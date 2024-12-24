У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівок: 12 загиблих, є постраждалі
У турецькому районі Каресі стався вибух на заводі з виробництва вибухівок. Унаслідок цього, за попередніми даними, загинули 12 людей, є постраждалі
Про це повідомляє CNN turk.
Губернатор Баликесір Ісмаїл Устаоглу заявив, що вибух був дуже сильним і відчувалося поштовхи.
За його словами, відповідні органи встановлюють причину вибуху, проте він відкинув варіант диверсії.
Станом на 9 ранку, за даними офіційних посадовців, через вибух загинули 12 людей, троє постраждалих.
Колишній голова села Кавакли, де стався інцидент, розповів, що відстань між населеним пунктом і заводом становила 800 метрів: "Пролунав вибух. Спочатку затряслися вікна, потім прилетіла вогняна куля. Частина фабрики була розвалена. 20 людей працювали в зміну. Всього на заводі працювало 300 осіб. Також були люди, які працювали в селі".
- Медичний вертоліт під час зльоту врізався в будівлю лікарні у провінції Мугла на південному сході Туреччини. Загинули четверо людей, зокрема, двоє пілотів й двоє медиків.
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