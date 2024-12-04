Як Україна пережила найгірший місяць на полі бою і як Путін напряму фінансує викрадення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 4 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 грудня.

Як Україна пережила найгірший місяць на полі бою

Листопад став найгіршим місяцем для України з вересня 2022 року за втраченими територіями, пише The Guardian, у матеріалі якого можна побачити відповідні графіки.

У листопаді Україна втратила територію площею еквівалентну розміру Нью-Йорка через російські війська – це найгірший місячний показник для українських захисників з вересня 2022 року.

Минулого року, коли протистояння здебільшого зайшло в глухий кут, дані Інституту вивчення війни (ISW) показують, що російські війська зайняли 2 233 кв км території. Вже у 2024 році вони зайняли близько 2 656 кв км.

Територія, захоплена росіянами в листопаді, становить 1 202 кв. км, що приблизно дорівнює розміру Нью-Йорка. Але експерти стверджують, що значна частина цих земель є сільською місцевістю і не має великої стратегічної чи оперативної цінності. Російські війська здебільшого оточили, але ще не захопили великі міста, і нещодавно було перерізано кілька основних залізничних і автомобільних артерій. Російський контроль над українською територією збільшився з 17,4% у листопаді 2023 року до 17,9% станом на 30 листопада 2024 року.

Найбільших територіальних здобутків Росія досягла на Донеччині, де з початку року вона захопила 1 804 кв км. Лише у листопаді вона здобула 1 006 кв км.

У жовтні Росія захопила Вугледар, ключовий опорний пункт на півдні Донеччини, який витримував неодноразові російські атаки з початку війни.

Від квітня Росія просувається до Покровська, обласного центру та ключового військового об'єкту. У ході цього просування було захоплено кілька міст, зокрема Новогродівка, місто з довоєнним населенням 15 тисяч людей. Картографування земель, захоплених Росією за останній рік, показує, що вона переважно захоплювала сільськогосподарські угіддя, але не змогла досягти значних успіхів на територіях, що мають важливе міське чи інфраструктурне значення.

Далі на північ російські війська взяли під контроль Північне і Залізне, серед інших населених пунктів, просуваючись до міста Торецьк.

Втрат зазнали також Луганщина і Харківщина. Цього року російські війська зайняли 350 кв км території в Луганській області. Станом на кінець листопада вони контролювали 98,6% території області. Аналогічно на Харківщині Україна втратила 392 кв км території з січня цього року. У Куп'янську, одному з найбільших міст на сході Харкова, цього місяця відбулися бої вперше з часу його відвоювання Україною в ході контрнаступу 2022 року.

Як відзначає The Guardian, на початку цього року Україна досягла деяких невеликих успіхів після відбиття великих наступальних операцій на півночі Харківської та Луганської областей, але загалом тенденція до втрати територій продовжилася.

Аналіз показує, що Росія поступово здобувала перемоги протягом року, особливо в Донецькій області, і контролює більшу частину території в кожній з чотирьох областей, які вона незаконно анексувала у 2022 році – Луганській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій.

Дослідниця кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона докторка Марина Мирон вважає, що мета Росії – максимально розтягнути українські сили, проводячи наступальні операції на сході України.

"Існує ймовірність того, що фронт може розвалитися, особливо в регіонах на південь від Вугледара", – каже вона.

За оцінками докторки війна в її нинішній формі, ймовірно, закінчиться у 2025 році – але Україна буде вступати в будь-які переговори про припинення вогню з останніх сил.

"Україна значною мірою покладається на підтримку Заходу, яка зменшується. Обрання Дональда Трампа лише додає невизначеності. Моральний дух української армії дуже низький після боїв у "м'ясорубках" таких, як Бахмут, і вони не набирають війська, які їм потрібні. Росія просто має більше потенціалу, більше ресурсів і більше військ", – додала Марина Мирон.

Оцінки площі території, використані в цьому аналізі, ґрунтуються на аналізі щоденних контрольних файлів від ISW. У цих файлах щодня оцінюється площа території, яку контролюють або оспорюють російські війська.

Як Путін напряму фінансує викрадення українських дітей

Дослідники Єльського університету відстежили сотні дітей, вивезених до Росії під час війни, і виявили те, що вони описали як "вищий рівень злочину, ніж передбачалося спочатку", повідомляє The New York Times.

