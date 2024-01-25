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У Росії терориста Гіркіна засудили до 4 років колонії за "заклики до екстремізму в інтернеті"

25 січня, 2024 четвер
13:15
Світ Ігор Гіркін Стрєлков

Московський міський суд РФ засудив колишнього "міністра оборони ДНР", терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії загального режиму

Про це повідомила "Медіазона" із зали суду.

Прокурор просив для Гіркіна 4 роки та 11 місяців колонії.

Гіркіна визнали винним у "закликах до екстремізму в інтернеті". За словами адвоката, у двох дописах терориста йшлося про "кримську проблематику" і про "безчинство, якщо не виплачується грошове забезпечення". 

В інтерв'ю газеті "Завтра" Гіркін розповідав, що саме він "натиснув спусковий гачок війни" у 2014 році.

Видання нагадує, що Гіркіна затримали влітку 2023 року та відправили до СІЗО. Сам він просив про домашній арешт через діагностовану стенокардію другого ступеня та необхідність приймати препарати.

Що відомо про Гіркіна

Ігор Гіркін (Стрєлков) - російський військовий, блогер, ідеолог Білого руху, письменник, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець, терорист. Він був учасником російської війни проти України в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії. Також Гіркін брав участь у війнах у Придністров'ї, Боснії, Чечні.

З 2014 року був керівником терористичного угруповання "Новоросія" та головою "Комітету 25 січня". Колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування "Народне ополчення Донбасу".

Після початку російського вторгнення до Криму Гіркін очолював диверсійний загін, організовував збір кримських депутатів для призначення незаконного референдуму, командував штурмом фотограмметричного центру в Сімферополі. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким чином бойові дії на Донбасі.

Згодом терорист став першим "міністром оборони" так званої ДНР та головнокомандувачем "армії Новоросії". У серпні 2014 року, одночасно із початком вторгнення російських регулярних військ на Донбас, виїхав назад у Росію.

СБУ та Генеральна прокуратура України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування та умисні вбивства. 

У жовтні 2022 року ГУР Міноборони України повідомило, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосило винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон.

17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення. У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

6 грудня колишній польовий командир бойовиків "ДНР" повернувся до Москви.

21 липня про нібито затримання Гіркіна повідомило російське агентство РБК. Зазначалося, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук. У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. За її словами, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома.

"Сьогодні приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки й відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)", - йдеться у повідомленні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму". За його словами, Гіркін ніколи не був самостійною фігурою. Його затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Увечері того ж дня російський суд відправив Гіркіна у СІЗО. Зазначалося, що Міщанський суд заарештував Стрєлкова за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності.

Теги:
Росія
Війна з Росією
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