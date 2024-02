"Світло переможе темряву": активісти у 100 містах світу нагадають про 2 роки повномасштабної війни в Україні

Про це повідомляє Communities Army of Ukraine.

Зазначається, що кампанія відбудеться під хештегом "Світло переможе темряву" (#LightWillWinOverDarkness).

Її лозунгом став вислів "Вірте в Україну! Дійте заради демократії!", а мета - наголосити на важливості не втрачати віру в Україну, необхідності зміцнення її підтримки, зокрема військово-технічної, посилення санкцій проти Росії, конфіскації її заморожених активів та їх передачі нашій державі з метою забезпечення перемоги України у війні за власну незалежність та відновлення територіальної цілісності, у війні за збереження панування демократії у світі.

Так, 24 та 25 лютого у світі відбудуться маніфестації та мітинги, які нагадають суспільству, що в Україні вже 2 роки триває нічим не спровокована повномасштабна агресія Росії, а 10 років триває кровопролитна війна, розв’язана президентом РФ Володимиром Путіним.

Організаторами на місцях виступають активісти українських громад і діаспори. Співорганізатори акцій і координатори кампанії - громадське об’єднання Communities Army of Ukraine у партнерстві зі спільнотою KLYCH (США) за підтримки ГО ІCUV.



Під час демонстрацій мітингарі планують використовувати синьо-жовті ліхтарики, свічки, відтворюючи таким чином символічний сенс, закладений у назву зазначеної кампанії. У деяких містах планується створити флешмоб "Жива мапа України" з учасників акцій, які триматимуть у руках увімкнені ліхтарики.



Натхненням для гасла глобальних акцій на підтримку України у другу річницю повномасштабного вторгнення стала фраза, яку президент України Володимир Зеленський виголосив у Європейському парламенті: "Життя переможе смерть, а світло – темряву" (Life will win over death, and light will win over darkness). Американський журнал Time розмістив цю цитату на прапорі України на своїй обкладинці.

Щоб долучитися до кампанії як організатор, потрібно заповнити анкету.



Зокрема, кампанія відбудеться в таких країнах і містах: