У Білорусі ухвалили законопроєкт про зупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі

Про це інформує БЕЛТА.

"Проєкт закону внесено до палати представників радою міністрів за погодженням із главою держави. Він підготовлений з метою забезпечення національних інтересів Республіки Білорусь і як відповідь на рішення країн - членів НАТО про припинення дії цього договору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний у Парижі 19 листопада 1990 року, ратифікований постановою верховної ради Білорусі від 21 жовтня 1992 року і набрав чинності 9 листопада того ж року.



Договором передбачаються обмеження сумарних рівнів звичайних озброєнь та техніки за п'ятьма основними категоріями (танки, бойові броньовані машини, артилерія, ударні вертольоти та бойові літаки), а також механізми перевірки дотримання зобов'язань (обмін інформацією та проведення інспекцій).



"Припинення дії ДЗЗСЄ державами - членами НАТО та їх союзниками зумовлює доцільність зупинення Республікою Білорусь дії зобов'язань, що підлягають виконанню за договором. У практичному плані це означатиме призупинення надання державою - учасницею договору інформації про звичайні озброєння та техніку Білорусі, прийому та проведення інспекцій з метою контролю за дотриманням кількісних обмежень щодо звичайних озброєнь та техніки, встановлених положеннями договору", - пише видання.