У Єгипті автобус зі студентами потрапив у ДТП: відомо про 12 загиблих і 33 поранених
У понеділок, 14 жовтня, на північному сході Єгипту автобус зі студентами потрапив у ДТП. Наразі відомо про щонайменше 12 загиблих і 33 поранених
Про це пише Reuters.
У міністерстві охорони здоров'я Єгипту повідомили, що автобус перекинувся на шосе, що з'єднує Каїр з узбережжям Червоного моря. На місце аварії направили 28 машин швидкої допомоги.
Місцеві ЗМІ зазначили, що в аварію потрапили студенти-медики Суецького університету Галала. Приватний продержавний канал новин повідомив на своєму сайті, що за попередньою версією, водій автобуса перевищив швидкість і не впорався з керуванням.
- У Таїланді автобус, який перевозив школярів, розбився та загорівся поблизу столиці країни Бангкока. Серед 23 загиблих переважна більшість - діти.
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