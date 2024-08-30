Треба зараз підняти градус: дипломат Чалий щодо заклику Монголії арештувати Путіна згідно Римського статуту під час його візиту



Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є рішення Міжнародного кримінального суду по Путіну, а є імплементація, тобто здійснення цього рішення. Коли була ситуація з поїздкою на БРІКС в Південно-Африканську республіку (ПАР), то там сказали, що ми запрошуємо, не можемо відмовитися від запрошення і дуже хочемо запросити, але ми виконаємо зобов'язання – арештуємо. Звісно, Путні не поїхав. Тоді Пєсков (прессекретар Путіна - ред.) заявляв все, що завгодно, а Медведєв (заступник голови ради безпеки Росії - ред.) вискакував зі штанів і говорив про ядерний удар, тобто був весь набір. Тепер це питання проскочило і, мені здається, ми уваги достатньо не приділили", - зазначив Валерій Чалий.

На його думку, якщо МЗС України звернулося з заявою до монгольської влади, то цього не достатньо.

"Ми маємо офіційно звернутися, передати паном Пономаренком, за сумісництвом послом України в Монголії, бо він в Південній Кореї, тобто потрібно йому дати доручення полетіти до Монголії та офіційно повідомити, що цей крок є важливий для Монголії, яка показує свою послідовність, реноме. Треба зараз підняти градус, інакше потім почнемо говорити, що Монголію треба виключити чи ще щось придумаємо, але це буде пізно. Тобто наша активність має завершитися не тільки заявою, а паралельно треба звернутися до Міжнародного кримінального суду, аби зафіксувати цю ситуацію", - підкреслив дипломат

За його словами, Україна має підняти питання, що в разі такого візиту має бути заклик Монголії до імплементації.

"Коли була ситуація з ПАР, постійно відбувалася дискусія, а зараз тиша. Мене це дуже насторожує. Зрозуміло, що таких країн не багато у світі, які готові прийняти Путіна. Часу мало, залишається два-три дні до цього візиту. По-хорошому, треба було раніше зібрати людей, які можуть долучитися до цього процесу, провести розширену нараду, хто що робить, і спланувати дії хоча б за два місяці до цього візиту. Далі сценарій - як ми реагуємо. Однак такого немає. Побачимо, чи буде достатньо для Монголії такого заклику", - резюмував надзвичайний і повноважний посол України.

Чалий додав, що останнім часом Монголію не бачить в плані якихось світових ініціатив, мабуть, у неї є економічні чи військові інтереси з Росією.