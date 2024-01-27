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Росія поглиблює дипломатичні зв'язки з Китаєм і Глобальним Півднем, аби кинути виклик Заходу, - WP

27 січня, 2024 субота
18:57
Світ росія, Китай

Росія впевнена, що поглиблення економічних і дипломатичних зв'язків з Китаєм і країнами Глобального Півдня дозволить їй кинути виклик міжнародній фінансовій системі, в якій домінують Сполучені Штати, і підірвати позиції Заходу

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документи Кремля та інтерв'ю з російськими чиновниками та керівниками бізнесу.

У виданні зазначають, що Росію підбадьорив ситуація з політичним тупиком у Вашингтоні та Брюсселі щодо продовження фінансування Києва. На думку Москви, підтримка США вторгнення Ізраїлю в Газу завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох частинах світу. Збіг подій призвів до сплеску оптимізму щодо глобальної позиції Росії.

Офіційні особи в Москві наголошують на зростанні торгівлі з Китаєм, військовій співпраці з Іраном, дипломатичному впливі в арабському світі та розширенні групи БРІКС, що об'єднує найбільші країни з економікою, що розвивається, - Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку, - до якої увійшли Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет та Ефіопія.

За словами Путіна, розширення БРІКС продемонструвало "зростання авторитету і ролі групи у світових справах", а її робота буде зосереджена на "суверенній рівності". Кремль почав називати себе частиною "глобальної більшості".

Згідно з внутрішніми документами Ради безпеки Росії, отриманими європейською розвідувальною службою і проаналізованими The Washington Post, у 2022 і 2023 роках Кремль скликав наради, присвячені способам підриву ролі долара як світової резервної валюти. Кінцевою метою, як зазначено в одному з документів, був демонтаж глобальної фінансової системи.

"Одним з найважливіших завдань є створення нового світового порядку, - йдеться в одному з документів, датованому 3 квітня 2023 року. - Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами намагалися нав'язати власну структуру, засновану на їхньому домінуванні".

Інший документ закликав до більш тісної співпраці між Китаєм і Росією у сфері штучного інтелекту, кіберсистем та "інтернету речей". Цей документ передбачав створення нової фінансової системи та євразійської цифрової валюти на основі альтернативних платіжних систем, таких як блокчейн, щоб обійти домінування Заходу у світових фінансових операціях.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Росія працює над підривом домінування США у світовій фінансовій системі, але визнав, що вона прагне створити альтернативи, заявивши, що дії "колективного Заходу" підривають довіру без будь-якої допомоги з боку Москви. 

Європейські чиновники з питань безпеки кажуть, що Москва є молодшим партнером Пекіна і що незрозуміло, чи має Китай реальний інтерес у тому, щоб відповідати грандіозним планам Кремля. Однак, за словами посадовців, Росія все більше зосереджується на використанні свого глобального становища для підриву Заходу.

Оскільки цього року в Європі відбудеться багато виборів, Державний департамент попередив, що Росія проводитиме "інформаційні операції", спрямовані на подальший підрив підтримки України з боку Заходу.

"Росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією і дисциплінованою опозицією до її війни", - заявив Джеймс П. Рубін, спеціальний посланник США і координатор Центру глобальної взаємодії Державного департаменту.

Генерал Річард Барронс, колишній командувач Об'єднаного командування британських збройних сил, сказав, що зростають ризики стратегічної поразки Заходу через відсутність політичної волі постачати Україні достатню кількість озброєнь і розгорнути військово-промислове виробництво.

"З точки зору прихованої військової потужності та економічної сили, абсолютно смішно, що Захід є заручником чогось такого відносно незначного, як Росія", - наголосив він. - Путін вважає, що якщо він буде достатньо впертим протягом тривалого часу, ми, слабкий Захід, підемо геть - і він може мати рацію.... Це буде не просто ганебно.Це буде актом стратегічного самоушкодження".

  • На тлі зростання загрози з боку Росії Сполучені Штати уперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії.

Теги:
Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
США
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