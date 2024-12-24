У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівок: 12 загиблих, є постраждалі

Про це повідомляє CNN turk.

Губернатор Баликесір Ісмаїл Устаоглу заявив, що вибух був дуже сильним і відчувалося поштовхи.

За його словами, відповідні органи встановлюють причину вибуху, проте він відкинув варіант диверсії.

???? #CANLI | Balıkesir'de patlayıcı üretim fabrikasında patlama: 12 ölü, 3 yaralı https://t.co/OCiewgYjvt — CNN TÜRK (@cnnturk) December 24, 2024

Станом на 9 ранку, за даними офіційних посадовців, через вибух загинули 12 людей, троє постраждалих.

Колишній голова села Кавакли, де стався інцидент, розповів, що відстань між населеним пунктом і заводом становила 800 метрів: "Пролунав вибух. Спочатку затряслися вікна, потім прилетіла вогняна куля. Частина фабрики була розвалена. 20 людей працювали в зміну. Всього на заводі працювало 300 осіб. Також були люди, які працювали в селі".