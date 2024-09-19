Впродовж року з Росії виїхали понад 2 млн іноземців
У Росії, відповідно до офіційних даних, на початку вересня цього року було зареєстровано 6,2 млн іноземних громадян, а рік тому, у 2023-му, цей показник становив 8,5 млн осіб
Про це повідомляє DW з посиланням на головне управління з питань міграції МВС РФ.
Відомо, що протягом року з РФ виїхали понад 2 млн мігрантів.
"На 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають в Росії, інформація про яких містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб", - стверджують у МВС РФ.
У матеріалі йдеться, що у минулому році на міграційний облік РФ стали загалом понад 8 507 906 осіб.
"Найбільше громадян держав-учасниць СНД працюють на території Росії. У 2023 році на нашу територію в'їхало 9 973 338 осіб. З них на міграційний облік поставлено 8 507 906 осіб", - сказала уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.
- 9 червня Bloomnerg повідомляв, що Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України.
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