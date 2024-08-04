"Прості росіяни вбивають простих українців": голова МЗС Литви відповів на пропозицію Кара-Мурзи зосередити санкції лише на "режимі Путіна"
Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс відреагував на заяву звільненого внаслідок обміну російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи щодо послаблення санкційного тиску на РФ
Свій розгорнутий коментар Ландсбергіс оприлюднив у неділю, 4 серпня 20224 року, в треді у мережі Х.
"Я хотів би звернутися до питання про тих "простих росіян", які "не повинні піддаватися санкціям". Я чую розмови про невинність простих росіян, але потім бачу, як прості росіяни вбивають простих українців. Я бачу, як звичайні російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами і бажають їм успіху у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки вбирають своїх звичайних російських дітей у військову форму і малюють букву Z на картонних костюмах танкістів. Я бачу, як звичайні росіяни збираються разом, щоб вишикуватися у величезну фігуру Z на міській площі", - наголосив очільник МЗС Литви.
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За його словами, російське суспільство хворе і вилікувати його можна буде лише після військової поразки від України. А для цього необхідні міжнародні фінансово-економічні санкції, які "сповільнюють тотальну військову машину Росії", додав Ландсбергіс.
"Звичайна Росія хвора. Зцілення буде довгим і виснажливим процесом, який може розпочатися лише тоді, коли Росія, а не лише Путін, зазнає поразки. Без поразки в Україні Росія просто продовжуватиме розширюватися", - підсумував міністр у твіттері.
Що передувало
У п'ятницю, 2 серпня, Кара-Мурза, якого звільнили під час обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на західні санкції щодо РФ:
"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців та режим Путіна, а не на громадян російської федерації за принципом громадянства".
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