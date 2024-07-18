Венс офіційно балотується на посаду віцепрезидента США та розмови про аномальну спеку в Україні. Акценти світових ЗМІ 18 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 липня.

Віцепрезидент Трампа став головною подією вечора разом із низкою його "популістських та ізоляціоністських підпалок"

Фото: gettyimages

Джеймс Девід Венс офіційно погодився стати кандидатом на посаду віцепрезидента США на майбутніх виборах. Як написали журналісти The Washington Post, Венс розповів історію, яка, як він сподівається, матиме резонанс серед робітничого класу та сільської Америки.

Венс зазначив, що виріс у Мідлтауні, штат Огайо, на півдорозі між Цинциннаті та Дейтоном — "маленькому містечку, де люди висловлювали свої думки, будували своїми руками й усім серцем любили свого Бога, свою сім’ю, свою громаду та свою країну" - місті, що було "відкинуте" правлячим класом у Вашингтоні.

Поки його власна мати боролася із залежністю, вихованням дитини займалася бабуся.

Вийшовши на сцену під дзвінкі акорди пісні Мерла Хаггарда "Америка понад усе", Венс запропонував виборцям наскрізну розповідь про те, як уроки, отримані разом з бабусею у Великій Аппалачі, сформували його популістський та ізоляціоністський світогляд - від обмежувальної торговельної політики та скептицизму щодо закордонних зв'язків до їхньої спільної жорсткої імміграційної позиції та занепокоєння з приводу розповсюдження фентанілу у громадах по всій Америці.

Емоційним моментом стали слова "сьогодні моя мама тут, 10 років чиста і твереза". Після цього натовп скандував: "Мама Джей Ді!"

У ніч, коли темою з'їзду було "Зробимо Америку сильною знову", Венс очолив з'їзд разом з кількома іншими ультраправими лідерами, в тому числі конгресменом Меттом Гейтцом (Республіканська партія Флориди), колишнім виконувачем обов'язки директора національної розвідки Ріком Гренеллом, колишнім радником Трампа з питань торгівлі Пітером Наварро і старшим сином Трампа, Дональдом Трампом-молодшим.

До слова, Трамп-молодший і його оточення відіграли важливу роль у просуванні Венса на "посаду №2", і це рішення колишній президент ухвалив лише за 24 години до оголошення в понеділок.

Журналісти пишуть, що з усякого погляду Венс найбільше ідеологічно та стилістично схожий на Трампа і незрозуміло, чи допоможе він Дональду Трампу різко розширити електоральну карту.

Виступаючи на з’їзді республіканців у середу ввечері, кандидат на посаду віцепрезидента чітко дав зрозуміти, що знає, хто його вибрав — і кому він зобов’язаний своєю відданістю. Він почав свої зауваження, зосередивши увагу на Трампі, описавши його як людину, яка "вибрала терпіти образи, наклеп і переслідування", балотуючись за повернення в Білий дім, усе тому, що "він любить цю країну".

Зруйнована енергосистема України бореться з новим ворогом - спекою

Фото: Брендан Хоффман

Щоб запобігти збою в електромережі, влада запровадила повсюдне відключення електроенергії по всій країні. У Києві більшість будівель зараз знеструмлені щонайменше на 10 годин на добу, у тому числі протягом тривалого часу вдень.

Видання The New York Times написало про вимкнення електроенергії та проблеми з високою температурою на території України. Журналісти зазначають, що більша частина країни переживає незвично спекотну літню погоду, а температура досягає 40 градусів за Цельсієм. Це напружило і без того несправну мережу, оскільки мешканці вмикають кондиціонери, а харчові підприємства використовують більше електроенергії для охолодження продуктів.

Енергетичні експерти кажуть, що нинішні відключення електроенергії є передвісником того, що буде цієї зими. За словами чиновників, нещодавні російські атаки знищили близько половини генеруючих потужностей України, і немає достатньо часу, щоб відремонтувати або відновити багато електростанцій до зими.

Керівник київського Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко підрахував, що відключення електроенергії в грудні та січні відбуватимуться приблизно з тією ж частотою та тривалістю, що й зараз, хоча інші експерти попереджають про ще гіршу ситуацію з відключеннями. наприклад, пошкодження каналізаційних систем.

Українська влада шукає різні рішення, щоб спробувати відновити якомога більше генеруючих потужностей до настання зими. Тривають переговори з Європейським Союзом про усунення точок, які обмежують потужність імпорту електроенергії в Україну до 1,7 гігавата, на західних союзників тиснуть, щоб вони постачали запчастини для виведених з експлуатації електростанцій.

Українські офіційні особи також висунули ідею встановлення сотень малих газових турбін по всій країні, що дасть додаткову перевагу у розпорошенні енергетичної інфраструктури, що ускладнить Росії намагання по них влучити.

Роман Вибрановський, співзасновник аналітичного центру Ukraine Facility Platform, сказав, що ідея чудова на папері, але складна в реальності.

Підключення газових турбін до громад потребує обладнання, яке важкодоступне, а деякі нещодавно встановлені турбіни не працювали.