Зеленський зіткнувся з критикою республіканців через візит до Скрентона та що може статися, якщо не зупинити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 вересня.

Зеленський змушений знову вести бій свого життя

Фото: ОПУ

У POLITICO пишуть , що президент намагається отримати більше військової допомоги США — і ширший дозвіл на використання зброї, наданої Заходом — в той час, як Росія повільно, але стабільно просувається на полі бою, енергетична мережа його країни наближається до краху, а Україна стикається з можливістю переобрання ворожого Дональда Трампа.

Зеленський, як очікується, представить Байдену в Білому домі в четвер "розрекламований план перемоги". Також очікується, що його він обговорить його із віцепрезиденткою Камалою Гарріс на окремій зустрічі в четвер.

Крім того, Зеленському доводиться гасити суперечки щодо його недільного візиту на заводз виготовлення боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсільванія, де його оточили двоє вразливих законодавців від Демократичної партії штату. Республіканці Палати представників розпочали розслідування щодо зловживання коштами платників податків під час забезпечення безпеки заходу, а спікер Майк Джонсон закликав його звільнити свого посла у Вашингтоні Оксану Маркарову через її роль у плануванні виступу.

Тим часом верхівка Палати представників Республіканської палати також чинить тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона оприлюднила незасекречену стратегію війни, яку вимагає Конгрес як частину квітневого пакета допомоги. Адміністрація надіслала законодавцям секретну версію, але шість голів комісій національної безпеки від республіканців Палати представників стверджували у спільній заяві в середу, що "весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб зрозуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податкові долари". За словами двох чиновників, Байден і його найближче оточення усвідомлюють, що час може бути не на їхньому боці. За словами офіційних осіб, Байден побоюється, що допомога США Україні, ймовірно, припиниться, якщо Трамп переможе в листопаді, що дестабілізує конфлікт і, ймовірно, підбадьорить Путіна. Проте, помічники президента давно помітили взаємозв’язок між резонансними моментами Зеленського в ЗМІ та зростанням підтримки України серед американців, і сподіваються, що цього тижня це знову підтвердиться.