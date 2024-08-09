Як зміняться європейські ціни на газ після того, як українці зайшли в Суджу, та війна, "яка йде не за планом". Акценти світових ЗМІ 9 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 серпня.

Європейські ціни на газ зросли до найвищого рівня цього року після того, як українці захопили Суджу

Фото: обстріляна Суджа/ фото губернатора Курської області

Станція "Суджа" є частиною останньої нитки газопроводу, що постачає російський газ до Європи через Україну. Хоча Європа доклала зусиль, щоб відвикнути від російського газу, який постачають трубопроводами з часу війни, потенційне припинення поставок все одно стане шоком, що призведе до зростання цін для споживачів і промисловості, зазначають у Bloomerg. Європа не запровадила санкцій проти російського газу, і деякі частини континенту все ще залежать від нього.

Європейські ціни на газ зросли до найвищого рівня цього року після повідомлення про те, що українські війська захопили ключовий пункт транзиту газу біля кордону з Росією. Порівняльні ф’ючерси встановилися на 4,8% вище до 38,45 євро за мегават-годину, що є найвищим показником з грудня.

Оператор української газотранспортної системи повідомив у щоденному оновленні, що потоки газу на четвер будуть в межах нормального діапазону. Так звані номінації є індикатором поставок, і фактичні поставки можуть ще змінюватися. До слова, раніше "Газпром" повідомив у щоденному оновленні, що в середу потоки були на звичайному рівні.

Єдиний інший великий пункт входу російського газу в Україну, "Сохрановка", що на Луганщині, був виведений з ладу у травні 2022 року. На той час російські збройні сили окупували цю територію, і "Нафтогаз України" заявив, що не може брати на себе відповідальність за постачання через цю територію. Він запропонував скерувати обсяги газу через Суджу, хоча "Газпром" заявив, що це технічно неможливо.

Фото: Bloomerg

Журналісти зазначають, що наразі незрозуміло, чи вирішить "Газпром" продовжувати надсилати потоки через Суджу, якщо вона справді була захоплена Україною.

Австрія та Словаччина залишаються основними імпортерами російського трубопровідного газу в Європі після того, як "Газпром" два роки тому обмежив поставки до Німеччини та інших країн.

Потоки планують припинити, коли транзитна угода закінчиться наприкінці цього року, хоча європейські чиновники провели переговори з метою продовження проходження газу через трубопровід. Австрія та Словаччина раніше заявили, що забезпечили альтернативні поставки.

Війна Росії "не йде за планом"

Фото: YouTube

Своєю чергою редактор російської служби ВВС Стів Розенберг опублікував колонку для глобального сайту, де відзначив, що війна "йде зовсім не так, як задумувала Москва".

Автор пише, що протягом останніх 29 місяців росіяни дуже часто чули, як високопоставлені російські посадовці стверджували, що операція йде "за планом", попри великі втрати росіян на полі бою, знищення кількох російських військових кораблів у Чорному морі, атаки безпілотників у глибині Росії (навіть на Кремль), обстріли російських міст і сіл поблизу українського кордону, заколот найманців Вагнера, які йшли на Москву та тепер - транскордонний український штурм Курської області Росії.

"Очевидно, те, що відбувається в Курській області, є ще одним свідченням, що війна Росії в Україні йде не "за планом". Події, схоже, застали політичне та військове керівництво Росії зненацька", - робить висновки журналіст.

Він також додав, що імовірно, російські офіційні особи використають український напад, щоб спробувати згуртувати російську громадськість навколо уряду та підкріпити наратив Кремля про те, що у цьому конфлікті Росія не є агресором і Росія є обложеною фортецею, оточеною ворогами, які планують вдертися та знищити її.

Попри те, Розенберг каже, що бойові дії на території Росії не налаштують російську громадську думку проти війни.

"Минулого року я відвідав Бєлгород, російську область, яка, як і Курська, межує з Україною. Його обстрілювали з-за кордону. Усі, кого я зустрічав, казали мені, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну нічого подібного не було: до лютого 2022 року в Бєлгородській області було спокійно і спокійно. Але замість того, щоб зробити висновок, що "спеціальна військова операція" була помилкою, більшість людей, з якими я спілкувався, закликали Росію посилити свої військові дії та просуватися глибше на українську територію".

Саме до цього закликає колишній президент Росії Дмитро Медведєв. У своїх соцмережах він написав: "Ми можемо і повинні взяти більше землі України, яка ще існує, - Одесу, Харків, Дніпро, Миколаїв. Піти до Києва і далі".