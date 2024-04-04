У Росії губернатора Мурманської області поранили ножем у живіт
Губернатора Мурманської області Андрія Чібіса поранили ножем на вулиці після зустрічі з громадою регіону
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Ввечері в місті Апатити стався збройний напад на голову регіону. Після зустрічі з громадянами, на виході з будівлі ДК "Будівельник", Андрій Чібіс отримав ножове поранення в живіт і був госпіталізований до Апатитсько-Кіровської лікарні", - пише телеграм-канал "Мурманськ"
У пресслужбі Андрія Чібіса підтвердили інформацію про напад.
"Нападника затримано, губернатор отримав ножове поранення і зараз перебуває в операційній", - зазначили в пресслужбі, наголосивши, що мотиви зловмисника поки не відомі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе