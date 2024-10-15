У Єгипті автобус зі студентами потрапив у ДТП: відомо про 12 загиблих і 33 поранених

Про це пише Reuters.

У міністерстві охорони здоров'я Єгипту повідомили, що автобус перекинувся на шосе, що з'єднує Каїр з узбережжям Червоного моря. На місце аварії направили 28 машин швидкої допомоги.

Місцеві ЗМІ зазначили, що в аварію потрапили студенти-медики Суецького університету Галала. Приватний продержавний канал новин повідомив на своєму сайті, що за попередньою версією, водій автобуса перевищив швидкість і не впорався з керуванням.