Впродовж року з Росії виїхали понад 2 млн іноземців

Про це повідомляє DW з посиланням на головне управління з питань міграції МВС РФ.

Відомо, що протягом року з РФ виїхали понад 2 млн мігрантів.

"На 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають в Росії, інформація про яких містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб", - стверджують у МВС РФ.

У матеріалі йдеться, що у минулому році на міграційний облік РФ стали загалом понад 8 507 906 осіб.

"Найбільше громадян держав-учасниць СНД працюють на території Росії. У 2023 році на нашу територію в'їхало 9 973 338 осіб. З них на міграційний облік поставлено 8 507 906 осіб", - сказала уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.