У Гаїті затримали підозрюваних у вбивстві президента
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза
Про це повідомив у Twitter міністр зв'язку країни Франц Екзантус.
"Ймовірні вбивці президента Жовенеля Моїза затримані Національною поліцією", - написав Екзантус.
Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня.
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