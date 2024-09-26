Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Зеленський зіткнувся з критикою республіканців через візит до Скрентона та що може статися, якщо не зупинити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
Огляд

Зеленський зіткнувся з критикою республіканців через візит до Скрентона та що може статися, якщо не зупинити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 вересня

Ірина Запотічна
26 вересня, 2024 четвер
11:34
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – президент Зеленський, якому дорікають республіканці через візит на Пенсильванський збройний завод, і розмови про те, які наслідки очікують Європу, якщо не зупинити Путіна

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 вересня.

Зеленський змушений знову вести бій свого життя

Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський

Фото: ОПУ

У POLITICO пишуть, що президент намагається отримати більше військової допомоги США — і ширший дозвіл на використання зброї, наданої Заходом — в той час, як Росія повільно, але стабільно просувається на полі бою, енергетична мережа його країни наближається до краху, а Україна стикається з можливістю переобрання ворожого Дональда Трампа.

Зеленський, як очікується, представить Байдену в Білому домі в четвер "розрекламований план перемоги". Також очікується, що його він обговорить його із віцепрезиденткою Камалою Гарріс на окремій зустрічі в четвер.

Крім того, Зеленському доводиться гасити суперечки щодо його недільного візиту на заводз виготовлення  боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсільванія, де його оточили двоє вразливих законодавців від Демократичної партії штату. Республіканці Палати представників розпочали розслідування щодо зловживання коштами платників податків під час забезпечення безпеки заходу, а спікер Майк Джонсон закликав його звільнити свого посла у Вашингтоні Оксану Маркарову через її роль у плануванні виступу.

Тим часом верхівка Палати представників Республіканської палати також чинить тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона оприлюднила незасекречену стратегію війни, яку вимагає Конгрес як частину квітневого пакета допомоги. Адміністрація надіслала законодавцям секретну версію, але шість голів комісій національної безпеки від республіканців Палати представників стверджували у спільній заяві в середу, що "весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб зрозуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податкові долари". За словами двох чиновників, Байден і його найближче оточення усвідомлюють, що час може бути не на їхньому боці. За словами офіційних осіб, Байден побоюється, що допомога США Україні, ймовірно, припиниться, якщо Трамп переможе в листопаді, що дестабілізує конфлікт і, ймовірно, підбадьорить Путіна. Проте, помічники президента давно помітили взаємозв’язок між резонансними моментами Зеленського в ЗМІ та зростанням підтримки України серед американців, і сподіваються, що цього тижня це знову підтвердиться.

Зеленський також потрапив під критику республіканців через опубліковане в неділю інтерв'ю The New Yorker, в якому він назвав "занадто радикальним" віцеспікера Трампа сенатора Джей Ді Венса, який закликав припинити підтримку України з боку США і змусити Київ віддати територію Росії.

Сенатор Ерік Шмітт (штат Массачусетс) засудив дії Зеленського, заявивши: "Це верх зарозумілості для Зеленського - втручатися в наші вибори і вести агітацію за кандидатів. Ми американці, це наші вибори, і нам не потрібно, щоб іноземні лідери на американській землі втручалися і ставали на чийсь бік".

Ще цими вихідними були розмови, що Зеленський зустрінеться з Трампом. Але тепер кампанія колишнього президента заявляє, що зустріч не запланована. На мітингу в понеділок, коли Трамп назвав Зеленського «найбільшим продавцем в історії», він також сказав, що український лідер "так сильно хоче, щоб Гарріс виграла ці вибори".

Однак, деякі республіканські союзники України підтримують нашого президента. Сенатор Роджер Вікер (штат Міссісіпі) сказав, що не бачив коментарів Зеленського про Венса, і відмахнувся від критики щодо візиту на завод.

Війна Росії проти України може стати кривавим прологом до кривавих європейських наслідків

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Журналісти The Washington Post пишуть, що цього року варварство є предметом голосування у США. Про майбутнє України, як і про все важливе, віцепрезидентка Камала Гарріс неінформована. А позиція Трампа-Венса є причиною того, чому прихильники російського президента Володимира Путіна чекають виборів 5 листопада.

Золтан Барані, політолог Техаського університету, пише в Journal of Democracy, що російська армія є квінтесенцією держави, яка її створила: корумпована (російський прокурор "визнав, що близько п'ятої частини бюджету Міністерства оборони було вкрадено), жорстока, гіперцентралізована та інституційно нерозумна, оскільки вона вороже ставиться до дебатів. І до 24 лютого 2022 року недосвідчена. Під час бойових дій в Грузії російським офіцерам доводилося позичати мобільні телефони воєнних кореспондентів, щоб зв'язатися з військами. Своєю чергою бої у Криму та Сирії були "проти слабких супротивників" і нічого не говорили про те, як російські війська будуть діяти у звичайній сухопутній війні проти рішучого, добре озброєного ворога.

Крім того, рішення 2018 року відродити посаду замполіта (політичного офіцера) в таких невеликих підрозділах, як піхотні роти, відсилає нас до радянської епохи і сигналізує про те, що держава сумнівається в лояльності своїх солдатів.

"Уявіть собі, який висновок зроблять наші вороги, які спостерігають,   якщо політика США, зокрема, щодо дозволу Україні завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії, і надалі буде боязкою, обережною та підлягатиме дрібним президентським калібруванням, подібним до тих, які зробив Ліндон Б. Джонсон, коли особисто погоджував бомбардування цілей у В'єтнамі", - зазначили у виданні.

Ця боязкість існує, хоча підтримка України не є політично ризикованою. Кількість сенаторів і депутатів-республіканців , які відхиляючись від Трампа, рішуче підтримують допомогу США Україні і цього року програли на праймеріз, дорівнює нулю.

