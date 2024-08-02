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"США ведуть бойові дії проти РФ, американці відповідальні за тисячі смертей росіян": антиукраїнські наративи в іноземних ЗМІ за 2 серпня

Влад Дідусь
2 серпня, 2024 п'ятниця
16:38
Світ Володимир Зеленський та Джо Байден

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 2 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 2 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція. 

Маніпуляція: Видання The American Conservative написало: "США ведуть бойові дії проти РФ. Боротьба непряма, але реальна, і американці несуть відповідальність за тисячі смертей росіян і масове знищення техніки. Схил до повномасштабної війни стає дедалі слизькішим. Вкрай важливо покласти край важкій ситуації в Україні, поки вона не розрослася". 

Спростування: Це чергова заява, спрямована на дискредитацію американської підтримки України та зображення важливого українського союзника як агресора. Насправді РФ залишається єдиним агресором у війні проти України, а США та інші західні партнери допомагають нашій державі протистояти цій навалі.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X порівняв кадри зруйнованого Росією залізничного вокзалу в Маріуполі та його відбудови окупантами, написавши: "Головний залізничний вокзал Маріуполя був побудований за радянських часів. Як і більша частина інфраструктури України після здобуття незалежності, він занепав і був остаточно зруйнований під час нинішнього конфлікту. Ось таким він є сьогодні, під російським контролем".

Спростування: Насправді руйнування маріупольського залізничного вокзалу, зображене на кадрах, є наслідком жорстокого російського обстрілу міста у 2022 році, в результаті якого будівля була зруйнована на 80%.

  • Кремлівська пропаганда також знову використовує колишнього українського нардепа Віктора Медведчука.
Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
фейк
США
пропаганда
російські фейки
Вбиті росіяни
втрати окупантів
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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