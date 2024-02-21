Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Суд звинуватив вдову президента Гаїті у його вбивстві заради посади, - ЗМІ

Суд звинуватив вдову президента Гаїті у його вбивстві заради посади, - ЗМІ

21 лютого, 2024 середа
01:32
Світ Жовенель Моїз

Згідно з документом із суду, який отримали місцеві ЗМІ, вдову президента Гаїті Жовенеля Моїза - Мартіну Моїзу звинувачують у змові з експрем'єр-міністром Клодом Жозефом для умисного вбивства президента, щоб зайняти його посаду

Про це повідомляє France24.

Суд постановив арештувати та розпочати судове розслідування щодо Мартіни Моїз, Клода Жозефа та інших приблизно п’ятдесяти осіб, які можуть бути причетні до вбивства президента Гаїті.

Вдова президента називає весь процес політичним переслідуванням.

Жозеф заявив, що наступник президента, прем’єр-міністр Аріель Генрі, був головним бенефіціаром ситуації і зараз намагається переслідувати опонентів у рамках "класичного державного перевороту".

Нинішній прем'єр Гаїті Генрі був призначений на посаду замість Жозефа, який очолює опозиційну партію, за кілька днів до вбивства президента.

Прем'єр пообіцяв провести вибори в країні, але відклав їх на невизначений термін через землетрус та зростання потужності озброєних злочинних угруповань.

  • Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня. 
  • 8 липня поліція затримала підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза.
Теги:
Кримінал
Читайте також:
Максим Кузьмінов
20 лютого, 2024 вiвторок
ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії
Авдіївка
19 лютого, 2024 понедiлок
Розстріл українських полонених в Авдіївці: 110 бригада заявила, що росіяни порушили домовленості
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
19 лютого, 2024 понедiлок
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.8
  • EUR
    Купівля 41.14
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 лютого
02:22
Через фішинговий сайт "єПідтримки" обкрадав громадян: в Одесі чоловіка підозрюють у шахрайстві
02:06
HIMARS
ЗСУ імовірно вдарили ракетами HIMARS по полігону окупантів на Донеччині, могли загинути до 60 осіб, - BBC
00:54
Рада безпеки ООН
США втретє ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази
00:28
Джейк Салліван
У Білому домі звинуватили конгрес, що Путін здобув "помітну перемогу" на полі бою в Україні
00:15
фейк
"Західні куратори вважають Зеленського неефективним, а в Авдіївці були таємні катівні": російські фейки за 20 лютого
00:04
"Все це сталося через те, що Росія напала на Україну": Дуда прокоментував ситуацію на кордоні
2024, вiвторок
20 лютого
23:55
Лаутаро Мартінес (попереду), Інтер - Атлетико
Ліга чемпіонів: "Інтер" переміг "Атлетико", а ПСВ зупинив "Борусію" у 1/8 фіналу
23:36
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу заявив про "зачищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони спростували
23:25
Ерлінг Холанд (в центрі)
"Манчестер Сіті" дотиснув "Брентфорд" та впритул наблизився до лідера АПЛ
22:56
Adobe
Adobe представила помічника на базі штучного інтелекту, який здатен аналізувати PDF-документи
22:50
Ексклюзив
блокада кордону
Політичний експерт Смолій вказав на російський слід під час протестів на кордоні з Польщею
22:44
Максим Кузьмінов
Льотчика-втікача Кузьмінова розстріляли у курортному містечку в Іспанії, - джерела NYT в поліції
22:20
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе отримає за перехід до "Реалу" велетенський підписний бонус, - BBC
22:13
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
США намагалися відмовити РФ від випробування ядерної космічної зброї під час таємних переговорів, - Politico
21:52
Оновлено
Артем Козаченко
У Німеччині в лікарні помер другий український баскетболіст, який став жертвою нападу
21:34
Посол США в Україні Бріджит Брінк
"Мала дві розмови з Джонсоном": посол США Брінк переконана, що конгрес проголосує за допомогу Україні
21:21
Олександр Сирський
"Сирський здав Авдіївку": росіяни запустили проти головнокомандувача ЗСУ інформаційну кампанію
21:19
На фото: боєприпаси
У центрі уваги постачання боєприпасів: Сирський та Умєров обговорили з Остіном ситуацію на передовій
21:07
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
"Ворог намагається спровокувати нас розстрілювати штурмовиків РФ": боєць ЗСУ про страту українських військовополонених в Авдіївці
21:01
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав причиною втрати Авдіївки дефіцит боєприпасів
20:58
Мая Санду та Дорін Речан
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
20:43
експорт кукурудзи
Кубраков розповів про додатковий маршрут, який Україна використовуватиме через польську блокаду кордону
20:25
Аналітика
Сергій Згурець
Як FPV-дрони розтрощили ворожу базу та що виявилося несподіванкою для знищених російських Су. Колонка Сергія Згурця
20:04
рада слуга народу
Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга Народу", - джерела
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Смерть Навального: сірість убиває
20:00
Аналітика
україна німеччина
Є позитив, але є й суперпроблеми. Що насправді означають безпекові угоди для України
19:57
Ексклюзив
Революція гідності, беркут
"Це справді був наказ із РФ": військовослужбовець ЗСУ, "голос Майдану" Нищук про розстріли активістів на Інститутській
19:54
Куп'янськ
Дрон-камікадзе атакував цивільну автівку у Куп'янському районі: є загиблі
19:42
Сухопутні війська ЗСУ
Протягом доби на Мар'їнському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, не припиняють атакувати біля Авдіївки
19:26
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе знявся в кіно після 16-річної перерви
19:25
Володимир Кара-Мурза
Британія відмовилась обміняти російського опозиціонера Кара-Мурзу на шпигунів РФ, - Guardian
19:16
Андрес Бреме
Помер німецький футболіст Бреме, який забив переможний гол у фіналі ЧС-1990
19:10
Наймасштабніша конфіскація: у Франції арештували віллу за €120 млн, яку пов’язують із Газпромом
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 727-го дня війни: до Коаліції дронів хочуть залучити два десятки країн, ССО завдали потужних ударів по ворогу на Донеччині
18:57
футбол, Ліга чемпіонів
Футбольних арбітрів в Україні перевірятимуть на детекторі брехні
18:39
Оновлено
На фото: Фредрік Бакман
"Не продавав права жодному російському видавництву": Бакман прокоментував вихід у РФ його останньої книжки
18:38
Естонія
В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей
18:36
G7
Лідери G7 зберуться на онлайн-саміт у річницю великої війни в Україні, запросили Зеленського
18:34
Путін
Путін відхрестився від планів розмістити ядерну зброю у космосі
18:24
Ексклюзив
аеропорт "Бориспіль"
У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV