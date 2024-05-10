Радник адміністрації президента Філіппін з нацбезпеки закликав вислати з країни китайських дипломатів: причина

Про це повідомляє Reuters.

Причиною такого кроку став витік телефонної розмови між китайським дипломатом і філіппінським адміралом щодо суперечки у Південнокитайському морі, під час якої адмірал погодився піти на поступки Китаю.

Мова йде про пропозицію Китаю щодо "нової моделі", згідно з якою Філіппіни використовуватимуть менше суден для постачання морських піхотинців, які перебувають на затонулому військовому кораблі на спірній мілині Другого Томаса, і заздалегідь повідомлятимуть Пекін про ці місії.

Згідно із заявою Едуардо Ано, посольство Китаю в Манілі організувало "неодноразові акти залучення і поширення дезінформації, дезінформації та неправдивої інформації" з метою посіяти розбрат, розкол і роз'єднаність.

Ано наголосив, що ці дії "не повинні залишатися безкарними".

У відповідь речник МЗС Китаю Лінь Цзянь назвав ці коментарі провокаційними, заявивши, що китайським дипломатам на Філіппінах потрібно дозволити виконувати свою роботу.

"Китай урочисто просить філіппінську сторону ефективно захистити нормальне виконання обов'язків китайським дипломатичним персоналом, припинити порушення і провокації, а також утриматися від заперечення фактів", - заявив він.