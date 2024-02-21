Суд звинуватив вдову президента Гаїті у його вбивстві заради посади, - ЗМІ
Згідно з документом із суду, який отримали місцеві ЗМІ, вдову президента Гаїті Жовенеля Моїза - Мартіну Моїзу звинувачують у змові з експрем'єр-міністром Клодом Жозефом для умисного вбивства президента, щоб зайняти його посаду
Про це повідомляє France24.
Суд постановив арештувати та розпочати судове розслідування щодо Мартіни Моїз, Клода Жозефа та інших приблизно п’ятдесяти осіб, які можуть бути причетні до вбивства президента Гаїті.
Вдова президента називає весь процес політичним переслідуванням.
Жозеф заявив, що наступник президента, прем’єр-міністр Аріель Генрі, був головним бенефіціаром ситуації і зараз намагається переслідувати опонентів у рамках "класичного державного перевороту".
Нинішній прем'єр Гаїті Генрі був призначений на посаду замість Жозефа, який очолює опозиційну партію, за кілька днів до вбивства президента.
Прем'єр пообіцяв провести вибори в країні, але відклав їх на невизначений термін через землетрус та зростання потужності озброєних злочинних угруповань.
- Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня.
- 8 липня поліція затримала підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза.
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