У Румунії поліція затримала 20 людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї

Про це пише Politico з посиланням на румунські ЗМІ.

Зазначається, що серед затриманих - румунський політик і колишній лідер групи найманців, що діяла в Африці, Гораціу Потра. Як пишуть ЗМІ, у "Мерседесі" Потри виявили пістолет, ножі та іншу зброю, а також готівку у п'яти валютах.

Група, яку нібито координував Потра, забронювала готелі поблизу Університетської площі Бухареста і планувала зірвати протести проти ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Ймовірні злочинці також підготували список політиків і журналістів, яких нібито хотіли залякувати.

Офіційно румунська влада не підтверджувала цих заяв.

Водночас адвокат Гораціу Потри розповів Politico, що його затримали за звинуваченнями у зберіганні зброї та підбурюванні до насильства через допис у Facebook, але заперечив зв'язок свого клієнта з Джорджеску.

"Потра абсолютно заперечує висунуті проти нього звинувачення. Що стосується зв'язків, які він нібито має з Келіном Джорджеску, то в цій справі немає жодних доказів або згадок про такий зв'язок", – додав адвокат.