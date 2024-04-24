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Столтенберг заявив, що НАТО наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах

24 квітня, 2024 середа
08:30
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс на цей час не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком 23 квітня.

Столтенберга запитав журналіст, чи ведуться розмови у НАТО про розширення програми спільного використання ядерної зброї Nuclear Sharing. На це генсек дав негативну відповідь.

"Ні, немає жодних планів розширення домовленостей про спільне використання ядерної зброї, жодних планів щодо розгортання ядерної зброї у будь-яких додаткових країнах НАТО", - наголосив Столтенберг.

Довідка. Ядерний обмін (Nuclear Sharing) - це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.

  • Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї НАТО у зв'язку з нарощуванням Росією військового потенціалу в Білорусі та Калінінграді.
Теги:
Польща
ядерна зброя
Єнс Столтенберг
НАТО
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