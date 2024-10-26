У Кіровській області РФ розбився вертоліт Мі-2
У Кіровській області Росії розбився вертоліт Мі-2, внаслідок чого загинули чотири людини
Про це повідомляє МНС Росії.
О 18:56 стало відомо про "жорстку посадку" вертольота Мі-2 в лісі біля села Бєлєєнки, що у Кіровській області Росії. Станом на 19:44 у МНС поінформували про чотирьох загиблих.
Російське агенство ТАСС, із посиланням на дані з реєстру цивільних повітряних суден РФ, повідомило, що цей вертоліт перебував в експлуатації майже 38 років.
- У суботу, 26 жовтня, українські безпілотники, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку. Міноборони РФ заявило про збиття чотирьох БПЛА над областю.
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