорого. Однак українська прокуратура стверджувала, що вона незаконно виконувала службові обов’язки в окупантів, зокрема роздавала допомогу.

"Зима закінчилася, у людей закінчилася їжа, комусь потрібно було виступати за їх захист", — каже вона. "Я не могла залишити тих старих людей. Я виросла серед них".

Коли нові російські правителі прийшли до влади, вона каже, що друг переконав її також співпрацювати з ними, щоб отримати вкрай необхідні ліки.

"Я не співпрацювала з ними добровільно", — каже вона. "Я пояснила, що люди з обмеженими можливостями не можуть отримати потрібні ліки. Хтось зняв мене на відео та виклав в інтернет, і українська прокуратура використала це, щоб стверджувати, що я працюю на них".

Після звільнення Лиману, суду показали підписані нею документи, які свідчать про те, що вона взяла на себе офіційну роль в окупаційній владі.

"У чому мій злочин? Боротися за свій народ?" - питає вона: "Я ніколи не працював на росіян. Я вижила і зараз опинилася у в'язниці".

У BBC додають, що закон про колабораціонізм 2022 року був розроблений для того, щоб люди не допомагали російській армії.

"Однак законодавство охоплює всі види діяльності, в тому числі й ті, що не завдають шкоди національній безпеці", – каже правозахисниця Тетяна Синюк.

У BBC відзначають, що на лаві підсудних часто опиняються за менш серйозні звинувачення, натомість тих, хто організовував фіктивні референдуми, здавав позиції українських військових, займався керівництвом разом з окупантами – їх судять здебільшого заочно.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Росія
Індія
Війна з Росією
колаборанти
Військові новини
Читайте також:
Спека у Києві
Автор Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
"Спека послабиться, а потім знову повернеться": Наталка Діденко про погоду найближчими днями
Курська область
Автор Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"
Кирило Буданов
Автор Євген Козярін
22 серпня, 2024 четвер
Буданов прокоментував масовану атаку дронів на Московську область 21 серпня
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.61
    Продаж 46.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 серпня
12:10
Ален Делон
Алена Делона поховають 24 серпня біля собачого цвинтаря
12:07
Литва прапор
Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців ще на рік
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Сумнівно, що Трамп змінить свою риторику
11:47
Військові
Міноборони розробило концепцію військово-патріотичного виховання
11:37
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака РФ: сили ППО збили 2 "шахеди", більшість ворожих ракет не досягли цілей
11:20
Від початку вторгнення РФ зруйнувала понад 500 релігійних споруд, - Зеленський
11:09
електроенергія
Без обмежень: ситуація в енергосистемі 22 серпня
11:07
розбір завалів у Мирнограді
У Мирнограді закрили на в’їзд два мікрорайони через наближення лінії фронту, - місцева влада
11:01
Тейлор Свіфт
Почуття страху та провини: Тейлор Свіфт уперше прокоментувала скасування шоу у Відні через загрозу теракту
10:45
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
"Попередження не безпідставні": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко про заяву посольства США щодо загрози масованих обстрілів території України
10:42
телевізор телебачення
"Показали правду війни": кіберфахівці ГУР атакували російські канали
10:28
Трамп за куленепробивним склом
Після замаху Трамп вперше виступив перед виборцями, захищаючись куленепробивним склом
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:08
OPINION
Андрій Магера
Як переконати українців не ходити у храми УПЦ-МП?
10:02
Прапор США
Посольство США попередило про можливі удари РФ по Україні до Дня Незалежності
10:00
Партнерський матеріал
Як український продуктовий ритейл впроваджує інновації під час війни
09:50
Укриття у Курську
У Курську та області почали встановлювати залізобетонні укриття
09:49
Klavdia Petrivna скасувала шоу, на якому планувала розкрити своє обличчя 
09:31
Брянська область
Губернатор Брянської області заявив про нібито спробу української ДРГ прорвати кордон
09:16
Оновлено
шахед
РФ вночі 22 серпня атакувала низку регіонів України ударними БПЛА та балістикою
09:11
Ексклюзив
удар по аеродрому в Джанкої
"Не мають потужних систем ППО": генерал армії України Маломуж про удари по російських військових аеродромах
09:04
Ілюстративне фото
РФ протягом всієї ночі гатила по житлових районах Харківщини: двоє постраждалих
08:53
електроенергія, відключення
РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсона: місто частково залишилося без світла
08:49
Кріштіану Роналду
"Новий рекорд в історії платформи": Роналду створив свій YouTube-канал
08:43
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
РосЗМІ повідомили про атаку на військовий аеродром у Волгоградській області, влада заявляє про пожежу на об'єкті міноборони РФ
08:36
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ окупувала ще 3 селища на Донеччині: Deep State оновив карту бойових дій
08:32
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
Окупанти активно перекидають техніку через Маріуполь на північ Донеччини, - Андрющенко
08:28
До України прибула делегація Вселенського патріархату: вона шукатиме шляхи порозуміння між церквами
08:21
Оновлено
Росіяни 21 серпня намагалися штурмувати позиції ЗСУ на 9 напрямках, найбільше на Покровському
08:14
OPINION
Микола Княжицький
Як готувався закон про заборону діяльності РПЦ
08:05
OPINION
Тарас Загородній
Навіщо гніватися на Азербайджан?
07:42
Інфографіка
втрати
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових, 7 танків і 96 дронів
07:29
USS Abraham Lincoln
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln прибув на Близький Схід
07:15
Кінбурнська коса
ВМСУ знищили склад боєприпасів ворога на Кінбурнській косі
07:06
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
06:39
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Telegraph назвав фактори, які можуть підірвати рішучість РФ продовжувати наступ на Донеччині
06:17
Кирило Буданов
Буданов прокоментував масовану атаку дронів на Московську область 21 серпня
04:35
В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: 15 загиблих, є поранені
03:52
Парламент Канади
У Канаді близько 125 єврейських установ отримали повідомлення про замінування
03:04
Оновлено
Пожежа в Пролетарську на нафтобазі
У Ростовській області РФ четверту добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV