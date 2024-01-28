США й Ірак провели переговори щодо згортання місії Білого дому для боротьби з терористами "Ісламської держави"

Про це повідомляє "Голос Америки".

Прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані заявив, що він ініціював "початок першого раунду двостороннього діалогу між Іраком і США про завершення місії коаліції в Іраку".

Початок переговорів стався на тлі регулярних атак по американських військах в Іраку та Сирії безпілотниками з боку ополченців, що підтримуються Іраном.

Американські офіційні особи заявили, що переговори про створення комітету, який має визначити межі припинення місії коаліції, велися ще до 7 жовтня і що це рішення не пов'язане із ситуацією в секторі Гази.

Ісламський опір Іраку, проте, ухвалив рішення США згорнути роботу місії собі в заслугу. Угрупування заявило, що "американці розуміють лише мову сили", і пообіцяло продовжувати напади.

Зазначається, що військові бази, на яких служать близько 2500 американських військовослужбовців, зазнали понад 150 атак ракетами та безпілотниками з боку бойовиків. Внаслідок цих атак десятки американських військовослужбовців зазнали поранення, зокрема черепно-мозкових травм.

У відповідь США завдали ударів по цілях бойовиків, у тому числі пов'язаних із Силами народної мобілізації - коаліцією переважно шиїтських воєнізованих угрупувань, що підтримуються Іраном. Ці угрупування формально перебувають під контролем іракських військових, проте на практиці переважно діють самостійно. Іракські офіційні особи скаржилися, що американські удари є порушенням суверенітету Іраку.