Зеленський зіткнувся з критикою республіканців через візит до Скрентона та що може статися, якщо не зупинити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
У фокусі міжнародних видань – президент Зеленський, якому дорікають республіканці через візит на Пенсильванський збройний завод, і розмови про те, які наслідки очікують Європу, якщо не зупинити Путіна
Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 вересня.
Зеленський змушений знову вести бій свого життя
Фото: ОПУУ POLITICO пишуть, що президент намагається отримати більше військової допомоги США — і ширший дозвіл на використання зброї, наданої Заходом — в той час, як Росія повільно, але стабільно просувається на полі бою, енергетична мережа його країни наближається до краху, а Україна стикається з можливістю переобрання ворожого Дональда Трампа.
Зеленський, як очікується, представить Байдену в Білому домі в четвер "розрекламований план перемоги". Також очікується, що його він обговорить його із віцепрезиденткою Камалою Гарріс на окремій зустрічі в четвер.
Крім того, Зеленському доводиться гасити суперечки щодо його недільного візиту на заводз виготовлення боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсільванія, де його оточили двоє вразливих законодавців від Демократичної партії штату. Республіканці Палати представників розпочали розслідування щодо зловживання коштами платників податків під час забезпечення безпеки заходу, а спікер Майк Джонсон закликав його звільнити свого посла у Вашингтоні Оксану Маркарову через її роль у плануванні виступу.
Зеленський також потрапив під критику республіканців через опубліковане в неділю інтерв'ю The New Yorker, в якому він назвав "занадто радикальним" віцеспікера Трампа сенатора Джей Ді Венса, який закликав припинити підтримку України з боку США і змусити Київ віддати територію Росії.
Сенатор Ерік Шмітт (штат Массачусетс) засудив дії Зеленського, заявивши: "Це верх зарозумілості для Зеленського - втручатися в наші вибори і вести агітацію за кандидатів. Ми американці, це наші вибори, і нам не потрібно, щоб іноземні лідери на американській землі втручалися і ставали на чийсь бік".
Ще цими вихідними були розмови, що Зеленський зустрінеться з Трампом. Але тепер кампанія колишнього президента заявляє, що зустріч не запланована. На мітингу в понеділок, коли Трамп назвав Зеленського «найбільшим продавцем в історії», він також сказав, що український лідер "так сильно хоче, щоб Гарріс виграла ці вибори".
Однак, деякі республіканські союзники України підтримують нашого президента. Сенатор Роджер Вікер (штат Міссісіпі) сказав, що не бачив коментарів Зеленського про Венса, і відмахнувся від критики щодо візиту на завод.
Війна Росії проти України може стати кривавим прологом до кривавих європейських наслідків
Фото: Getty ImagesЖурналісти The Washington Post пишуть, що цього року варварство є предметом голосування у США. Про майбутнє України, як і про все важливе, віцепрезидентка Камала Гарріс неінформована. А позиція Трампа-Венса є причиною того, чому прихильники російського президента Володимира Путіна чекають виборів 5 листопада.
Золтан Барані, політолог Техаського університету, пише в Journal of Democracy, що російська армія є квінтесенцією держави, яка її створила: корумпована (російський прокурор "визнав, що близько п'ятої частини бюджету Міністерства оборони було вкрадено), жорстока, гіперцентралізована та інституційно нерозумна, оскільки вона вороже ставиться до дебатів. І до 24 лютого 2022 року недосвідчена. Під час бойових дій в Грузії російським офіцерам доводилося позичати мобільні телефони воєнних кореспондентів, щоб зв'язатися з військами. Своєю чергою бої у Криму та Сирії були "проти слабких супротивників" і нічого не говорили про те, як російські війська будуть діяти у звичайній сухопутній війні проти рішучого, добре озброєного ворога.
Крім того, рішення 2018 року відродити посаду замполіта (політичного офіцера) в таких невеликих підрозділах, як піхотні роти, відсилає нас до радянської епохи і сигналізує про те, що держава сумнівається в лояльності своїх солдатів.
"Уявіть собі, який висновок зроблять наші вороги, які спостерігають, якщо політика США, зокрема, щодо дозволу Україні завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії, і надалі буде боязкою, обережною та підлягатиме дрібним президентським калібруванням, подібним до тих, які зробив Ліндон Б. Джонсон, коли особисто погоджував бомбардування цілей у В'єтнамі", - зазначили у виданні.
Ця боязкість існує, хоча підтримка України не є політично ризикованою. Кількість сенаторів і депутатів-республіканців , які відхиляючись від Трампа, рішуче підтримують допомогу США Україні і цього року програли на праймеріз, дорівнює нулю.
Нині "жертви" США є суто матеріальними і незначними у відсотковому відношенні до валового внутрішнього продукту. Вони не віднімають помітного відсотка від внутрішніх витрат уряду, тому що безперервні державні запозичення вже давно розірвали зв'язок між доходами і витратами.
"Отже, якщо "жертви" США вважатимуться занадто болісними, щоб бути виправданими метою запобігти знищенню географічно найбільшої нації в Європі, ми заслужимо від Росії та її друзів (Китаю, Ірану, Північної Кореї) те, що робить ворогів подвійно небезпечними: презирство", - пише видання.
Якщо Путін досягне успіху, історики через покоління могли б назвати війну Росії проти України — як це було після Другої світової війни, громадянської війни в Іспанії (1936-1939) "великою репетицією" й кривавим прологом до кривавих наслідків.
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