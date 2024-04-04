У Росії губернатора Мурманської області поранили ножем у живіт

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ввечері в місті Апатити стався збройний напад на голову регіону. Після зустрічі з громадянами, на виході з будівлі ДК "Будівельник", Андрій Чібіс отримав ножове поранення в живіт і був госпіталізований до Апатитсько-Кіровської лікарні", - пише телеграм-канал "Мурманськ"

У пресслужбі Андрія Чібіса підтвердили інформацію про напад.

"Нападника затримано, губернатор отримав ножове поранення і зараз перебуває в операційній", - зазначили в пресслужбі, наголосивши, що мотиви зловмисника поки не відомі.