Як йдеться у звіті Єльського університету Владімір Путін і високопосадовці Кремля "навмисно і безпосередньо" санкціонували програму примусового виховання та усиновлення українських дітей під час війни в Україні.

За словами дослідників, доповідь надає нові вагомі докази військових злочинів проти Путіна та інших посадовців. Розслідування Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету виявило 314 дітей з України, які були включені в "систематичну програму примусового усиновлення та виховання" з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. У звіті детально описані докази прямих наказів вищих посадових осіб Росії, включаючи Путіна, щодо здійснення програми усиновлення.

Це розслідування може підсилити справу проти Путіна і його уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової, які були названі в ордері на арешт, виданому Міжнародним кримінальним судом у березні минулого року за їхню роль у депортації українських дітей до Росії.

Дослідники посилаються на підтверджені витоки російських документів, які, за їхніми словами, свідчать про те, як російські високопосадовці працювали з чиновниками в окупованих регіонах України над реалізацією програми. У звіті йдеться про те, що офіс російського президента надавав пряму фінансову підтримку та інші ресурси для програми.

На думку дослідницької лабораторії, поводження з українськими дітьми може становити воєнний злочин або злочин проти людяності, і навіть може бути підставою для звинувачення у геноциді відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Українські посадовці та члени дослідницької групи Єльського університету мають виступити на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, щоб пояснити свої висновки.

Натомість Кремль заперечує вчинення воєнних злочинів і стверджує, що усиновлення є патріотичним і гуманітарним зусиллям, спрямованим на допомогу покинутим дітям. Там також зазначили, що вони не є учасниками Міжнародного кримінального суду і тому не мають жодних зобов'язань перед ним.

Окрім Путіна та Львової-Бєлової, у доповіді Єльського університету названо ще чотирьох російських посадовців, причетних до депортації, передачі на виховання та усиновлення українських дітей: високопосадовиця у путінській партії "Єдина Росія" Анна Кузнєцова, міністр освіти Росії Сергій Кравцов та голови регіональних проросійських адміністрацій у Донецькій і Луганській областях України.

Докази, зібрані дослідниками Єльського університету, стосуються 314 дітей віком від 2 до 17 років з Донецької та Луганської областей на сході України, багато з яких були забрані з двох відомих шкіл-інтернатів. До групи також входить одна дитина з окупованого Маріуполя.

У звіті йдеться про те, що вони з високою достовірністю встановили українське походження дітей, незалежно від інших розслідувань і новинних повідомлень. Дослідники заявили, що вони використовували численні джерела інформації для підтвердження, включаючи витік російських документів і повідомлень, супутникові знімки, методи геолокації та аналіз метаданих.

Деякі з 314 дітей були влаштовані в російські сім'ї, а інші були внесені в російську базу даних про прийомні сім'ї та усиновлення, йдеться у звіті Єльського університету. Університет не оприлюднив імена дітей, але повідомив, що передав їхні імена та обставини до міжнародного суду та українській владі.

У той час як деякі з дітей є сиротами або раніше були вилучені з-під опіки своїх батьків, деякі, згідно з базою даних, мали батьків в Україні, які були позбавлені батьківських прав через дії Росії. Щонайменше троє дітей були влаштовані в сім'ї російських чиновників або в сім'ї російських військових.

Дослідники заявили, що вони відстежили переміщення кожного з 314 дітей до тимчасових центрів у Росії в середині процесу депортації та їх розосередження після цього по 21 регіону Росії. У звіті йдеться про те, що для перевезення дітей використовувалися російські військові літаки, що широко висвітлювалося в російських новинах і на фотографіях.

Вони також заявили, що у них є документальне підтвердження того, що щонайменше 67 дітей були натуралізовані як російські громадяни, і що справжня кількість таких натуралізацій, ймовірно, набагато вища. За їхніми словами, в Росії перебувають ще тисячі українських дітей, особи яких досі не встановлені.

У доповіді також звинувачується російська влада в тому, що вона намагається приховати походження і місцезнаходження українських дітей. Після того, як міжнародний суд видав ордери на арешт, Росія видалила значну частину доказів з відповідних веб-сайтів.