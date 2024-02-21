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"Світло переможе темряву": активісти у 100 містах світу нагадають про 2 роки повномасштабної війни в Україні

21 лютого, 2024 середа
10:24
Світ Прага мітинг

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого у понад 100 містах світу відбудеться масштабна кампанія закордонних українців на підтримку нашої країни

Про це повідомляє Communities Army of Ukraine.

Зазначається, що кампанія відбудеться під хештегом "Світло переможе темряву" (#LightWillWinOverDarkness). 

Її лозунгом став вислів "Вірте в Україну! Дійте заради демократії!", а мета - наголосити на важливості не втрачати віру в Україну, необхідності зміцнення її підтримки, зокрема військово-технічної, посилення санкцій проти Росії, конфіскації її заморожених активів та їх передачі нашій державі з метою забезпечення перемоги України у війні за власну незалежність та відновлення територіальної цілісності, у війні за збереження панування демократії у світі.

Так, 24 та 25 лютого у світі відбудуться маніфестації та мітинги, які нагадають суспільству, що в Україні вже 2 роки триває нічим не спровокована повномасштабна агресія Росії, а 10 років триває кровопролитна війна, розв’язана президентом РФ Володимиром Путіним.

Організаторами на місцях виступають активісти українських громад і діаспори. Співорганізатори акцій і координатори кампанії - громадське об’єднання Communities Army of Ukraine у партнерстві зі спільнотою KLYCH (США) за підтримки ГО ІCUV.

Під час демонстрацій мітингарі планують використовувати синьо-жовті ліхтарики, свічки, відтворюючи таким чином символічний сенс, закладений у назву зазначеної кампанії. У деяких містах планується створити флешмоб "Жива мапа України" з учасників акцій, які триматимуть у руках увімкнені ліхтарики. 

Натхненням для гасла глобальних акцій на підтримку України у другу річницю повномасштабного вторгнення стала фраза, яку президент України Володимир Зеленський виголосив у Європейському парламенті: "Життя переможе смерть, а світло – темряву" (Life will win over death, and light will win over darkness). Американський журнал Time розмістив цю цитату на прапорі України на своїй обкладинці.

Щоб долучитися до кампанії як організатор, потрібно заповнити анкету.
 
Зокрема, кампанія відбудеться в таких країнах і містах:

  • Австралія – Сідней, Канберра 24 лютого
  • Австрія – Відень, Зальцбург 24 лютого
  • Бельгія – Брюссель 24 лютого
  • Хорватія – Загреб 25 лютого
  • Кіпр –  Лімассол, Ларнака, Нікосія 24 лютого
  • Чехія – Брно, Прага 24 лютого
  • Данія – Копенгаген, Орхус, Ольборг, Вайле, Виборг 24 лютого
  • Фінляндія – Гельсінкі, Порі 24 лютого
  • Франція – Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Страсбург, Руан, Валанс 24 лютого; Коголен 25 лютого
  • Грузія – Батумі, Тбілісі 24 лютого
  • Німеччина – Аахен, Аугсбург, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбурґ, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт  24 лютого
  • Греція – Афіни, Салоніки, 24 лютого
  • Угорщина – Будапешт, Сомбатхей, Залаегерсег, Бекешчаба, Ньїредьгаза 24 лютого
  • Ірландія – Дублін, Атлон 24 лютого
  • Італія – Брешія, Мілан, Турин, Рим, Козенца, Павія 24 лютого; Венеція 25 лютого
  • Литва – Вільнюс, Шяуляй 24 лютого
  • Мексика – Мехіко 24 лютого
  • Норвегія – Осло 24 лютого
  • Польща – Краків, Люблін, Ряшів, Ельк 24 лютого
  • Португалія – Лісабон, Коїмбра 24 лютого
  • Румунія – Бухарест 24 лютого
  • Словаччина – Братислава 24 лютого
  • Словенія – Любляна 24 лютого
  • Іспанія – Аліканте, Барселона, Малага, Валенсія 24 лютого
  • Швеція – Лунд, Лінчепінг, Стокгольм 24 лютого
  • Швейцарія – Берн, Женева, Цюрих, Вінтертур 24 лютого
  • Туреччина – Стамбул 24 лютого
  • Сполучене Королівство – Лондон 24 лютого
  • США – Гантсвілл, Флегстафф, Фінікс, Лос Анджелес 22 лютого; Дейна-Пойнт, Сан-Франциско, Сан-Дієго, Сакраменто, Станфорд 23 лютого; Денвер, Вашингтон, Гейнсвілл, Вест-Палм-Біч, Атланта, Гонолулу, Давенпорт, Новий Орлеан, Бостон, Детройт, Гренд-Репідс, Міннеаполіс, Канзас-Сіті, Сент-Луїс, Принстон, Альбукерке, Бінгемтон, Нью-Йорк, Буфало, Шарлотт, Ролі, Цинциннаті, Колумбус, Бенд, Портленд, Гаррісберг, Філадельфія, Пітсбург, Грінвілл, Колумбія, Рапід-Сіті, Джонсон-Сіті, Ноксвілл, Мемфіс, Аустін, Нашвілл, Х'юстон, Сан Антоніо, Солт-Лейк-Сіті, Роанок, Вірджинія-Біч, Братлборо, Сієтл, Моргантаун, Грін-Бей, Медісон, Мілвокі
  • Чорногорія - Цетинє 24 лютого.
Теги:
Україна
Війна з Росією
акції протестів
підтримка України
Світ про Україну
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