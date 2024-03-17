Справжнє обличчя Росії: українці у Нью-Йорку зірвали російське святкування Масляної

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Мітинг-перформанс проти святкування Масляної від росіян організувала громадська організація Svitanok.nyc.

Як зазначають в організації, українські активісти вийшли на мітинг, щоби показати американцям справжнє обличчя Росії.



"Мовчання вбиває та створює простір для маніпуляцій, невігластва та поширення отруйної російської пропаганди. Ця пропаганда серед нас, вона вже тут, в Америці. Росіяни використовують культуру як зброю", - зазначають в організації.



Українці під час перформансу тримали плакати з написами, що Росія це держава-терорист, яка вбиває цивільних, та фотографії з наслідками російської агресії.



"Ми сьогодні прийшли сказати, що Росія - це країна-терорист. Особливо враховуючи те, що вони напередодні вони вдарили по Одесі ракетами та вбили наших людей. Тому їхня культура напряму вбиває, - заявив президент організації Svitanok.nyc Олександр Таран.

