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Суд у Москві виніс вердикт щодо апеляції терориста Гіркіна

29 травня, 2024 середа
17:17
Світ Гіркін суд

У середу, 29 травня, суд залишив у силі вирок колишньому "міністру оборони ДНР", терористу Ігорю Стрєлкову (Гіркіна)

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Засідання першого апеляційного суду загальної юрисдикції у Москві пройшло у закритому режимі. Обговорювалась апеляція від колишнього "міністра оборони ДНР", терориста Ігоря Стрєлкова. Гіркін засуджений на 4 роки за звинуваченням у закликах до екстремізму.

Апеляція терориста була відхилена. На оголошення вердикту у зал суду не пустили родичів Стрєлкова. 

Що відомо про Гіркіна

Ігор Гіркін (Стрєлков) - російський військовий, блогер, ідеолог Білого руху, письменник, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець, терорист. Він був учасником російської війни проти України в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії. Також Гіркін брав участь у війнах у Придністров'ї, Боснії, Чечні.

З 2014 року був керівником терористичного угруповання "Новоросія" та головою "Комітету 25 січня". Колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування "Народне ополчення Донбасу".

Після початку російського вторгнення до Криму Гіркін очолював диверсійний загін, організовував збір кримських депутатів для призначення незаконного референдуму, командував штурмом фотограмметричного центру в Сімферополі. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким чином бойові дії на Донбасі.

Згодом терорист став першим "міністром оборони" так званої ДНР та головнокомандувачем "армії Новоросії". У серпні 2014 року, одночасно із початком вторгнення російських регулярних військ на Донбас, виїхав назад у Росію.

СБУ та Генеральна прокуратура України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування та умисні вбивства. 

У 2022 році в Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення. У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

21 липня 2023 року про нібито затримання Гіркіна повідомило російське агентство РБК. Зазначалося, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук. У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. За її словами, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму". За його словами, він ніколи не був самостійною фігурою. Затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Увечері того ж дня російський суд відправив Гіркіна у СІЗО. Зазначалося, що Міщанський суд заарештував Стрєлкова за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності.

На початку 2024 року московський міський суд РФ засудив терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії загального режиму.

Теги:
Росія
російська армія
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