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У Білорусі ухвалили законопроєкт про зупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі

17 квітня, 2024 середа
10:56
Світ білоруські війська

У середу, 17 квітня, депутати Білорусі ухвалили законопроєкт "Про зупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ)"

Про це інформує БЕЛТА.

"Проєкт закону внесено до палати представників радою міністрів за погодженням із главою держави. Він підготовлений з метою забезпечення національних інтересів Республіки Білорусь і як відповідь на рішення країн - членів НАТО про припинення дії цього договору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний у Парижі 19 листопада 1990 року, ратифікований постановою верховної ради Білорусі від 21 жовтня 1992 року і набрав чинності 9 листопада того ж року.

Договором передбачаються обмеження сумарних рівнів звичайних озброєнь та техніки за п'ятьма основними категоріями (танки, бойові броньовані машини, артилерія, ударні вертольоти та бойові літаки), а також механізми перевірки дотримання зобов'язань (обмін інформацією та проведення інспекцій).

"Припинення дії ДЗЗСЄ державами - членами НАТО та їх союзниками зумовлює доцільність зупинення Республікою Білорусь дії зобов'язань, що підлягають виконанню за договором. У практичному плані це означатиме призупинення надання державою - учасницею договору інформації про звичайні озброєння та техніку Білорусі, прийому та проведення інспекцій з метою контролю за дотриманням кількісних обмежень щодо звичайних озброєнь та техніки, встановлених положеннями договору", - пише видання.

  • У травні 2023 року депутати російської держдуми також ухвалили закон про денонсацію договору про звичайні збройні сили в Європі.
Теги:
Білорусь
Європа
військові
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