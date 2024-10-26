У Кіровській області РФ розбився вертоліт Мі-2

Про це повідомляє МНС Росії.

О 18:56 стало відомо про "жорстку посадку" вертольота Мі-2 в лісі біля села Бєлєєнки, що у Кіровській області Росії. Станом на 19:44 у МНС поінформували про чотирьох загиблих.

Російське агенство ТАСС, із посиланням на дані з реєстру цивільних повітряних суден РФ, повідомило, що цей вертоліт перебував в експлуатації майже 38 років.