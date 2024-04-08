РФ звернулася до Казахстану щодо постачання 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, – Reuters
Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, посиленого атаками безпілотників
Про це пише Reuters із посиланням на три поінформовані джерела.
Наразі виведено з ладу близько 14% російських потужностей первинної переробки нафти. Поки влада заявляє, що ситуація на внутрішніх паливних ринках стабільна, а запаси достатньо великі. Однак джерела повідомили, що Москва звернулася до Казахстану з проханням створити надзвичайний резерв у 100 тис. тонн бензину, готового до поставок до Росії.
Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців із 1 березня, щоби запобігти гострому дефіциту палива. Наразі вона не поширюється на очолюваний Казахстаном Євразійський союз. Проте трейдери заявили, що заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.
Одне з джерел повідомило, що угода про використання запасів для Росії вже узгоджена.
Міністерства енергетики Росії та Казахстану цю інформацію не коментують.
Допомогти Росії з постачанням бензину вже погодилася сусідня Білорусь.
- Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого нібито були постраждалі. Згодом підтвердили, що головне управління розвідки Міноборони України атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131 і нафтопереробний комплекс у Нижньокамську.
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