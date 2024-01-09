Зеленський погрожує РФ помстою, а Німеччина закликає збільшити допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 9 січня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 січня.

Німеччина закликає союзників посилити військову допомогу Україні

Фото: reuters

Німецьке видання Der Spiegel вийшло з заголовком, що "Зеленський погрожує Росії помстою" через черговий масовий удар росіян по цивільній інфраструктурі України. У понеділок Росія атакувала Україну десятками крилатих ракет і безпілотників. Український президент "робить ставку на посилення протиповітряної оборони – і посилає чіткий сигнал Москві", кажуть у виданні.

Україна не хоче залишати без відповіді останні серйозні нападки Росії. "Держава-терорист обов'язково відчує нашу відповідь", - сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеопромові в понеділок. Загалом чотири людини загинули, ще 45 отримали поранення в районах Харківщини, Запоріжжя, Хмельницького та в рідному для Зеленського Кривому Розі.

Крім того, переговори з міжнародними партнерами найближчими тижнями будуть спрямовані на посилення української ППО, зазначив Зеленський. "Робиться багато кроків, і я впевнений, що ми зможемо зміцнити нашу державу. Наша система ППО. Наша робота з партнерами по безпілотникам".

У понеділок вранці Росія вдруге за кілька днів атакувала Україну. Однак було перехоплено менше ракет і безпілотків із загальних майже 60 цілей, ніж зазвичай. "Частково через те, що частини країни, які не були настільки добре захищені, як столиця Київ, зазнали бомбардувань", - констатують німецькі журналісти.

Водночас у Der Spiegel наголошують, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати більшу військову підтримку Україні цього року. "Поставки зброї в Україну, заплановані на даний момент більшістю країн-членів ЄС, надто малі", - сказав політик ісля зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу у Берліні. "Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля".

У Politico додають, що Шольц попередив, що хоча його уряд планує подвоїти свою військову допомогу Україні до 8 мільярдів євро цього року в рамках проекту бюджету, "одного лише цього буде недостатньо, щоб гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі".

Журналісти відзначають, що відверті зауваження канцлера, зроблені на прес-конференції з прем’єр-міністром Люксембургу, відображають зростаюче розчарування та занепокоєння серед німецьких офіційних осіб тим, що інші країни ЄС, схоже, надають недостатньо військових ресурсів Україні, яка ось-ось вступить у третій рік повноцінної війни з Росією.

Канцлер також висловила оптимізм, що країни ЄС зможуть подолати вето Угорщини щодо пакету допомоги ЄС для України на 50 млрд євро, який планується ухвалити під час лютневого саміту.

На лінії фронту стає все небезпечніше

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У The New York Times написали репортаж про південну лінію фронту. Українські війська на більшій частині лінії фронту протяжністю в 1 тис. км офіційно перебувають у режимі оборони. Лише в південному районі Херсонщини вони ще продовжують наступ у щільному штурмі через Дніпро. Загалом бої не вщухають, і російські війська зараз перебувають у наступі.

"З моральним станом все гаразд", — сказав заступник командира батальйону 17-ї окремої механізованої бригади на позивний Шира. "Але ми фізично виснажені".

Взяття містечка Роботине на південному сході Запорізької області — це те місце, куди українським військам вдалося просунутися під час літнього контрнаступу. Але прориву не відбулося. Зараз в окопах навколо Роботиного щодня наступають російські підрозділи. Українські війська намагаються негайно контратакувати, якщо втрачають позиції, кажуть командири.

"Це щось на кшталт гри в пінг-понг", — сказав командир взводу Нацгвардії України, який використовує позивний "Планшет". "Є частина землі від 100 до 200 метрів, яка завжди переходить від одних до інших", – сказав він.

Дійсно, українські солдати та командири, опитані останніми тижнями на великій ділянці центрального та східного фронту, сказали, що російські атаки були настільки інтенсивними, що діяти поблизу лінії фронту ніколи не було так небезпечно.

Останніми днями Росія зосередилася на бомбардуванні великих міст України, щоб виснажити цивільне населення; тижнями її сухопутні сили атакували, щоб повернути територію, втрачену минулого літа, і захопити давно відомі українські редути вздовж східного фронту.

Добре звиклі до російського артилерійського вогню, солдати сказали, що з березня вони зазнали додаткової руйнівної сили плавучих бомб, які випущені з літаків та можуть розбивати підземні бункери.

"Посилали по двоє, по вісім за годину", — розповідає 27-річний солдат 14-ї бригади Нацгвардії "Червона калина", відомий як Кіт. "Це звучить так, ніби на вас летить реактивний літак, — сказав він, — як ворота пекла".

У містах і селах поблизу лінії фронту помітні руйнування, спричинені цими бомбами. Місто Оріхів, приблизно за 20 км на північ від Роботиного, свого часу служило командним центром для контрнаступу. Тепер це порожня оболонка, головна вулиця безлюдна, школа та інші будівлі розділені величезними вирвами від бомб.

Солдати обережно пересувалися в цьому районі, переважно живучи в підвалах і залишаючись під прикриттям, поза полем зору. Це пов’язано з тим, що останньою загрозою є використання Росією безпілотних літальних апаратів-камікадзе FPV, через що українські солдати здебільшого залишили техніку на передовій і діяли пішки.

Дешевий комерційний дрон, FPV — для перегляду від першої особи — став найновішою зброєю в українській війні. Він може літати так само швидко, як автомобіль, несе смертельний вантаж вибухівки, і його направляє до цілі солдат, який сидить у бункері за кілька кілометрів від нього.

І російська, і українська армії використовують їх для полювання та нападу на цілі, тому що вони скорочують затримку передачі координат і запитів артилерійських ударів. Українські військові кажуть, що часто використовують безпілотники замість артилерії, тому що снарядів дедалі більше не вистачає, а безпілотники є дешевою швидкою зброєю для атак на російську техніку та піхоту поблизу.