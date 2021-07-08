У Гаїті затримали підозрюваних у вбивстві президента

Про це повідомив у Twitter міністр зв'язку країни Франц Екзантус.

"Ймовірні вбивці президента Жовенеля Моїза затримані Національною поліцією", - написав Екзантус.



Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня.