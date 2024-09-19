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Впродовж року з Росії виїхали понад 2 млн іноземців

Дар'я Куркіна
19 вересня, 2024 четвер
16:43
Світ прапор Росії

У Росії, відповідно до офіційних даних, на початку вересня цього року було зареєстровано 6,2 млн іноземних громадян, а рік тому, у 2023-му, цей показник становив 8,5 млн осіб

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Про це повідомляє DW з посиланням на головне управління з питань міграції МВС РФ.

Відомо, що протягом року з РФ виїхали понад 2 млн мігрантів.

"На 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають в Росії, інформація про яких містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб", - стверджують у МВС РФ.

У матеріалі йдеться, що у минулому році на міграційний облік РФ стали загалом понад 8 507 906 осіб.

"Найбільше громадян держав-учасниць СНД працюють на території Росії. У 2023 році на нашу територію в'їхало 9 973 338 осіб. З них на міграційний облік поставлено 8 507 906 осіб", - сказала уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

  • 9 червня Bloomnerg повідомляв, що Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України.
Теги:
Суспільство
Росія
Війна з Росією
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