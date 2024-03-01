У Бангладеші під час пожежі у ресторані загинули щонайменше 43 людини

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра охорони здоров’я країни.

Зазначається, що пожежа виникла в популярному ресторані "Бір'яні" на Бейлі-роуд у Дацці ввечері в четвер і швидко поширилася на інші поверхи, повідомили представники пожежної служби.

Міністр охорони здоров'я Саманта Лал Сен повідомила вранці після відвідування лікарні медичного коледжу Дакки: "Усі 22 людини, які були госпіталізовані з важкими опіками, перебувають у критичному стані".

За словами рятувальників, наразі невідомо, що спричинило пожежу, яку вдалося контролювати після двох годин роботи 13 пожежних підрозділів.

Родичі жертв пожежі зібралися в лікарні вранці, щоб забрати тіла своїх близьких.

Зазначається, що ввечері трагедії багато людей вечеряли з членами сім’ї, включно з дітьми, у будівлі, де розташовані переважно ресторани. Більшість загиблих померли від удушення, а деякі загинули, коли стрибнули з будівлі, повідомили лікарі.