Нині "жертви" США є суто матеріальними і незначними у відсотковому відношенні до валового внутрішнього продукту. Вони не віднімають помітного відсотка від внутрішніх витрат уряду, тому що безперервні державні запозичення вже давно розірвали зв'язок між доходами і витратами.

"Отже, якщо "жертви" США вважатимуться занадто болісними, щоб бути виправданими метою запобігти знищенню географічно найбільшої нації в Європі, ми заслужимо від Росії та її друзів (Китаю, Ірану, Північної Кореї) те, що робить ворогів подвійно небезпечними: презирство", - пише видання.

Якщо Путін досягне успіху, історики через покоління могли б назвати війну Росії проти України — як це було після Другої світової війни, громадянської війни в Іспанії (1936-1939) "великою репетицією" й кривавим прологом до кривавих наслідків. 

Теги:
Статті
Світ
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
Камала Гарріс
Володимир Зеленський
Читайте також:
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
Автор Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США
Полонені, російська армія
Автор Катерина Єсікова
25 вересня, 2024 середа
Спецпризначенці ГУР захопили близько двох десятків полонених у боях на Вовчанському агрегатному заводі
холодна осінь
Автор Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощі в деяких областях і сказала, коли чекати на похолодання
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.77
    Продаж 46.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
26 вересня
11:55
Сергій Гнезділов
"Кого я зрадив? У мене в підрозділі закінчилися люди", - піхотинець Гнезділов про своє СЗЧ
11:51
Ексклюзив
Сергій Гнезділов
"Не шукайте глибини там, де пробите дно": військовослужбовець Тимочко про СЗЧ Гнезділова
11:48
Рівненська АЕС
Неподалік проммайданчика Рівненської АЕС зафіксували проліт російського дрона
11:41
Наживо
Наслідки обстрілу Києва
Росія атакує Україну з ночі на 26 вересня: в Одесі є загибла, МіГ-31 двічі запускав ракети
11:27
електроенергія
РФ атакувала енергооб’єкти в кількох областях: ситуація в енергосистемі станом на 26 вересня
11:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі на територію Білорусі залетів "шахед" зі сторони РФ, - Гаюн
10:37
Урсула фон дер Ляєн
Ми маємо поставити Україну в міцні умови перед переговорами про мир, - Урсула фон дер Ляєн
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:26
Німеччина
Німеччина надасть Україні €70 млн на відбудову енергетики
10:19
Ексклюзив
Згурець припустив, які ракети для F-16 увійшли до нового пакету допомоги Україні
10:12
Ексклюзив
ЗСУ
"Нормативні акти не відповідають вимогам закону": Денісова про відстрочку для родичів зниклих безвісти на війні
10:11
У лікарні померла постраждала внаслідок удару РФ по Харкову 24 вересня
10:07
OPINION
Ядерна доктрина Путіна: жодного атомного удару не буде
09:32
Оновлено
безпілотник, дрон
Reuters заявило, що РФ створила в Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних БПЛА. У Білому домі "глибоко стурбовані"
09:24
Оновлено
ВАКС заарештував заступницю прокурора Запорізької області, яку викрили на хабарі
09:10
ППО
Уночі сили ППО знищили 4 ракети та 66 "шахедів"
08:47
Херсон обстріл
РФ з початку доби атакує Херсон та область: постраждали 5 людей
08:38
Ексклюзив
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
У Часовому Ярі досі залишається близько 460 жителів, - начальник МВА Чаус
08:33
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 189 боєзіткнень, - Генштаб
08:10
ФАБ-500ШН
Не здетонувала при падінні: в Сумах виявили ворожу керовану авіаційну бомбу
08:05
OPINION
Трамп відмовляється від зустрічі з Зеленським
07:59
РФ встановила Starlink на "шахеди"
РФ встановила Starlink на "шахеди": у Defense Express заявили про ще більшу небезпеку
07:48
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 1400 військових, 10 танків і 71 артсистему
07:34
Євросоюз і понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію
Євросоюз і понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію щодо відновлення України
07:25
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада розглядає можливість надання Україні терміново необхідної військової допомоги
07:06
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Фокус на плані перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом
06:57
Оновлено
"Буян-М"
Армія РФ вивела у Чорне море один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:48
Дональд Трамп
"Людина, яка не хоче домовлятися": Трамп розкритикував візит Зеленського до США
06:34
Володимир Путін
В ISW пояснили, навіщо Путін відновив погрози ядерною зброєю
00:51
США Україна
США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $375 млн
00:43
Володимир Зеленський і Шарль Мішель
Зеленський обговорив з Мішелем використання доходів від заморожених активів РФ
00:12
"Динамо" програло "Лаціо" в першому турі Ліги Європи
2024, середа
25 вересня
23:54
Спікер Палати представників США Джонсон вимагає, щоб Зеленський звільнив Маркарову
22:58
Оновлено
Білий дім
В Адміністрації Байдена працюють над тим, щоб Україна отримала всю ухвалену Конгресом допомогу до кінця його каденції
22:30
У Білорусі визнали полк Калиновського терористичною організацією. У полку відповіли, що вважають таким  режим Лукашенка
22:26
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп хаотично намагається врятувати свою кампанію, - політолог Рейтерович
22:15
Франція
Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду
21:50
Анджей Дуда
Президент Польщі заявив, що необхідно буде негайно втрутитися в разі атак РФ на АЕС України
21:31
Колишня церква Московського патріархату оскаржує надання статусу нацпарку Біличанському лісу
21:27
вивіска Офіс президента України
В ОП розповіли, що буде в пріоритетах регіональної політики на наступний рік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV